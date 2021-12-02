MHP'den adım adım 2023 Anadolu buluşması Balıkesir'de yapılacak - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezinin başlatmış olduğu "Adım Adım 2023: İl İl Anadolu" Programları Kapsamında Cuma günü Bandırma'da ve Cumartesi Balıkesir Merkezde programlar gerçekleştirilecek.

MHP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel imzası ile gönderilen açıklamada, 2023 Anadolu buluşması Balıkesir ve Bandırma Programlarına Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan, MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Ali Uçak, Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Fevzi Zırhlıoğlu, Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Muhammed Tekin, Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak'ta katılacak. 2023 Anadolu buluşmasının Bandırma ayağında Güney Marmara Dursunbeyliler Kültür ve Dayanışma Derneği, Sahil Bandında bulunan Esnaflar ve Balık Hali Ziyareti, Bigalılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Edindik Marmara birlik Kooperatifi Ziyaret edilerek, zeytin hasadı yapılacak.

Balıkesir ziyareti esnasında da Sivil Toplum Kuruluşları, Karesi ve Altıeylül Muhtarları Ticaret Odası Başkanı, Sanayi Odası Başkanı, Ticaret Borsası Başkanı, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Camcılar ve Fotoğrafcılar Odası, Sebze ve Meyveciler Odası, Elektrik ve Elektronik Teknisyenleri Odası, Tuhafiyeciler Odası, Şoförler Odası, Umum Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Taşıyıcılar Nakliye Kooperatifi, Kahveciler Odası, Terziler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası, Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası, Marangozlar Odası, Bigadiç Taşıyıcılar Kooperatifi, Servis Taşıyıcıları Kooperatifi, Meclis Üyeleri, İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelinecek ve MHP Balıkesir İl Başkanlığı Ziyareti, Altıeylül Gaziosmanpaşa Spor Kulübü Ziyareti, Çarşı Esnafının Ziyareti, Ali Hikmet Paşa meydanında stant ziyareti, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ziyareti, Karesi Atatürk Evi Ziyareti yapılacağı açıklandı. - BALIKESİR