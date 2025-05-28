Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu - Son Dakika
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Politika

Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu

Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu\'nun yeni görevi belli oldu
28.05.2025 07:22
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İçişleri Bakanlığı tarafından merkeze çekilen Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Tekbıyıkoğlu, Vali-Mülkiye Başmüfettişliği'ne atandı.

Tunceli Valisi ve Tunceli Belediyesi'nin kayyumu Bülent Tekbıyıkoğlu, terör örgütü PKK'lı 2 yönetici için düzenlenen anma törenine izin verilmesinin ardından yaşandığı iddia edilen kriz sonrasında İçişleri Bakanlığı kararıyla merkeze çekilmişti.

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tunceli Valisi Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı emrine alınmıştır. Tunceli Valiliğine, Vali Yardımcısı Sayın Ertuğrul Aslan vekâleten görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullanmıştı.

TEKBIYIKOĞLU'NA YENİ GÖREV

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre merkeze çekilen Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu Vali- Mülkiye Başmüfettişliğine atandı.

PKK ANMASI KRİZ ÇIKARDI İDDİASI

Tekbıyıkoğlu'nun, Tunceli'de 17 Mayıs'ta PKK'lı iki yönetici için düzenlenen bir anma törenine izin verilmesi sonrası, merkeze çekilmek ve Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirilmek için İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verdiği öne sürülmüştü.

KAYYUM OLARAK ATANMIŞTI

Bülent Tekbıyıkoğlu, DEM Partili Tunceli Belediyesi'ne 22 Kasım 2024'te kayyum olarak atanmıştı. DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'a, yargılandığı davalarda "terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla 6 yıl 3'er ay hapis cezası verilmişti.

Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu

BÜLENT TEKBIYIKOĞLU KİMDİR?

Aslen Çorum ili Sungurlu ilçesinden olan 1976 Ankara doğumlu Bülent Tekbıyıkoğlu lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde 1997 yılında tamamladı. Kısa bir süre finans sektöründe çalışan Tekbıyıkoğlu 2004 yılında İçişleri Bakanlığında kaymakam adayı olarak göreve başladı. İçişleri Bakanlığında sırasıyla Tonya, Yağlıdere, Bozdoğan, Kiğı, Hassa ve Ahlat Kaymakamlıkları görevinde bulundu.

20.08.2017 tarihli ve 2017/345 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile İller İdaresi Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı görevine atanan Tekbıyıkoğlu 01.09.2018 tarihli kararname ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı oldu.

Bülent Tekbıyıkoğlu 26.10.2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü olarak görev yaptı. 2 Ekim 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kırıkkale Valisi olarak görev yaptı.10 Ağustos2023 tarihli ve 32275 sayılı resmî gazetede yayımlanan 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Tunceli Valisi olarak atanmıştır.

Meslek hayatı boyunca birçok kalkınma, istihdam, sosyal yardım, tanıtım projesinin hayata geçirilmesini sağlayan Bülent Tekbıyıkoğlu görev yaptığı yerlerde birçok başarı ve üstün başarı belgesi almıştır. İyi derecede İngilizce bilen Tekbıyıkoğlu evli ve 2 çocuk babasıdır.

Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı, Politika, Mülkiye, Tunceli, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • mustafa sagdic:
    hala su akp yi savunanlar var. abi mustehk 14 bin emekli maaşı çok bile size. faiz yuzde50 az bile. enflasyon yuzde120 az bile. siz aç gezin kıçı yamalı gezin. 48 15 Yanıtla
  • şakir:
    onur herkezde yoktur onursuzlar akp catısı altında toplanmıştır 40 12 Yanıtla
  • 768107:
    hala bu akp yi savunan emekli varsa yaziklar olsun 32 13 Yanıtla
  • 6490203:
    vali tutuklansın 2 33 Yanıtla
  • fikret :
    Yani Kısacası Hükümet Demiş ki:: Fazla Zıplama Tunceli'de Zıpladın Ama Sana Sus Payı Takıl Kafana Göre Demiş. 7 5 Yanıtla
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