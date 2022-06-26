MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir Kayseri'de konuştu

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Türkiye'de siyasi istikrarın adresinin Cumhur İttifakı olduğunu belirtti.

Özdemir, Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki Kadın ve Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" programında, son dört yılda Suriye ve Irak'tan gelen terör tehditlerini bertaraf etme konusunda Türkiye'nin çok ciddi mesafe kat ettiğini söyledi.

Türkiye'nin bu mücadeleyi ortaya koyduğu dönemde dışarıda küresel güçler, içeride de muhalefetin karşı çıkışları olduğunu dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

"Biz bu adımları atarken karşımızda bir tarafta sözde müttefik dediğimiz ülkeler, diğer tarafta da küresel rekabette üstün görülen ülkeler vardı. Türkiye'de bu adımlar atılmadan önce bugün zillet mensubu olan siyasi çevrelerin üyeleri, yani zillet partileri, Mecliste açık açık 'bu harekatı biz yapamayız. Suriye'ye giremeyiz. Şöyle yaparlar, böyle yaparlar' demişti. Ne oldu? Geldiğimiz aşamada Türkiye bu tehdit ve tehlikeleri kaynağında bertaraf etmek üzere egemen, güçlü bir ülke olarak karşısında kim olursa olsun bunları ortadan kaldırmayı başardı mı? Başardı. Böylelikle sınırımız boyunca uzanan sahada terör koridoru kurulması fikri akamete uğurlatılmış oldu."

Özdemir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'nin en büyük kazanımının siyasi istikrar olduğunu savunarak, şöyle devam etti:

"Türkiye hareketli bir coğrafyada bulunuyor. Bakıyorsunuz bir yanımız Kafkasya, güneyimiz Orta Doğu bölgesi ve aynı zamanda Akdeniz ile birlikte Afrika'ya uzanan sınır hatlarımız var. Kuzeyimizde de yaşanan bir savaş var. Bu şartlar altında Türkiye için en büyük kazanım nedir? Siyasi istikrarın kendisidir. Dolayısıyla siyasi istikrarın Türkiye'de mevcut durumdaki adresi, açık ve net şekilde milletine karşı şeffaf olan, milletine karşı açık olan, ne yapıyorsa milleti için yapan, ne adım atıyorsa milletin karşısında bunu şeffaf, açık bir şekilde atan Cumhur İttifakı'nın kendisidir."

CHP'nin Atatürk'ten uzaklaştığını, Atatürk'ün hasımlarıyla kol kola girdiğini savunan Özdemir, Millet İttifakı'nın muhalefetinin Cumhur İttifakı'na değil, doğrudan Türkiye'ye ve Türk milletine olduğunu ileri sürdü.

Özdemir, Türkiye'nin gelecek dönemde Cumhur İttifakı ile yeni destanlar yazacağına inandığını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Zillet partileri yalan, iftira siyasetini devreye almak suretiyle siyasetin saygınlığını da ne yazık ki zedeleyecek ve baltalayacak söylemlere girişmeye başladılar. Bunun da Türkiye'ye bir faydası yok. Yoksulluk edebiyatı yapacaksın ama gideceksin 100 binlerce liralık İstanbul'daki boğaz manzaralı otel odalarında video çekeceksin. Sen mi bu milletin halinden anlıyorsun, sen mi bu milletin derdiyle dertleniyorsun? Bu millet kendi derdiyle kimin dertlendiğini, kendini kimin kaygı ettiğini elbette çok iyi bilir. Dolayısıyla bütün bunlarla beraber önümüzdeki dönemde Türkiye inşallah 21. yüzyılda diriliş destanının ardından yeni bir şahlanış destanı yazmak üzere 2023 yılında cumhuriyetimizin 100. yılında, iradeyi de ortaya koyacaktır. Bu inancı bizler sonuna kadar taşıyoruz."