MHP'den Atatürk Kent Meydanı İsim Değişikliği Açıklaması - Son Dakika
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Politika

MHP'den Atatürk Kent Meydanı İsim Değişikliği Açıklaması

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Salihli'deki 'Devlet Bahçeli Kent Meydanı'nın isminin 'Atatürk Kent Meydanı' olarak değiştirilmesinin MHP ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi memnun ettiğini belirtti. Büyükataman, Atatürk'ün hatıralarına ve fikirlerine sadakat vurgusu yaptı.

13.11.2024 14:16
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, Atatürk isminin yaşatılmasını her zaman desteklemektedir. Dolayısıyla Manisa Salihli'de bulunan meydana Atatürk Kent Meydanı ismi verilmesi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi ve bizleri memnun etmiştir" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kasım ayı toplantısında alınan kararla Salihli ilçesinde bulunan 'Devlet Bahçeli Kent Meydanı'nın ismi 'Atatürk Kent Meydanı' olarak değiştirildi. Konuya ilişkin açıklama yapan MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, MHP'nin Atatürk'ün hatıralarına hürmet ve özlem, fikirlerine ve kutlu mirasına tartışmasız bir sadakatle bağlı olduğunu söyleyerek, kararın Devlet Bahçeli'yi ve MHP'yi memnun ettiğini açıkladı.

"Atatürk, aziz milletimizin ve bizlerin gönlünde taht kurmuştur"

Açıklamasında Atatürk'ün manevi hatıralarını yaşatmanın her Türk gencinin vazifesi olduğuna değinen Büyükataman, "Kurucu Cumhurbaşkanımız ve Milli Mücadelemizin yol başçısı Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin varlığını ve vatanını hedef alan işgalci zihniyetin karşısında muhteşem bir irade ile milli uyanışı tetiklemiş ve kurtuluşun meşalesini körüklemiştir. Atatürk, Türk milletinin ortak değeri, kurtuluşunun ve bağımsızlığının simgesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk büyük bir komutan olduğu kadar başarılı bir siyasetçi, yetenekli bir diplomasi ustası, müstesna bir devlet adamı olarak aziz milletimizin ve bizlerin gönlünde taht kurmuştur. Atatürk'ün manevi hatıralarını yaşatmak ve fikirlerine vazgeçmeyen bir irade ile sahip çıkmak her Türk evladının vazifesidir. Milliyetçi Hareket Partisi, Atatürk'ün hatıralarına hürmet ve özlem, fikirlerine ve kutlu mirasına tartışmasız bir sadakatle bağlıdır ve son nefese kadar bağlılığını sürdürecektir. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kasım ayı olağan toplantısında alınan kararla Salihli'de bulunan 'Devlet Bahçeli Kent Meydanı' isminin 'Atatürk Kent Meydanı' olarak değiştirilmesini bu anlamda yerinde buluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Manisa Salihli'de bulunan meydana Atatürk Kent Meydanı ismi verilmesi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'yi ve bizleri memnun etmiştir"

Verilen isim değişikliği kararından memnun olduklarını söyleyen Büyükataman, "Atatürk'ün adının geçtiği hiçbir tartışmaya mahal vermediğimizi ve ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün adının yaşatılması konusundaki hassasiyetimizi ifade ediyor, belediye meclisinin aldığı kararı destekliyoruz. Atatürk'ün tüm hatıralarına sırt çeviren, fikirlerinden kopan, partisinin kuruluş ayarlarını terk eden bir zihniyetin partimiz ve genel başkanımız üzerinden yaptığı kurnaz siyaseti görüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi, hiçbir zaman Atatürk'le ilgili maksatlı ve istismar kokan tartışmaların içerisinde olmayacak ve Mustafa Kemal Atatürk ismine sonuna kadar sahip çıkacaktır. Çünkü Atatürk demek Türkiye demektir. Onun fikirleri ve hatıraları bize emanettir. Bizler, onun aziz hatıralarını yaşatmaya ve fikirlerine sadakatten bir adım dahi sapmamaya yeminliyiz. Aziz Atatürk'ün ismi bizim için tartışmasız bir noktadadır. Eğer bir yerde Atatürk'ün adı var ise Milliyetçi Hareket Partisi daima Atatürk'ün tarafındadır. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Atatürk isminin yaşatılmasını her zaman desteklemektedir. Dolayısıyla Manisa Salihli'de bulunan meydana Atatürk Kent Meydanı ismi verilmesi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi ve bizleri memnun etmiştir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP'den Atatürk Kent Meydanı İsim Değişikliği Açıklaması - Son Dakika

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