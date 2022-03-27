MHP'den Çeşme'ye 2023 çıkarması - Son Dakika
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MHP'den Çeşme'ye 2023 çıkarması

27.03.2022 00:57
MHP'den Çeşme'ye 2023 çıkarması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla tüm Türkiye'de başlatılan "Adım adım 2023, ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma toplantıları" İzmir'de tüm hızıyla devam ederken, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun Çeşme'de başkanlık ettiği toplantıya,...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla tüm Türkiye'de başlatılan "Adım adım 2023, ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma toplantıları" İzmir'de tüm hızıyla devam ederken, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun Çeşme'de başkanlık ettiği toplantıya, İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay ve MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Savaş Çolak konuşmacı olarak yer aldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2023 seçimleri öncesinde partinin seçim hazırlıklarının ön adımlarından olan "Adım adım 2023, ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma toplantıları" İzmir'de tüm hızıyla devam ediyor. Toplantıların Çeşme bölümüne MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu başkanlık ederken, İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay ve MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Savaş Çolak ise konuşmacı olarak yer aldı. Toplantıya MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Bekir Sıtkı Hastürk'ün yanı sıra çok sayıda partili katıldı

İlk günkü aşkla bağlı oldukları millete azimle hizmet etmeye kararlı olduklarını ifade eden Osmanağaoğlu, "Yuvarlak masa etrafında birleşip HDP'nin sac ayağında buluşan, küresel baronların bünyesinde hedef birliği yapan zillet ittifakının gerçek yüzlerini ifşa etmekte de kararlıyız" dedi.

"Vatandaşlarımız gerçeği görsün"

Cumhur İttifakı'nın felaketlere karşı bir direnç olduğunu söyleyen Hasan Kalyoncu ise "Sadece karşıtlıkları dolayısıyla bir araya gelen muhalefet, kendi verdikleri adla Millet İttifakı bizim gördüğümüz kadarıyla zillet ittifakı vardır. Sözüm ona Millet İttifakına neden zillet dediğimizi, nerede zillete düştükleri, nasıl zelil haller sergilediklerini göstererek yeniden ifade etmek istiyorum. Umudumuz ve bu toplantılardaki muradımız da, buradan anlattıklarımızla bugüne kadar zilleti, suret-i haktan görüp onları destekleyen vatandaşlarımızın da gerçeği görmesine hizmet edebilmektir" diye konuştu.

2023 seçimlerine 450 gün kaldığını söyleyen MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, partililere "450 günde sizden ricam yemek yediğiniz uyuduğunuz gibi her gün sadece 1 saati bize ayırmanızdır. Çocuklarınızın geleceği için her gün partinize 1 saatinizi ayırın" diye seslendi.

Çeşme'nin mevcut belediye tarafından yönetilemediğini savunan MHP Çeşme İlçe Başkanı Gökhan Çelik de "Çeşme; muhtarla, 80 yaşında vatandaşla, meclis üyesini belediye meclisinden kovan, 17 yaşında çocuğu karşı partide diye tehdit eden, belediye personelinin kimle evleneceğine karışan, işini gücünü bırakıp sosyal medyada kavga eden birisi tarafından yönetilmeyi hak etmiyor" dedi. - İZMİR

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Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili, İzmir, Çeşme, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP'den Çeşme'ye 2023 çıkarması - Son Dakika


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