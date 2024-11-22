MHP, Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında suç duyurusunda bulunacak - Son Dakika
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Politika

MHP, Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında suç duyurusunda bulunacak

MHP, Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında suç duyurusunda bulunacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında dezenformasyon yaptıkları gerekçesiyle gazeteciler Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında...

22.11.2024 16:19
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında dezenformasyon yaptıkları gerekçesiyle gazeteciler Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla bugün soruşturma başlatılmıştı. İstanbul başsavcılığınca resen başlatılan soruşturmaya Altaylı'nın 'Enkazdan korkmayan mapustan korkmaz' başlıklı yazısı, Saymaz'ın ise 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye MHP'li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti' iddiası gerekçe gösterilmişti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de dezenformasyon yaptıkları gerekçesiyle gazeteciler Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Özdemir konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Bazı basın yayın organlarında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli hakkında ortaya atılan bir yalan üzerinden sürdürülen dezenformasyonla alakalı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın tespitleri ve kamuoyunu bilgilendirmesinin akabinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nca, Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında başlatılan resen soruşturma, dezenformasyonla mücadele anlamında sergilenen müspet ve saygın bir gelişme olmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Genel Başkanımız, partimiz ve dava arkadaşlarımız hakkında sürdürülen ve sürdürülecek her türlü yalan ve iftiraya dayalı yayınları dikkat ve titizlikle takip etmekteyiz. Sistemli bir şekilde yalan ve iftiralar ile dezenformasyon oluşturarak hareket eden ve bu kirli eylemlerini basın kimliği arkasında gizlenerek sürdürenler hakkında hukuk nezdinde hesaplaşacağız. Bu kapsamda Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz ile beraber, ilgili yayınların gerçekleştirildiği medya kuruluşları hakkında da Milliyetçi Hareket Partisi olarak suç duyurusunda bulunuyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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