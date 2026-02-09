Mesut Özarslan'ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı - Son Dakika
Mesut Özarslan'ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı

Mesut Özarslan\'ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı
09.02.2026 19:27
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifa etmesinin ardından belediye binasında kavga çıktı. Kavgaya ilişkin görüntüleri paylaşan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "İstifa eden Keçiören belediye meclis üyeleri başkan yardımcılığı için başkanlık katında şimdiden tekmeli tokatlı kavgaya tutuşmuşlar. Rant büyük kavga büyük" ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifasının ardından belediye binasında tansiyon yükseldi.

BELEDİYE BİNASINDA KAVGA ETTİLER

Başkanlık katına gelenler arasında çıkan tartışma kısa sürede tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in paylaştığı görüntülerle ortaya çıkan olayda, koridorlarda yaşanan arbede anları anbean kaydedildi.

"MECLİS ÜYELİĞİ İÇİN KAVGAYA TUTUŞTULAR"

Kavgaya ilişkin sert açıklamalarda bulunan Murat Emir, meclis üyelerinin başkan yardımcılığı kadroları için birbirine girdiğini ifade etti. Emir, "İstifa eden Keçiören belediye meclis üyeleri başkan yardımcılığı için başkanlık katında şimdiden tekmeli tokatlı kavgaya tutuşmuşlar. Rant büyük kavga büyük…" dedi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • M. Yıldız M. Yıldız:
    hee yaaa rant büyük silivri doldu taştı hortumculardan hee heee 21 16 Yanıtla
  • 11361136jJ 11361136jJ:
    klasik badem 18 11 Yanıtla
  • r5qbvw8cyx r5qbvw8cyx:
    Türkiye’nin ekonomi bitirmişler. Gönderdiği haberlere bak. Bu partiler hepsi aynı değişen bir şey yok. Hiçbirine güvenmiyorum 12 2 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    chp imamoglucular ile iyi partililer ve kilicdaroglu taraftarlati arasinda kavga eden bir parti haline donmustur kimin eli kimin cebinde belli degil 7 1 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    kimsenin halki dusundugu yok hangi parti olursa olsun allaha emanet yasiyoruz bu ülkede 4 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
