Meral Akşener: Erdoğan'ın iktidarında başıma buda geldi, ölümle eşdeğerdi benim için

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Isparta'da yurttaşlarla bir araya geldi. Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle; "Seçimler seçmen iradesinin şekillendiği bir bayramdır. Bizi yönetenlere bakarsak cenge gidiyoruz. Biz cevabı sandıkta verelim. 14 Mayıs akşamı seçimi kazanırsak işgalciymişiz. Bu ülkenin has evlatları nereden işgalci oluyormuşuz. Kendinize gelin!

"PSİKİYATRLARI BUNLARI MUAYENEYE DAVERT EDİYORUM"

İktidara gelirsek erkeklerle hayvanların evliliği yasal olacakmış! Bunlar kafayı yemiş kafayı… Psikiyatrları bunları muayeneye davet ediyorum. Millet iradesi bizi seçerse şampanyayla kutlayacakmışız, onlar kazanırsa temiz alınları secdeye değecekmiş. Hz. Adem ve Hz. Havva kıssasını bilir misiniz? Harama el uzatırsan cennetten kovuluyorsun ahmak! Bu gencecik çocukların hakkını yediniz, geleceğini çaldınız. Ispartalıya vermek yerine Amerikan çiftçisini zengin ettiniz.

"SİNAN ATEŞ'İ KATLEDENLERİ 15 MAYIS SABAHI BULACAĞIZ"

7 yaşından beri beş vakit namaz kılan hacı bir kadınım. Ağzıma alkol değmedi be! Yalancının dibisiniz. Benim dindarlığımın Ispartalı kardeşlerime faydası haramdan uzak duruyorsam olur. Biz patron değil bizi yönetecekleri seçiyoruz. Sinan Ateş'i katledenleri 15 Mayıs sabahı bulacağız. Şuculuk buculuk üzerinden Sinan Ateş'i katledenleri, sizin dertlerinizi unutturmak istiyorlar. Van'da bana faili meçhulcu diyorlar, Isparta'da PKK'lı. İkisini de aynı kişiler diyor. İkisi birbirine zıt. Ben ikisi de değilim.

"EN AĞIR İFTİRALARA, HAKARETLERE UĞRADIM"

Biz kadınlar sürtük olduk, tacize uğradık, 'sırtından sopayı, karnından sıpayı eksik etmeyeceksin' olduk. Öldürüldük, öldürüldük! Gene de suçlu biz olduk! Ben Recep Bey'in devrinde bir kadının uğrayabileceği en ağır iftiralara, hakaretlere uğradım. Recep Bey'in iktidarında kocamı aldatmış kadın imasıyla karşılaştım. Ölümle eşdeğerdi benim için.

"BİRİ ÇIKTI KINALI YAPINCAK DEDİ"

Erdoğan'ın yüzüne de bunu söyledim! Mahkemeye gittim. Beraat ettiler. Sonra biri çıktı kınalı yapıncak dedi, fosforlu Meral dedi. Torunu gayrimeşru dedi. En son biri çıktı dedi ki… Terbiyem müsaade etmiyor. Eğer bunlara dayanıyorsam, size hitap ediyorsam; Allah şahit sizin için. Ben bugün evime dönsem Recep Bey'in karşısında Türkiye'nin en şerefli kadını olurum ama siz acı çekersiniz."