Mesut Doğan\'dan 2025 Bütçesi Eleştirisi: Faiz Yükü Ekonomiyi Tehdit Ediyor

Politika

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda bugün Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, 2025 Merkezi Yönetim Bütçesi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Mesut Doğan, 2025 yılı için gelirlerin 12 trilyon 800 milyar TL, giderlerin ise 14 trilyon 730 milyar TL olduğunu, bu durumun 1 trilyon 930 milyar TL'lik bir bütçe açığına yol açtığını ifade etti. Doğan, "Denk bütçe demek, bir ülkenin ekonomik olarak bağımsızlığını ilan etmesi demek. Açık bütçe yapmak ise dış güçleri, dolar baronlarını ülkeye davet etmek anlamına geliyor" dedi.

Doğan, "Eğer biz bu açık bütçeyi ihtiyaçtan dolayı yaptığımızı söylersek, bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bu, bir tercihtir ve bedelini biz ödüyoruz" diye konuştu.

Mesut Doğan, bütçedeki faiz yükünün, Türkiye'nin geleceğini tehdit eden bir durum olduğunu belirtti. 2025 yılı için ödenecek faizlerin toplamının 1 trilyon 950 milyar TL olduğunu ifade eden Doğan, bu miktarın Türkiye'nin 81 ilinin bütçesinin toplamının yüzde 80'ine denk geldiğini belirterek, "81 ilin toplam bütçesi faize gidecek para kadar. Bu, Türkiye için büyük bir tehlike. Bir ülke, faiz yüküyle bu kadar boğulmuşsa, ekonomisi nefes almakta zorlanır" dedi.

Doğan, Türkiye'deki gençlerin büyük kısmının yurt dışında yaşamak istediğini belirterek, yapılan araştırmalara göre gençlerin yüzde 75'inin fırsat bulduklarında yurtdışına gitmeyi düşündüğünü söyledi. Doğan, "Ekonomik kriz, gençlerin umutlarını yok ediyor. Yurt dışında daha iyi bir yaşam arayışı, ekonomik buhranın bir sonucu" dedi.

Doğan, faize ayrılacak olan 1 trilyon 950 milyar TL ile Türkiye'nin yerel yönetimlerinin bütçelerini karşılaştırarak, faiz ödemelerinin ne kadar büyük bir yük oluşturduğuna dikkat çekerek, 81 ilin toplam bütçesi, sadece faiz ödemelerinin yüzde 80'ini oluşturuyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin bütçeleri bile faiz ödemeleriyle karşılaştırıldığında çok daha düşük kalıyor" dedi.

Doğan, Türkiye için daha adil ve sürdürülebilir bir ekonomik modelin kurulması gerektiğini vurguladı.