MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, Kartepe İlçe İstişare Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Cumhur İttifakı, bir pazarlık, al-ver ilişkisi üzerine kurulmuş ittifak değildir. 15 Temmuz gecesi hain darbe girişiminden sonra Türk milletinin bir refleksi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını, Türk milletinin birliğini korumak, ülkemizin işgaline çıplak ellerimizle karşı durmak için bir araya geldik." dedi.

Partisinin Kocaeli'deki Ataevler Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kartepe İlçe İstişare Toplantısı'nda konuşan Yıldız, 2023 seçimlerinin yol ayrımına girdiğini, ya ülkenin birliğinden, beraberliğinden, bağımsızlığından yana olanların ya da müstemleke zihniyetinde olan mandacıların kazanacağı bir seçim olacağını ifade etti.

"Bir tarafta milliyetçi, mukaddesatçı, vatanını canından aziz bilen insanların bulunduğu Cumhur İttifakı, diğer tarafta ne dediği belli olmayan, altılı masa, yedili masa, onlu masa..." diyen Yıldız, 122 siyasi partiden 27'sinin seçime katılacağını, bunlardan bazılarının "çıkma", "pazarlık" partileri olduğunu dile getirdi.

Yıldız, düne kadar AK Parti'nin içerisinde, önceki yıllarda Milliyetçi Hareket Partisinde hiç hak etmediği kademelere gelmiş, görevler almış insanların, bazı mihrakların, ülkelerin, merkezlerin teşvikiyle parti kurduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu 27 partiden 3'ü AK Parti, MHP ve BBP, bunların amacı belli. Cumhur İttifakı, bir pazarlık, al-ver ilişkisi üzerine kurulmuş ittifak değildir. 15 Temmuz gecesi hain darbe girişiminden sonra Türk milletinin bir refleksi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını, Türk milletinin birliğini korumak, ülkemizin işgaline çıplak ellerimizle karşı durmak için bir araya geldik. Bu ahlaki duruş, milli davranış, Türk milletinin tarihi refleksiydi. MHP olarak ülkemizin bağımsızlığı, birliği, beraberliği, milletimizin mutluluğundan başka düşündüğümüz bir şey, herhangi bir talebimiz, beklentimiz yok."

TBMM'de bazı milletvekilleri ve partiler hakkında hazırlanan 1618 fezlekeden 1308'inin bir partiye ait olduğuna dikkati çeken Yıldız, bir terör örgütü uzantısının meclis çatısı altında uzun süre kalmasının hem demokrasiye hem de millete karşı yapılmış bir sabotaj ve ihanet olduğunu savundu.

"Yapılmamış seçimi, sanki peşin kazanmış gibi hava içindeler"

Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, hükümetin yaptığı ve planladığı işlere ilişkin söylemlerini de eleştirerek, şunları söyledi:

"Bir siyasi partinin genel başkanı, hele Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk'ün kurduğu parti ve güya onun koltuğu... Tabi bize göre yerinde yeller esiyor. Böyle toplumsal bozulmalara, bu tip çıkışlara meydan verir mi? İyiliği, güzelliği, hukuku öğreteceği yerde, buna uygun davranışlar yapmayı halktan bekleyeceği yerde, 'Borcunuzu ödemeyin, falan yere gitmeyin, falanı yapmayın, bunların hepsi yalan söylüyor, biz geleceğiz bunu değiştireceğiz, Cumhurbaşkanı yetkilerini kullandırmayacağız' diyor. Cumhurbaşkanının yetkileri Anayasada yazılı, herhangi bir kişiden, makamdan emir almaz. Onun talimat aldığı yer, Türk milletinin helal oylarıdır. Görev süresinde halkın menfaatlerine aykırı davranırsa geldiği gibi halk oylamasıyla geri gider."

"Türk milletine bu kadar yabancılaşmış, milli ve manevi değerlerimizden bu kadar uzaklaşmış insanların bu ülkenin başına geldiğini bir düşünün" ifadesini kullanan Yıldız, "Önümüzdeki seçimde tüm bu yolsuzluğa, ahlaksızlığa, bölücülüğe, bölgeciliğe meydan vermemek için 62 milyon vatandaşımız sandık başına gidecek. Yapılmamış, 10 ay kalan seçimi, sanki peşin olarak kazanmış gibi bir hava içindeler. Hatta öyle yüzsüzlük, hukuksuzluk almış gitmiş ki bizzat Kılıçdaroğlu, 'Bürokrasinin içindeki 12 bin kişinin, üst bürokrasinin listesini yaptım, geldiğim gün değiştireceğim' diyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız, seçimlerde ilk defa oy kullanacak 5 milyon 960 bin genç seçmen sayısının genel oy oranı içinde yüzde 10'a karşılık geldiğini, bu oylara öncelikle MHP'nin talip olduğunu belirterek, olmazsa Cumhur İttifakı'ndan bir partiye verilmesini istedi.

Toplantıya, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri Musa Küçük, Burhan Coşkun, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Küçük, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, ilçe başkanları ve partililer katıldı.