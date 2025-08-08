MHP'den Rize'ye "Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma" çıkarması - Son Dakika
MHP'den Rize'ye "Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma" çıkarması

08.08.2025 22:46  Güncelleme: 23:13
MHP heyeti, Rizelileri "Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" kapsamında Erzurum'da düzenlenecek programa davet etti.

MHP tarafından 'Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik' temasıyla bölgelerde "Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" gerçekleştirilecek. İlki Erzurum'da düzenlenecek olan programa Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Trabzon, Rize ve Tunceli'den katılım sağlanacak. Program öncesinde Rize'ye gelen Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, MYK Üyeleri Mehmet Onur Kasım, Şahin Kartal ve Bahri Batuhan Kurban'dan oluşan heyet bir dizi ziyarette bulundu. Sivil toplum kuruluşlarının (STK) ziyaret edildiği programda Rize İl Başkanı İhsan Alkan, Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve Merkez İlçe Başkanı Seçkin Memişoğlu heyete eşlik etti. Ziyaretlerine Rize Ziraat Odası'ndan başlayan heyet sonrasında Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği, Ticaret Odası, Muhtarlar Federasyonu, Rize Valiği ve Madenli Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti. Heyet son olarak Rize Yeni Şehir Stadı'nda Çaykur Rizespor Taraftar Gurubu Cümle Alem tarafından düzenlenen sezon açılışı programına katıldı. Programlarda süreç hakkında bilgi veren heyet STK temsilcillerini ilki Erzurum'da gerçekleşecek 'Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları' programına davet etti.

Terörsüz Türkiye sürecine Rizelilerin destek verdiğini ve bu durumun kendilerini memnun ettiğini ifade eden Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla ülkemizin 81 ilinden katılımlarla birlikte 9 bölgede 'Terörsüz Türkiye, Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik' teması içerisinde yapılan ve yapılacak olan toplantılar var. Bu manada biz de Karadeniz bölgesinde Rize iline görevlendirildik. MYK üyelerimizle birlikte il başkanımızın Rize'de hazırlamış olduğu programlara katıldık. Özellikle bu Terörsüz Türkiye bağlamındaki programları hazırlıyoruz. Bugün Rize'de de STK'larımızı Erzurum'da yapılacak bölge toplantısına davet etmek üzere genel merkezimizden görevlendirildik. Bu görevi ifa etmek üzere Rize'deyiz. Rize'yi çok iyi gördüm Terörsüz Türkiye sürecine çok ciddi manada destek verdiklerini gördüm. İnşallah Erzurum'da yapılacak toplantıya da buradan yapılacak katılımla birlikte Terörsüz Türkiye Rize ayağını başarıyla tamamlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

"İnşallah kazanan Türkiye olacak, Türk milleti olacak"

Gerçekleştirdikleri ziyaretlerde Rizelilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye güvenini gördüklerini dile getiren Şanlıtürk, "Hemşerilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızın başkanları, meclis üyelerimiz kısaca bu süreci takip ediyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi'ne, AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na güvenlerini ifade ettiler. Biz çok memnun ayrılıyoruz Rize'den. Geleceğin Türk milleti için aydınlık olduğunu, Milli Birlik ve Beraberlik içerisinde bu sürecin hayırlısıyla tamamlanacağına inanıyorum. İnşallah kazanan Türkiye olacak, Türk milleti olacak" şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Politika, Erzurum, Türkiye, rize, Son Dakika

