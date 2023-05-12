Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suikast iddiasında bulunan Merdan Yanardağ, savcılığa çağrıldı - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suikast iddiasında bulunan Merdan Yanardağ, savcılığa çağrıldı

12.05.2023 11:34

Gazeteci Merdan Yanardağ'ın Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir grubun suikast yapmak için Gürcistan üzerinden Türkiye'ye girdiğine ilişkin iddiayı içeren paylaşımına resen soruşturma başlatıldı. Yanardağ, "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınmak üzere savcılığa çağırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Twitter'da Merdan Yanardağ tarafından 12 Mayıs'ta yapılan "1- Türkiye'nin siyasal ve toplumsal yaşamını derinden etkileyecek önemli bir olayı, -geç bir saatte de olsa- kamuoyu ile paylaşmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kaynağıma güvendim... Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak bir grubun Gürcistan'a Türkiye'ye girdiği belirtiliyor" şeklindeki paylaşım yaptığı belirtildi.

YANARDAĞ SAVCILIĞA ÇAĞRILDI

Paylaşımı yapan Yanardağ hakkında TCK'nın 217/A maddesinde düzenlenen "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Aşağılama" suçundan dolayı re'sen soruşturma başlatıldı. Merdan Yanardağ "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınmak üzere savcılığa çağırıldı.

Kılıçdaroğlu'na suikast iddiasında bulunan gazeteci Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı
Merdan Yanardağ.

MERDAN YANARDAĞ NE DEDİ?

Gazeteci Merdan Yanardağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı; "Türkiye'nin siyasal ve toplumsal yaşamını derinden etkileyecek önemli bir olayı, -geç bir saatte de olsa- kamuoyu ile paylaşmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kaynağıma güvendim... Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak bir grubun Gürcistan'a Türkiye'ye girdiği belirtiliyor.

"BUGÜNKÜ SAMSUN MİTİNGİNE DİKKAT"

Bugünkü Samsun mitingine dikkat.. Suikast girişiminin bu mitingde yapılacağı da ileri sürülüyor. İlgili herkes uyarıyı dikkate almalı."

Kılıçdaroğlu'na suikast iddiasında bulunan gazeteci Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı
Kaynak: DHA
YORUMLAR (5)
  • Uğur Yazıcı: Başka yapacağınız birşey kalmadı hadi bütün ittifakın öldürüleceğini söyleyip suç duyurusunda bulunun!!!!Sizi hiç bir provokasyon kurtarmaz. Bittiniz!!!! Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
  • suna genç: Gürcistan'dan bir grubun girdiği belirtiliyor cümlesinde o belirtenleri ispatlamalı ya uydurmuş olur ki bu davranışları yapanların gerçekten ifade alınıp salınmalarından bıktık usandık Cevap Yaz 11 3 Yayından Kaldır
  • kenan mutlu: BU MERDAN YANARDAĞ DENEN HERİF,ALLAHU EKBER SLOGANINA DAHİ TAHAMMÜL EDEMEYECEK KADAR KÜÇÜK UFACIK MİNİCİK BİRİ,DİN DEVLET VE ALLAH DÜŞMANI BİRİ Cevap Yaz 18 9 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suikast iddiasında bulunan Merdan Yanardağ, savcılığa çağrıldı - Son Dakika


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