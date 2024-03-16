Meral Akşener: Her bir siyasi parti kendi projeleriyle yarışmalı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifak siyasetinde başarılı netice alamadıklarını belirterek, "Her bir siyasi parti kendi projeleriyle, kendi vizyonuyla, kendi hizmet anlayışıyla yarışmalı bu ülkede." dedi.
Akşener, Uşak programı kapsamında Kemalöz Semt Pazarı ile Dikilitaş Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu, partisinin Uşak Belediye Başkan adayı Muhammet Gür için vatandaşlardan destek istedi.
Partisinin il başkanlığınca bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına katılan Akşener, yaptığı konuşmada, partisinin bu ülkede yaşayan her bir vatandaşın sesi olmak üzere kurulduğunu anlattı.
Türkiye'nin kötü yönetildiğini savunan Akşener, "Şimdi bu iftira siyasetinin iki yanda da var olduğunu rahatları bozduğumuz zaman gördük. Bu milletin sesi olmak, dertlerini dinlemek, öne koymak, kavga etmek yerine çözüm üretmek ve muhalefet olarak görevimiz bu milletin avukatı olmaktır. Bu görev içinde hareket etmek üzere kurulduk, yola çıktık." diye konuştu.
Akşener, kararları tek kişinin verdiği sistemi bitirmek üzere, "mecbur kaldıkları için" ittifak siyasetine "evet" dediklerini ifade ederek, "2018'de bu ittifak siyasetiyle yola çıktık. Millet İttifakı, Cumhur İttifakı oldu. Ama sayın Erdoğan'ın tekrar seçilmesi noktasında başarısız olduk." ifadelerini kullandı.
Genel seçimde ittifak siyaseti ile mevcut sistemi değiştirecek bir başarı gösteremediklerini dile getiren Akşener, "Tekrar şapkamızı önümüze koyduk. İYİ Parti olarak düşündük. Buradan herhangi bir siyasi partiyi düşman ilan etmek için konuşmuyorum. Her bir siyasi parti kendi projeleriyle, kendi vizyonuyla, kendi hizmet anlayışıyla yarışmalı bu ülkede." değerlendirmesinde bulundu.
Akşener, pazar yeri ziyareti sırasında bir kadının kendisine partisinin AK Parti ile birleşme söylentilerini sorduğunu aktararak şunları kaydetti:
"Ben de dedim ki, kızım ben AK Parti'nin başlangıcında varım. Beğenmediğim için ayrıldım. Yani bu kadar eziyeti niye çekeydim? Böyle bir şeyimiz yoktur. Ama bakın 2019 seçimlerinde, 2023 seçimlerinde de ne diyorlardı? 'Bunlar PKK'yla ortak' diyorlardı. Yani bitmedi, iftira, bitmedi dedikodu."
İftar programına İYİ Parti il ve ilçe teşkilatları ile ilçe belediye başkan adayları katıldı.
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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Gölbaşı ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı. Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programlarına Şahin, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve diğer ilçe başkanlarıyla birlikte katıldı. Şahin, Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek'e yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti ve Gölbaşı'nın potansiyelini daha da yükseltmek için çalışacaklarını belirtti. Ayrıca, Şahin belediyecilik açısından Ankara'da eksiklikler olduğunu ve AK Parti olarak hizmetlerle Ankara'ya katkı sağlamak istediklerini ifade etti.
Balıkesir'de düzenlenen geleneksel 'Yeryüzü Sofrası' bu yılda Mekik Sokak'ta kuruldu. Vatandaşlar yeryüzü sofrasına ilgi gösterdi. Çok sayıda partili ile birlikte vatandaşlar da yeryüzü sofrasında oruç açtı. İftara katılan CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Yemek sonrası bir konuşma yapan Akın; 'İl Başkanlığımızın düzenlediği bu sokak iftarında sizlerle olmaktan mutluluk duydum. Hepinizin oruçlarını Allah kabul etsin. İnşallah memleketimizin bereketini arttırmak için gece gündüz demeden çalışacağız. Ayrımcılık yapmadan kimseyi ötekileştirmeden herkesi kucaklayarak bir olacağız, beraber olacağız. İnşallah çok güzel bir Balıkesir'de beraber olacağız' dedi. Etkinliğe CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, CHP Karesi İlçe Başkanı Yücel Erişen, CHP Karesi Belediye Başkan Adayı Mesut Akbıyık, CHP Altıeylül Belediye Başkan Adayı Hakan Şehirli eksi il ve ilçe başkanları yanı sıra çok sayıda partili ile vatandaşlar katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizler sevdiklerimizle, ailelerimizle, yakınlarımızla işte bugün burada olduğu gibi yol arkadaşımız olarak gördüğümüz çalışanlarımızla iftar sevincini hamdolsun paylaşabiliyoruz.
CHP Karabağlar Belediye Başkan adayı Helil İnal Kınay, proje tanıtım toplantısında Karabağlar'ı ortak katılımcı yönetim anlayışıyla yöneteceklerini açıkladı.
İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun batmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Turan, bu olayın sorumlularına en ağır cezaların verileceğini belirtti ve insan hayatı üzerinden para kazanma alçaklığı yapanların bedelini ödeyeceğini söyledi. Ayrıca, Turan Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümüne de değinerek, Türkiye'nin yeni yüzyılını Çanakkale ruhuyla inşa edeceğini ifade etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya gelerek Türk milletinin vatan, millet, bayrak, din ve namus gibi değerlerine sahip çıktığını vurguladı. Bakan Yerlikaya, şehitlerimizin ve gazilerimizin kıymetini asla unutmayacaklarını belirtti ve Türkiye'nin kutsal emanetlerini korumaya devam edeceklerini söyledi.
CHP Balıkesir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen geleneksel 'Yeryüzü Sofrası', bu yıl Mekik Sokak'ta gerçekleştirildi. İftar öncesi hazırlıkların yapıldığı alana gelen CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Akın, iftar sonrası yaptığı konuşmada, herkesi kucaklayarak bir olacaklarını ve güzel bir Balıkesir için gece gündüz çalışacaklarını belirtti. İftar programına CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Karesi İlçe Başkanı Yücel Erişen, belediye başkan adayları ve partililer katıldı.
CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, Bodrum'da musluklardan kesintisiz su akmasını sağlamak için Muğla Büyükşehir Belediyesiyle çözüm odaklı projeleri hayata geçireceklerini söyledi.
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