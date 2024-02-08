MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: Azerbaycan'ın barış ve istikrarı önemlidir - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: Azerbaycan'ın barış ve istikrarı önemlidir

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: Azerbaycan\'ın barış ve istikrarı önemlidir

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Azerbaycan'da yapılan seçimle ilgili açıklamalarda bulundu. Özdemir, Azerbaycan'ın İlham Aliyev'in liderliğinde birleşmesinin önemini vurgulayarak, seçimlerin demokratik bir şekilde gerçekleştiğini ve Azerbaycan halkının güçlü bir iradeyle destek verdiğini belirtti. Ayrıca, Avrupa ülkelerinin eleştirilerini doğru bulmadığını ve kendi demokrasisiyle ilgili sorunlarına odaklanmaları gerektiğini ifade etti. Özdemir, Türkiye ve Azerbaycan'ın işbirliği ve dostluk örneğiyle küresel barış ve istikrarın sağlanabileceğini vurguladı ve Azerbaycan halkının iradesine saygı duyulması gerektiğini söyledi.

08.02.2024 12:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; "Hem Avrupa'nın hem de dünyanın barış ve istikrarı Azerbaycan'ın barış ve istikrarından geçer" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; Azerbaycan'da yapılan seçimle alakalı açıklamalarda bulundu. Azerbaycan'ın İlham Aliyev'in şahsında kenetlenmesinin önem arz ettiğini ifade ederek; "Azerbaycan'da alınan seçim kararının hemen akabinde de seçimlerle alakalı çalışmalarımızı bizler gerçekleştiriyoruz. Gerek öncesindeki çalışmalarımız gerekse Azerbaycan'a geldiğimiz günden bu yana Azerbaycan halkının son derece demokratik şekilde iradelerini sandığa yansıttığını da hepimiz müşade etmiş oluyoruz. Bu demokratik iradenin büyük bir coşkuyla beraber İlham Aliyev lehine ortaya koyduğu güçlü, kararlı iradenin de ne anlama geldiğini sadece Azerbaycan camiasının değil dünya kamuoyunun da iyi anlaması lazım. Bu kadar güçlü bir iradeyle seçilmiş bulunan devlet başkanının arkasında güçlü bir halk desteğinin bulunması Azerbaycan'ın birbirine ne derecede kenetmiş durumda olduğunu göstermesi bakımından büyük önem taşıyor. Tabi başta Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı olmak üzere bununla beraber bazı ülkelerin Azerbaycan ve Azerbaycan'da gerçekleşen seçimlerle alakalı yaklaşımlarını da doğru bulmadığımızı ve aynı zamanda yanlış ve yanlı bulduğumuzu da ifade etmek istiyoruz. Çünkü seçimlerin burada demokratik nizam çerçevesinde gerçekleşmiş olduğunu Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri olarak bizler gözlemlemiş bulunuyoruz. Azerbaycan kamuoyunu bu anlamda tebrik ediyorum böylesine büyük bir demokratik olgunluk gösterdikleri için. Aynı zamanda İlham Aliyev son derece büyük bir başarı örneği göstererek böylesi seçimlerde kendi milletinin desteğini arkasına almak suretiyle ne kadar doğru işler yaptığını da göstermiş oluyor. Tabi bu Azerbaycan'daki seçimlerle alakalı eleştirilerde bulunan bazı Avrupa ülkelerine baktığımızda hala Monarşi ile idare edilen ülkeler olduğunu da bizler gözlemliyoruz. O yüzden Avrupa Birliği dahil olmak üzere kendi demokrasisiyle alakalı Azerbaycan'a bir söz söyleyeceklerse önce dönüp kendilerine bakmaları lazım. Hakikaten burada komik bazı ifadelerin olduğunu da yine gözlemledik. Örneği adaylar arasında bir hanımefendi isminin olmadığı. Şimdi İngiltere'de iki tane öne çıkan siyasi parti var. Biri işçi partisi, diğeri muhafazakar parti. Mesela şuanda Amerika birleşik Devletleri kendi bünyesinde seçim haline girdi. Demokratlar ve cumhuriyetçiler. Kuvvetle muhtemel burada da iki erkek aday yarışacak. O zaman dönüp hem İngiltere'ye hem Amerika Birleşik Devletleri'ne veya bundan sonra Avrupa'da yaşanacak diğer seçimlerde de ne olacaksa bununla alakalı benzer tespitleri yapmaları lazım. Ama biz ne yazık ki Batı'nın bu anlamda hassasiyetten ve hakkaniyetten uzak bir yaklaşımla hareket ettiğini gözlemlemiş bulunuyoruz. Şunu iyi anlamaları gerekiyor; bilhassa son yıllarda vuku bulan Doğu Avrupa ekseninde yaşanan Ukrayna merkezli savaş ve Avrupa Birliği'nin yaşadığı diğer krizler dahil olmak üzere küresel barış ve istikrarın Türkiye ve Azerbaycan'ın işbirliği ve dostluk örneğiyle beraber aynı zamanda Türk Dünyasıyla şekillenen bir iklimle ilerlediği gerçeğini göze aldığımızda küresel barış ve istikrarın ana anahtarının bu coğrafyanın elinde olduğunu iyi anlamaları lazım. Yani bu şu demektir; hem Avrupa'nın hem de dünyanın barış ve istikrarı Azerbaycan'ın barış ve istikrarından geçer. O yüzden dün gerçekleştirilen seçimler neticesinde Azerbaycan halkının vermiş olduğu iradenin bilhassa Batı camiası saygı duymak mecburiyetinde. Kardeşimiz bildiğimiz Azerbaycan'ın her zaman yanındayız. Böylesi bir günde de Azerbaycanlı kardeşlerimizin güçlü bir iradeyle 'Karabağ Fatihi' olarak artık tüm Türk Dünyası'na nam salmış İlham Aliyev'in şahsında kenetlenmesi ve dünyaya mesaj vermesi de çok büyük önem arz etmiştir. Umarız bu anlamlı mesaj dünyada her çevre nazarında doğru algılanır diyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal: AK Parti'den Kocaeli ve Sakarya'yı istedik
    08 Şub Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal: AK Parti'den Kocaeli ve Sakarya'yı istedik

    Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, AK Parti ile ittifakı reddedip İstanbul, Ankara ve İzmir'de ayrı aday çıkarmalarının arkasında yatan nedeni katıldığı canlı yayında açıkladı. Aydal, ''AK Parti'den iki büyükşehir istedik. Kocaeli ve Sakarya. Neden bunu istedik? Rahmetli Erbakan Hocamızın sanayi bölgelerine olan hassasiyetini biliyorsunuz. 35 tane ilçe talep ettik. Çünkü neden? Önlerine grafik koydum. Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansları yoktu.'' dedi.

  • Boş arazide 19 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu
    08 Şub Boş arazide 19 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

    Bahçelievler'de boş arazide 19 yaşındaki bir gencin cesedi. bulundu. Gencin annesine WhatsApp üzerinde intihar içerikli bir veda mesajı attığı ortaya çıktı.

  • Beşiktaş, Antalyaspor'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi
    08 Şub Beşiktaş, Antalyaspor'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

    Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

  • İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, 11 bin sterlinlik internet faturası nedeniyle istifa etti
    08 Şub İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, 11 bin sterlinlik internet faturası nedeniyle istifa etti

    İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.

  • ABD'den İsrail'e Refah operasyonu uyarısı: Felaket olur
    08 Şub ABD'den İsrail'e Refah operasyonu uyarısı: Felaket olur

    Hamas'ın her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddedip orduya Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı emri veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ABD'den kötü haber geldi. İsrail'in Refah'a planladığı askeri operasyona destek vermeyeceklerini belirten ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, "Plansız ve çok az düşünülmüş bir şekilde böyle bir operasyon düzenlemek felaket olur" dedi.

  • Konya'da çiftçilerden traktör konvoylu eylem
    08 Şub Konya'da çiftçilerden traktör konvoylu eylem

    Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.

  • Kadıköy'de torununu kurtaran babaanne, tramvayın altında kalarak yaşamını yitirdi
    08 Şub Kadıköy'de torununu kurtaran babaanne, tramvayın altında kalarak yaşamını yitirdi

    Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.

  • AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş: İstanbul'da haftada bir gün su olurdu, gazozla tıraş olurduk
    08 Şub AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş: İstanbul'da haftada bir gün su olurdu, gazozla tıraş olurduk

    AK Parti'nin Adana belediye başkan adaylarının tanıtım töreni AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'in katılımıyla gerçekleşti. Elitaş, ''Gençler onları hatırlamaz, o günleri bilmez. Ben 1982 yılında İstanbul'da askerlik yaparken hani hikaye gibi anlatılır ama gazozla tıraş olurduk. Haftada bir gün su gelirdi. İstanbul'un merkezinde, Kağıthane'de haftada bir gün su olurdu'' dedi.

İsmail Özdemir, İlham Aliyev, Azerbaycan, MHP, Uluslararası, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: Azerbaycan'ın barış ve istikrarı önemlidir - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 00:45:39. #1.11#
SON DAKİKA: MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: Azerbaycan'ın barış ve istikrarı önemlidir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement