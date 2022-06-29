MHP Bursa Milletvekili Vahapoğlu'ndan Cumhurbaşkanına teşekkür - Son Dakika
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MHP Bursa Milletvekili Vahapoğlu'ndan Cumhurbaşkanına teşekkür

29.06.2022 10:26
MHP Bursa Milletvekili Vahapoğlu'ndan Cumhurbaşkanına teşekkür

MHP Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "0-14 yaş arası Tip-1 diyabet hastası çocukların şeker ölçüm cihazlarının SGK ödeme listesine alınmasından" dolayı teşekkür etti.

MHP Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "0-14 yaş arası Tip-1 diyabet hastası çocukların şeker ölçüm cihazlarının SGK ödeme listesine alınmasından" dolayı teşekkür etti.

TİP 1 diyabet hastası çocukların ihtiyaç duyduğu sensörlü glikoz ölçüm cihazlarının SGK ödeme listesine alınması için ilgili bakanlıklar nezdinde konuyu sürekli gündeme taşıyan isimlerden MHP Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından bu yöndeki müjdeyi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a TBMM kürsüsünden teşekkür etti.

Gündem dışı söz alan TBMM Milli Savunma Komisyonu ile Güvenlik ve İstihbarat Komisyon Üyesi Bursa Milletvekili Dr. Vahapoğlu, insülin hormon eksikliği nedeniyle sıklıkla çocukluk ve gençlik yaşlarında ortaya çıkan Tip 1 diyabetin tedavisinde değişmez kuralın insülin enjeksiyonu olduğunu hatırlattı.

"Diyabetli çocuklarda en önemli sorun, çok hızlı bir şekilde kan şekerinin düşmesi ve yükselmesidir" diyen Milletvekili Vahapoğlu, "Bu risk nedeniyle aileler diyabetli, çocuklarının başında nöbet tutarlar. Çocuklar her gün 8-15 kez parmağını delmek zorundadır. Geliştirilen glikoz sensörleri tüm bu sorunları ortadan kaldırarak daha konforlu hayat imkanı sağlamaktadır" şeklinde konuştu.

"Maddi külfetti"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, önceki gün gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamayla TİP 1 diyabet hastası çocuklar için sensörlü glikoz ölçüm cihazlarının SGK Ödeme listesinde yer alacağının müjdesini verdiğini belirten Vahapoğlu, "Türkiye genelinde 11 bin 500 çocuğumuz artık her gün defalarca parmağı delinmekten kurtarılacak. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aileler ve çocuklarımız adına bu duyarlılığı için teşekkür ediyorum" dedi.

Bu arada 20 gün önce Mustafakemalpaşa ilçesindeki parti çalışmaları sırasında oğlu Yağız gibi bütün çocuklara cihaz talebini dillendiren anne Gizem Altıntaş'ı telefonla arayarak müjdeli haberi veren MHP Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu, "Ekonomik durumu el vermeyen aileler bu sensörlere erişemiyordu. Devletimiz, sensörler aracılığıyla düzenli kan şekeri ölçümü yapan cihazları SGK geri ödeme listesine alarak ailelerimizin sırtından bu külfeti de almış oldu. Var olsun devletimiz" diye konuştu. - BURSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP Bursa Milletvekili Vahapoğlu'ndan Cumhurbaşkanına teşekkür - Son Dakika

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