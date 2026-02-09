Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen: Batman'dan Ankara uçuşu Londra'dan daha pahalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen: Batman'dan Ankara uçuşu Londra'dan daha pahalı

Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen: Batman\'dan Ankara uçuşu Londra\'dan daha pahalı
09.02.2026 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'in uçak bilet fiyatlarına yönelik eleştirisi ülke gündemine oturdu. İç hat uçuşlarındaki fahiş bilet fiyatlarını çarpıcı örneklerle gözler önüne seren Ekmen "Batman'dan Ankara uçuşu Londra'dan daha pahalı" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Batman'dan İstanbul'a yapılan doğrudan uçuşların, Avrupa aktarmalı uçuşlardan daha pahalı olmasını eleştirdi. Ekmen'in uçak bilet fiyatlarına yönelik eleştirisi ülke gündemine oturdu.

"BUNA NASIL HESAP KİTAPTIR?"

Ekmen, sosyal medya hesabından paylaştığı bilet fiyatlarıyla çarpıcı bir tabloyu gözler önüne serdi. 2 Şubat tarihli uçuş verilerini paylaşan Ekmen, "Batman'dan doğrudan Sabiha Gökçen'e gitmek isterseniz 4.769 TL ödemeniz gerekirken; aynı uçakla aktarmalı olarak Münih'e giderseniz 2.938 TL, Londra'ya giderseniz 3.372 TL ödüyorsunuz. Londra bileti alıp İstanbul'da uçaktan inerseniz 2.000 TL kârdasınız. Bu nasıl bir hesap kitaptır?" diyerek tepki gösterdi. Benzer bir durumun Diyarbakır uçuşlarında da yaşandığını belirten Ekmen, Hamburg biletinin İstanbul biletinden daha ucuz olmasını "halkın cezalandırılması" olarak niteledi.

"CENAZESİ VE HASTASI OLANLAR MAĞDUR EDİLİYOR"

Fiyat politikasının "uçak doldukça fiyat artar" mantığı üzerine kurulduğunu hatırlatan Ekmen, bu durumun uçaklarını her zaman dolduran Doğu ve Güneydoğu illerini mağdur ettiğini savundu. Son dakika biletlerine genellikle hastası veya cenazesi olan vatandaşların ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken Ekmen, "Yüksek fiyat politikaları tam olarak desteklenmesi gereken kitleyi vuruyor. Batman-İstanbul aktarmalı biletin 12.000 TL'yi bulması kabul edilemez," dedi.

YETKİLİLERE VE HAVAYOLU CEO'LARINA SVESLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle'ye seslenen Ekmen, tek firmanın uçtuğu illerdeki fiyat politikasının rekabet hukukuna aykırı olduğunu savundu. THY, AJet ve Pegasus CEO'larına da açık çağrıda bulunan Ekmen, biletlerin kaç koltuğunun hangi fiyattan satıldığının şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıklanması gerektiğini ifade etti.

"BU ZULMÜN AKILLA İZAH EDİLİR BİR YANI YOK"

Ekmen, Meclis bütçe görüşmelerinde de bu konuyu defalarca dile getirdiğini ancak henüz somut bir düzenleme yapılmadığını belirterek, "Bu zulmün akılla izah edilir bir yanı yoktur" sözleriyle açıklamasını tamamladı.

Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen: Batman'dan Ankara uçuşu Londra'dan daha pahalı

Mehmet Emin Ekmen, Milletvekili, Deva Partisi, Politika, Ekonomi, Londra, Ankara, Batman, Mersin, Gündem, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Politika Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen: Batman'dan Ankara uçuşu Londra'dan daha pahalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sakın bunu yapmayın Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi Sakın bunu yapmayın! Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi
Bingöl’de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı Bingöl'de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı
Ramazan öncesi fahiş zam bakanlığı harekete geçirdi Tavuk ürünlerinin ihracatı durduruldu Ramazan öncesi fahiş zam bakanlığı harekete geçirdi! Tavuk ürünlerinin ihracatı durduruldu
Mars’tan Su İzleri: Black Beauty Gök Taşı Analiz Edildi Mars'tan Su İzleri: Black Beauty Gök Taşı Analiz Edildi
İstanbul’da kan donduran olay 6 aylık bebek hayatını kaybetti, anne ve bakıcı tutuklandı İstanbul'da kan donduran olay! 6 aylık bebek hayatını kaybetti, anne ve bakıcı tutuklandı
İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız
Çarşaf giydirilmiş domuz görseli paylaştı, gözaltına alındı Çarşaf giydirilmiş domuz görseli paylaştı, gözaltına alındı

14:41
CHP’den istifa eden Mesut Özarslan’dan çok konuşulacak Yavaş çıkışı
CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'dan çok konuşulacak Yavaş çıkışı
14:22
Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı
14:03
Meclis’teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
Meclis'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
13:47
Fener’in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı
Fener'in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı
13:33
CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan transfer için ilk sinyali verdi
CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan transfer için ilk sinyali verdi
12:39
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’dan Özgür Özel’e suç duyurusu
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
12:06
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’ten bir skandal görüntü daha
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'ten bir skandal görüntü daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 14:49:49. #.0.5#
SON DAKİKA: Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen: Batman'dan Ankara uçuşu Londra'dan daha pahalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.