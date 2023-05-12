Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suikast iddiasında bulunan Merdan Yanardağ, savcılığa çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Twitter'da Merdan Yanardağ tarafından 12 Mayıs'ta yapılan "1- Türkiye'nin siyasal ve toplumsal yaşamını derinden etkileyecek önemli bir olayı, -geç bir saatte de olsa- kamuoyu ile paylaşmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kaynağıma güvendim... Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak bir grubun Gürcistan'a Türkiye'ye girdiği belirtiliyor" şeklindeki paylaşım yaptığı belirtildi.

YANARDAĞ SAVCILIĞA ÇAĞRILDI

Paylaşımı yapan Yanardağ hakkında TCK'nın 217/A maddesinde düzenlenen "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Aşağılama" suçundan dolayı re'sen soruşturma başlatıldı. Merdan Yanardağ "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınmak üzere savcılığa çağırıldı.

Merdan Yanardağ.

MERDAN YANARDAĞ NE DEDİ?

Gazeteci Merdan Yanardağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı; "Türkiye'nin siyasal ve toplumsal yaşamını derinden etkileyecek önemli bir olayı, -geç bir saatte de olsa- kamuoyu ile paylaşmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kaynağıma güvendim... Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak bir grubun Gürcistan'a Türkiye'ye girdiği belirtiliyor.

"BUGÜNKÜ SAMSUN MİTİNGİNE DİKKAT"

Bugünkü Samsun mitingine dikkat.. Suikast girişiminin bu mitingde yapılacağı da ileri sürülüyor. İlgili herkes uyarıyı dikkate almalı."