MHP, Aydın'dan "gönül birliği" vurgusu yaptı - Son Dakika

MHP Genel Merkezi tarafından başlatılan "Adım adım 2023" programı, Aydın'da gerçekleştirildi. Partililer Germencik'teki toplantıda bir araya gelirken, "gönül birliği" vurgusu yapıldı.

2023 seçimleri kapsamında "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantılarına" başlayan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), il il gezmeye devam ediyor. MHP Genel Merkezi heyeti, her ilde yapılan toplantılar kapsamında Aydın'a geldi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatı ile başlayan "Adım Adım 2023" programları kapsamında il ve ilçe teşkilatları çalışmalarına aralıksız devam ederken ilk toplantı Germencik'te gerçekleştirildi. Yoğun bir katılımın olduğu toplantıda birlik ve beraberlik vurgusu yapılırken, 2023 seçimlerine doğru yapılacak çalışmalar ve projeler konuşuldu.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıldönümünün tesadüflere bırakılamayacağına vurgu yaparak "Değerli dava arkadaşlarım 7 Eylül 2022'de Aydın ilimizin Yunan işgalinden kurtuluşunun 100. yılına hazırlanan Milliyetçi Hareket Partisi Aydın teşkilatları Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti Türkiye Cumhuriyetinin 100. yıldönümüne muazzam bir hazırlık içerisindedir. Adım Adım 2023 ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma toplantıları çalışmalarımızı işte bu büyük heyecan içinde yapıyoruz. Gelecek yıl yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine Aydın'da hızımızı artırarak hazırlanıyoruz. Bu an itibariyle bugüne kadar kurduğumuz gönül birliğini daha da güçlendireceğiz. Genel Başkanımızın Kızılcahamam kampından sonra söylediği gibi 2023 seçimleri önemli bir seçim olacak. Atamızın bize emanet ettiği bu topraklar, 2023 seçimlerinde Millet İttifakı'na bırakılmayacak kadar değerli. Türk Milleti'nin teminatı ve Türkiye'nin son kalesi Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu çalıştayı sürdürmezsek Türkiye bugün çok farklı bir durumda olur. Türk Milleti kendi gücünün farkında olmalı. Cennet mekan Başbuğumuz Alparslan Türkeş Beyefendi partiyi kurduğunda diyor ki; 'Eğer Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün izinden çıkmasaydı biz parti kurmazdık.' Milliyetçi Hareket Partisi olarak ben Genel Başkanımız gibi bu memleketi karşılıksız sevdik diyorum" dedi.

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık'ın konuşmasının ardından programa katılan MYK Üyesi Burak Pehlivan, Yavuz Tellioğlu ve Dr. Turan Şener de söz alarak programların 2023 seçimlerine kadar devam edeceğini ifade ettiler.

Yoğun bir katılımın olduğu toplantıya MHP Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan, MYK Üyesi Burak Pehlivan, Turan Şener, Yavuz Tellioğlu, Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Ülkü Ocakları Aydın İl Başkanı Hakan Karakuş, Germencik İlçe Başkanı Turgay Ulutaş, Ülkü Ocakları Germencik İlçe Başkanı Özgür Satılmış, Karpuzlu Belediye Başkanı Hilmi Dönmez ile birlikte muhtarlar ve çok sayıda partili katıldı. - AYDIN