MHP'den Sinop'ta 'Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı' - Son Dakika
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MHP'den Sinop'ta 'Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı'

20.03.2022 00:58
MHP'den Sinop'ta 'Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı'

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) başlattığı 'İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı' Sinop'ta gerçekleşti.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) başlattığı 'İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı' Sinop'ta gerçekleşti.

Sinop Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen MHP'nin düzenlediği 'İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı'na MHP Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Hüseyin Ediz ve Davut Haskırış, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, MHP Sinop İl Başkanı Hikmet Çınar, İl Gençlik Kolları ve Kadın Kolları üyeleri ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

" Türkiye'nin geçen yılki enerji faturası 55 milyar dolar"

Toplantıda konuşmasına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin enerji konusunda "Bağımlıysanız bağımsız değilsiniz" sözleriyle başlayan MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Türkiye'nin enerji faturasından bahsederek, "Biz de enerjide üzülerek söylüyorum, tamamen dışa bağımlı bir ülkeyiz. Türkiye'nin geçen yılki enerji faturası yani bizlerin cebinden toplanıp devletimizin dışarıya ödediği para 55 milyar dolar. Bir asır önce Musul'da ve Kerkük'te bazı sebeplerden dolayı kaybettiğimiz o toprak parçaları, aynı zamanda altında yatan petrol rezervleri açısından da çok önemliydi. Mustafa Kemal Atatürk, Musul ve Kerkük'ü alacaktı. Ancak bazı yaşanan tersliklerden dolayı Musul ve Kerkük hedefimiz yarım kaldı. Aslında Mustafa Kemal Atatürk, Musul ve Kerkük'ü o gün Türkiye'ye bağlamış olsaydı, bugün başka bir Türkiye'den bahsedecektik. Çünkü kendi enerji kaynakları olan bir ülke olacaktık" diye konuştu.

Konuşmalarının devamında Türkiye'nin kendi enerji arama gemilerinin sahada çalıştığına vurgu yapan Kaşıkçı, "Bir asır önce Musul ve Kerkük'te kaybettiğimizi, toprak parçasında kaybettiğimizi Allah denizin dibinde çıkarttı. Karadeniz'de ve Doğu Akdeniz'de çıkarttı. İnşallah bugün, Doğu Akdeniz'de anamızın ak sütü gibi helal olan, Türkiye Cumhuriyeti'ni de önümüzdeki 100 yıl daha güçlü yapacak olan o rezervleri sonucu ne olursa olsun, neye mal olursa olsun alacağız. Bu Cumhur İttifakı'nın oluşturduğu bu güç seviyesinde" ifadelerini kullandı.

"Türkiye bölgesinde süper devlet olacak"

MHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Davut Haskırış ise, "Biz, Cumhur İttifakı içinde çalışıyoruz. Meseleyi ortaklık veya mevki makam nezdinde düşünmeyin. Türkiye'nin beka meselesi için Cumhur İttifakı şarttır. Cumhur İttifakı'nı bozmak isteyenlere aldırış etmeyin. Bunların bir kısmının ağızları başka, kalpleri başkadır. Tek hedefleri var; 'Türk devletleri 2023'ü görmesin, Türkiye bölgesel süper devlet olmasın.' Onun için Allah'ın izniyle bizlerin çalışma ve gayretleriyle Türkiye bölgesinde süper devlet olacak, İslam ülkelerinin lideri devlet olacak. Onun için her türlü milli hedefler doğrultusunda çalışmalar yapılmaktadır" şeklinde konuştu.

MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Ediz ise şunları söyledi:

"Türk milletinin başarısının sırrının geçmiş tarihimizde Ergenekon'dan çıkarken bize yol gösteren Asena'nın peşinde, Türk milletinin dünyaya düzen verdiğini, nizam getirdiğini hepimiz biliyoruz. Bu yüzden Asenalarımıza bu kutlu yürüyüşte çok ihtiyacımız vardır. Sinop kültürü yüksek şehir olduğunu biliyoruz, o yüzden Asenaları sahada daha kalabalık görürsek, Sinop'ta istediğimizi elde ederiz. Ukrayna- Rusya savaşını hepimiz izliyoruz televizyonlardan. Beka derken genel başkanımızın ne demek istediğini bugün televizyonlarda canlı yayında görüyoruz. Bugün, Ukrayna'da insanlar domates fiyatı patates fiyatı sorgulamıyor. Hayata tutunabilmek için saklandığı sığınaklardan kaçabilmek için, güvenli bölge için uluslararası camiayı harekete geçirmeye çalışıyorlar. Yeni bir dünya savaşının hemen arifesinde dünya çok kritik yerden geçmektedir. Bu yüzden Türk milletinin ayaklarının üzerinde durması çok çok önemlidir. Beka, onun için bizim için önemlidir." - SİNOP

YORUMLAR
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Milliyetçi Hareket Partisi, Hisarcık, Türkiye, Sinop, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP'den Sinop'ta 'Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı' - Son Dakika


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