MHP Genel Merkezi önüne 'Biz kardeşiz' ağaçları dikildi - Son Dakika
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Politika

MHP Genel Merkezi önüne 'Biz kardeşiz' ağaçları dikildi

MHP Genel Merkezi önüne \'Biz kardeşiz\' ağaçları dikildi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımı ile MHP Genel Merkezi önüne 'Milli Ağaçlandırma Günü' nedeniyle 'Biz kardeşiz' temasıyla göknar, sedir ve ladin ağaçları dikildi.

11.11.2024 17:05
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımı ile MHP Genel Merkezi önüne 'Milli Ağaçlandırma Günü' nedeniyle 'Biz kardeşiz' temasıyla göknar, sedir ve ladin ağaçları dikildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılında başlattığı '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında, MHP 'Biz kardeşiz' temasıyla ağaç dikme kampanyası başlattı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımı ile genel merkez önüne de 3 ağaç dikildi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, basın mensuplarına açıklama yaparak, "Çam ağacının 3 türü var. Eş kenar üçgen kenarları eşit açıları 60 derece olan üçgenlerdir. Önemlidir, toplum hayatında önemlidir. Göknar, Cumhurbaşkanlığı yürütmedir, yasama 'mavi ladin', bağımsız yargıyı 'sedir' olarak nitelendirebilirsiniz. Bu da devlet yapımıza uygun bir yaklaşımdır. Her şeyin bir anlamı vardır" ifadelerini kullandı.

'TÜRK ÜÇGENİNİN ALTINDA HUZUN İÇİNDE YAŞAMAK'

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin milli ağaçlandırma günü münasebetiyle, 'Biz Kardeşiz Ağaçları' genel merkezin önüne dikildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin köklü bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'ni kucaklayan anlayışı ifade etmesi bakımından, 'göknar' yürütmeyi, 'sedir' yargıyı, 'ladin' yasamayı tanımlamaktadır. Bahçeli'nin 1 Ekim'den sonra başlattığı sürecin ardından köknar, sedir, ladin eş kenar olması münasebetiyle vatanın hudutlarının tüm paydaşlarımızda herkese eşit eş kenar üçgenin iç açılarının 60 santimetre olarak bilinmesinde, tüm milletimizin eşit hak ve hürriyete sahip olunan Türk üçgenin altında huzur içinde yaşamak nitelendirilmesi yapıldı" denildi.

Kaynak: DHA

Devlet Bahçeli, Politika, Tarım, Çevre, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Genel Merkezi önüne 'Biz kardeşiz' ağaçları dikildi - Son Dakika

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