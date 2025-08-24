MHP'den parti teşkilatlarına Malazgirt Zaferi kutlamalarıyla ilgili genelge - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

MHP'den parti teşkilatlarına Malazgirt Zaferi kutlamalarıyla ilgili genelge

MHP\'den parti teşkilatlarına Malazgirt Zaferi kutlamalarıyla ilgili genelge
24.08.2025 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın imzasıyla, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü dolayısıyla parti teşkilatlarına genelge gönderildi. Genelgede kutlama törenine katılacak parti üyelerinden alana sadece Türk bayrağıyla gelmeleri ve milliyetçi-ülkücü slogan atmamaları istendi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü dolayısıyla parti teşkilatlarına bir genelge gönderdi. Genelgede, 25-26 Ağustos 2025 tarihlerinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından Ahlat ve Malazgirt'te düzenlenecek resmî kutlamalara, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte katılacağı ifade edildi.

"GÖREVLİ TEŞKİLATLARIMIZ: BİTLİS VE MUŞ İL BAŞKANLIKLARIMIZDIR"

Malazgirt Zaferi'nin Anadolu'nun ebedî yurt edinilmesinde ve bin yıllık kardeşlik hukukunun tescilinde önemli bir tarihi olaya işaret ettiğine dikkat çekilen genelgede, bu yılki kutlamaların terörsüz Türkiye yolunda atılan adımlarla örtüşen bir döneme denk geldiği vurgulandı. Genelgede, MHP teşkilatlarının etkinliklerde dikkat etmesi gereken hususlar şöyle sıralandı: "Ev sahibi olması hasebiyle görevli teşkilatlarımız, Bitlis ve Muş il başkanlıklarımızdır. Bitlis ve Muş il başkanlıklarımıza birinci derecede destek verecek teşkilatlarımız Ağrı, Bingöl, Batman, Siirt ve Van il başkanlıklarımızdır. Bu illerimiz dışındaki il başkanlıklarımızın katılımı, isteğe bağlıdır.

Kutlamalarda yer alacak partililerimiz ve gönüldaşlarımızın, zaferin taşıdığı ortak anlam ve değeri yansıtan davranışlar içinde olması önem arz etmektedir. Şüphemiz yok ki dava arkadaşlarımız, milletimizin güzel insanları, 25-26 Ağustos'taki kutlamalarda Türkiye'nin şeref, haysiyet ve itibarına yakışır şekilde davranacaklardır. Millî değerlerimize yaraşır surette, millî kaynaşmanın ve kaderdaşlığın emsalsiz örneğini sergileyeceklerdir. 26 Ağustos'u gölgelemeye karartmaya, muhtevasından koparmaya çalışanlara izin ve fırsat verilmeyecektir.

"SADECE TÜRK BAYRAĞI TAŞINACAKTIR"

Malazgirt'te düzenlenecek program, partiler üstü bir anlayış ve fedakârlığın tezahürüdür. O bakımdan milletimizin bütün fertlerinin heyecan ve coşku içinde katılacağı, devletin her kademesinin temsil edileceği zafer kutlamaları sırasında; parti bayrak, amblem ve flamaları bulundurulmayacaktır. Sadece Türk bayrağı taşınacaktır. Kutlamalar sırasında Malazgirt Zaferi'nin izhar ettiği kucaklayıcı atmosfere yaraşır bir biçimde, disiplin içinde hareket edilecek, Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve Milliyetçi Ülkücü Hareket'i yansıtan sloganlar atılmayacaktır.

Siyasi ayrım gözetmeksizin her kardeşimizle, her arkadaşımızla, her vatandaşımızla tam bir gönül seferberliği içinde kalınacak, kucaklaşma ve kaynaşma sağlanacak, kardeşlik ve millî ruhun beklentileri sadakatle ifa ve izhar edilecektir. Kutlama etkinliklerine iştirak için hazırlanan teşkilatlarımız, katılımcıları şimdiden bu hususta bilgilendirecek ve hazırlıklar titizlikle yapılacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatları, 25-26 Ağustos günü, program alanına intikalden ayrılış anı da dâhil olmak üzere, her aşamada çok titiz, saygılı ve tedbirli olmakla mükelleftir. Buna uymayan kim olursa olsun derhal uyarılacak, lazım gelen önlemler alınacaktır."

Kaynak: ANKA

Semih Yalçın, Malazgirt, Politika, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'den parti teşkilatlarına Malazgirt Zaferi kutlamalarıyla ilgili genelge - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz
Zincir marketi denetime giden belediye başkanı, personelin cevabı karşısında kalakaldı Zincir marketi denetime giden belediye başkanı, personelin cevabı karşısında kalakaldı
Pastanede dehşet: Oda başkanı 2 kişiyi öldürüp intihar etti Pastanede dehşet: Oda başkanı 2 kişiyi öldürüp intihar etti
Mehmet Yılmaz Ak’tan taciz iddialarına yanıt: İftira ve asılsız Mehmet Yılmaz Ak'tan taciz iddialarına yanıt: İftira ve asılsız
Silahlı saldırı sonrası Çakal’dan ilk açıklama: Sağlığım yerinde Silahlı saldırı sonrası Çakal'dan ilk açıklama: Sağlığım yerinde
Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 2 ölü, 13 gözaltı Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 2 ölü, 13 gözaltı
Define bulmak için defalarca kazılan mezarlık mahalleliyi isyan ettirdi Define bulmak için defalarca kazılan mezarlık mahalleliyi isyan ettirdi
Gelin arabasından bahşiş alabilmek için kaputa atladı Gelin arabasından bahşiş alabilmek için kaputa atladı
Ahmet Minguzzi davasını Sedat Peker’in avukatı üstlendi Ahmet Minguzzi davasını Sedat Peker'in avukatı üstlendi
Kerem Bürsin hayatının bilinmeyen yönlerini anlattı Kerem Bürsin hayatının bilinmeyen yönlerini anlattı
Türkiye Zengezur Koridoru için ilk kazmayı vurdu: 147,6 milyar lira kazanç bekliyoruz Türkiye Zengezur Koridoru için ilk kazmayı vurdu: 147,6 milyar lira kazanç bekliyoruz

14:36
MKE’nin eski Başkanı İsmet Sayhan gözaltında Suçlama hayli vahim
MKE'nin eski Başkanı İsmet Sayhan gözaltında! Suçlama hayli vahim
12:35
Hakem Kurulu’nun 2. toplantısı bitti Memur zammı için gözler 3. toplantıda
Hakem Kurulu'nun 2. toplantısı bitti! Memur zammı için gözler 3. toplantıda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2025 14:49:15. #7.13#
SON DAKİKA: MHP'den parti teşkilatlarına Malazgirt Zaferi kutlamalarıyla ilgili genelge - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.