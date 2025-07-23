MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: "Kimse Tayfun füzesinin nasıl bir başlık taşıyabileceğine dikkat etmiyor" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: "Kimse Tayfun füzesinin nasıl bir başlık taşıyabileceğine dikkat etmiyor"

23.07.2025 22:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, "Herkes Tayfun füzesinin menziline ve hızına odaklanmış durumda ama kimse Tayfun füzesinin nasıl bir başlık taşıyabileceğine dikkat etmiyor.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, "Herkes Tayfun füzesinin menziline ve hızına odaklanmış durumda ama kimse Tayfun füzesinin nasıl bir başlık taşıyabileceğine dikkat etmiyor. Onu da dünya kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, İstanbul'da düzenlenen IDEF 2025 Fuarı'na katıldı. Fuarda konuşan Özdemir, "Türk savunma sanayi aradan geçen her gün Türk milletinin milli gururu olma yolunda yeni kazanımlarla yoluna devam ediyor. Böylesi bir günde biz de burada Türk mühendislerinin, Türk aklının ürüne dönüştüğünde ne gibi başarılar yaptığını, başarılara ulaştığını, hangi seviyeye çıkmış olduğunu gözlemlemek üzere bulunuyoruz. Tabii tarih boyunca Türk milleti askeri anlamda çok ciddi zaferler elde etti. Bu zaferlerin özelliğine ve önemine baktığınızda dönemi itibariyle her vakit askeri teknolojik anlamda Türk milletinin askeri başarılar elde ettiği dönemlerde üstün seviyeye ulaşmış olduğu gerçeğinde görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet zamanında yapılan şahit toplardan tutun, gemilerin karadan yürütülmesine veya diğer alanlara baktığınız vakit Türk milleti her zaman askeri bir deha olarak sadece askeri taktik anlamında değil, imal, ikmal ve lojistik anlamda da öne çıkmış bir millettir" dedi.

Ortadoğu'da meydana gelen savaşlarda Türkiye'nin ürettiği silahların öneminden bahseden Özdemir, "21. yüzyılda Karabağ'dan tutun Libya'ya, Irak'tan alın Suriye'ye varıncaya kadar hatta Ukrayna'da hemen hemen aktif çatışma sahalarının yaşandığı her coğrafyada Türk aklının ürünü olan savaş araç ve gereçlerinin, savunma sanayi ürünlerinin savaşı değiştirmekle kalmayıp aynı zamanda diplomatik anlamda da muazzam kazanımlar elde etmeye sebebiyet verdiğini gözlemliyoruz. Bunun son örneğini de bizler Pakistan ve Hindistan arasındaki çatışmada da gözlemledik. Burada ülkemizin Pakistan'a vermiş olduğu destekle Pakistan'ın elde etmiş olduğu zafer önemli bir zaferdi. Dolayısıyla bu gelişmelerin tamamı dünya kamuoyunun ilgisini Türk aklına yöneltmeye sevk etti. O Türk aklının da ne anlama geldiğini bugün işte biz de fuarda net bir şekilde ürünlerimize bakarak hep birlikte gözlemliyoruz" diye konuştu.

Savunma sanayii kuruluşlarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı savunma sanayiinde yaşanan gelişmelerden dolayı tebrik eden Özdemir, "Ben bütün savunma sanayi kuruluşlarımızı, başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere savunma sanayi başkanlığımızı ve bu başkanlık altında hizmet veren bütün kurum kuruluşlarımızı tebrik ediyorum. Çünkü bu kolay bir iş değil. Bu emek gerektiren bir iş, sabır gerektiren bir iş, gayret gerektiren bir iş ve bütün bunlarla beraber savunma sanayisi dediğimiz alan sadece 3-5 fabrikadan oluşan bir alanda değil. Bu bütüncül bir ekosistem inşasıdır ki Milliyetçi Hareket Partisi de Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu yüklendiği geçmişten günümüze kadar 57. Cumhuriyet Hükümeti döneminde de işte bugün Cumhur İttifakı kapsamında da bu sorumluluğu ne zaman üstlenmişsek milletimize karşı önemli bir şekilde yerine getirmiştir ve savunma sanayine çok büyük önem vermiştir. Sayın genel başkanımızın da bu yüksek hassasiyetiyle beraber aziz milletimize zaman zaman partimizin ve kendi fikirlerini paylaştığını bizler gözlemliyoruz" şeklinde konuştu.

Tayfun füzesinin muazzam bir sistem olduğunu vurgulayan Özdemir, "Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de 'Size karşı savaşanlarla Allah yolunda savaşın. Ancak aşırıya kaçmayın' buyururken aynı zamanda kuvvet hazırlamamız gerektiğini de bize buyurmuşlardır. Bu ayeti kerimeden sonra Peygamber Efendimize nasıl bir kuvvet hazırlanması gerektiği sorulduğunda ise sevgili Peygamberimiz 'Kuvvet atmaktır' buyurmuştur. Sevgili Peygamberimizin hadis-i şerifinden yola çıkarak kuvvetin atmak olduğu gerçeğiyle Türk milletinin bu inanç ve bu değerlerle beraber hayata geçirdiği muazzam bir roket füze sistemi. Tabii herkes Tayfun füzesinin menziline ve hızına odaklanmış durumda ama kimse Tayfun füzesinin nasıl bir başlık taşıyabileceğine dikkat etmiyor. Onu da dünya kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Uluslararası İlişkiler, İsmail Özdemir, Milletvekili, istanbul, Politika, Kayseri, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: 'Kimse Tayfun füzesinin nasıl bir başlık taşıyabileceğine dikkat etmiyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı
Tartıştığı eşini başından silahla vurarak öldürdü Tartıştığı eşini başından silahla vurarak öldürdü
Savcıların şifresiyle UYAP’a girip FETÖ dosyalarını kapatan katibe 1190 yıl hapis talebi Savcıların şifresiyle UYAP'a girip FETÖ dosyalarını kapatan katibe 1190 yıl hapis talebi
Beşiktaş’ı ilgilendiren maçta kazanan belli oldu İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Beşiktaş'ı ilgilendiren maçta kazanan belli oldu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
10 yaşındaki çocuğun kazara vurduğu akrabası hayatını kaybetti 10 yaşındaki çocuğun kazara vurduğu akrabası hayatını kaybetti
Kazada can veren aile, Kara Harp Okulu için sağlık raporu almaya gitmiş Kazada can veren aile, Kara Harp Okulu için sağlık raporu almaya gitmiş
Teknede şüpheli ölüm İpe asılı halde bulundu Teknede şüpheli ölüm! İpe asılı halde bulundu
Dayı ve yeğeninin miras kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 ağır yaralı Dayı ve yeğeninin miras kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Herkes ters köşe oldu Mostafa Mohamed hayırlı olsun Herkes ters köşe oldu! Mostafa Mohamed hayırlı olsun
Yıldız futbolcunun Antalya paylaşımına beğeni yağdı Yıldız futbolcunun Antalya paylaşımına beğeni yağdı

21:59
Alevlerin arasından kurtulduktan sonra ağlayarak müdürüne sarıldı
Alevlerin arasından kurtulduktan sonra ağlayarak müdürüne sarıldı
21:51
Bakan Yumaklı’nın en zor anı Kelimeler boğazında düğümlendi
Bakan Yumaklı'nın en zor anı! Kelimeler boğazında düğümlendi
20:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e: Madem elinde görüntü var, versene mahkemeye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Madem elinde görüntü var, versene mahkemeye
09:17
Osimhen Galatasaray kampına katılmayacak
Osimhen Galatasaray kampına katılmayacak
09:17
Yol kenarında oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü
Yol kenarında oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü
09:14
Genç öğretmen, çalıştığı okuldan kovulma gerekçesine isyan etti: Geçinemediğim için bunu yaptım
Genç öğretmen, çalıştığı okuldan kovulma gerekçesine isyan etti: Geçinemediğim için bunu yaptım
09:03
Gram altın tarihi rekorunu kırdı İşte güncel altın fiyatları
Gram altın tarihi rekorunu kırdı! İşte güncel altın fiyatları
09:01
Siyasette tansiyon çok yüksek BBP ve DEM Parti birbirine girdi
Siyasette tansiyon çok yüksek! BBP ve DEM Parti birbirine girdi
08:50
Aziz Yıldırım’ın konuşmasına damga vuran görüntü
Aziz Yıldırım'ın konuşmasına damga vuran görüntü
08:16
İstanbul için ’’Çok tehlikeli’’ 48 saat başladı
İstanbul için ''Çok tehlikeli'' 48 saat başladı
08:13
61 orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 23 kişiden 4’ü tutuklandı
61 orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 23 kişiden 4'ü tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2025 22:38:39. #7.13#
SON DAKİKA: MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: "Kimse Tayfun füzesinin nasıl bir başlık taşıyabileceğine dikkat etmiyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.