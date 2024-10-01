DEM Partililerle tokalaşan Bahçeli: Barışı sağlamak lazım - Son Dakika
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Politika

DEM Partililerle tokalaşan Bahçeli: Barışı sağlamak lazım

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te DEM Partililerle tokalaşmasına ilişkin konuştu. Bahçeli, ''Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım.'' dedi.

01.10.2024 21:46
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile tokalaşmasına ilişkin, "Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım." ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'DEN TOKALAŞMA YANITI: KENDİ ÜLKEMİZDE BARIŞI SAĞLAMAK LAZIM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te düzenlenen yeni yasama yılı resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. TBMM Genel Kurulunda yeni yasama yılı açılışı sırasında Özel ve Bakırhan ile tokalaşmasının sorulmasına karşılık Bahçeli, "Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım." yanıtını verdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, yeni yasama yılı resepsiyonunda soruları yanıtladı Açıklaması

Devlet Bahçeli, bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yasama yılı açılışında İsrail'e yönelik uyarılarını sorması üzerine, Erdoğan'ın muhtemel gelişmeler üzerinde kararlı bir şekilde durduğunu ve bu manada Türk milletini de uyardığını belirtti.

"EL SIKMA DEĞERLENDİRMENİN İŞARETİDİR"

Başka bir gazetecinin, "Bugün Özgür Özel'e sizin sert eleştirileriniz oldu ama sonra tokalaşmaya geldi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Bahçeli, "El sıkma değerlendirmenin işaretidir." ifadesini kullandı. MHP lideri Bahçeli, "DEM parti ile de bir temasınız oldu. Bir başsağlığı dilemişiniz." sözleri üzerine de "Evet, doğrudur." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, yeni yasama yılı resepsiyonunda soruları yanıtladı Açıklaması

İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısıyla ilgili soru üzerine Bahçeli, "İran başından beri belli bir zaman aralığında müdahale etmeyi düşünen ifadeleri vardı, demek ki bugün gerçekleştirmiş oldu." ifadesini kullandı. Bir gazetecinin HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Anayasa'nın ilk dört maddesine ilişkin sözlerini ve sonrasında yaşanan tartışmaları hatırlatması üzerine Bahçeli, "O tartışmalar bitmiştir. Onlara sorun bizim için değişen bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan Bahçeli, resepsiyonda milli paralimpik sporcularıyla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

DEM Partililerle tokalaşan Bahçeli: Barışı sağlamak lazım
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Tuncer Bakırhan, Devlet Bahçeli, Özgür Özel, DEM Parti, Güvenlik, Politika, Spor, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Partililerle tokalaşan Bahçeli: Barışı sağlamak lazım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • İsmail Gündoğdu:
    Devlet Bahçeli iyi niyetli, ama maalesef karşı taraf öyle değil 81 281 Yanıtla
  • mehmet:
    BU SİYASİLER KADAR AHLAKSIZ KİMSE YOK BUNLAR HALKI BİRBİRİNE KIRDIRIR KENDİLERİ ÇAY KAHVE İÇER AKILLI OLUN EYYYY MİLLET 320 8 Yanıtla
    Ahmet İPTAŞ:
    vallahi içimden geçenleri tercüme etmişsin 2 0
  • Orhan Metin:
    40yillik MHP liydim bundan böyle saygım ve oyum yok. Bunlar ulkuculugu bırakıp türkücü olmuşlar yazik 143 119 Yanıtla
    Murat Çevre:
    Savaş kapıda içeride birlik zamanı Yoksa Türkiye yok Kürt yok Türk yok onun için hep beraber birlik olma günü 4 1
    hacı abdullah:
    yeni mi anladınız. günaydın 3 0
    bulent sen:
    Git işine edepsizlik yapma 0 0
    Yaşar Koldemir:
    aynen, zerre kadar ulkuculukle ve milliyetçilikle alakajari kalmamis.. 0 0
  • Hiçkimse:
    bu ülke için faydalı bir şeyler yapın hangi parti olursa olsun 209 7 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    doğru söylüyor bahçeli katılıyorum 111 80 Yanıtla
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