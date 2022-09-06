MHP'li Erdem: "6'lı masa olarak adlandırılan Millet İttifakı'nın 7'li masaya dönüştüğü somutlaştı" - Son Dakika
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MHP'li Erdem: "6'lı masa olarak adlandırılan Millet İttifakı'nın 7'li masaya dönüştüğü somutlaştı"

06.09.2022 17:12
MHP'li Erdem: "6'lı masa olarak adlandırılan Millet İttifakı'nın 7'li masaya dönüştüğü somutlaştı"

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, "İktidara gelmemiz halinde HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerine ilişkin, "6'lı masa olarak adlandırılan Millet İttifakı'nın artık 7'li masaya dönüştüğü somutlaştı.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, "İktidara gelmemiz halinde HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerine ilişkin, "6'lı masa olarak adlandırılan Millet İttifakı'nın artık 7'li masaya dönüştüğü somutlaştı." dedi.

Erdem, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, güzellik uzmanlarına yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesi için daha önce çalışma yürüttükleri anımsattı.

Bu çalışmalar sonucunda İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Değişikliği'nin Resmi Gazete'de yayımlandığını aktaran Erdem, düzenlemenin yaklaşık 130 bin işletmeciyi yakından ilgilendirdiğini, birçok kişinin, sarf ettiği çabadan dolayı kendisine ulaşarak memnuniyetini dile getirdiğini söyledi.

Bir gazetecinin, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, "İktidara gelmemiz halinde HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerini anımsatması üzerine Erdem, "6'lı masa olarak adlandırılan Millet İttifakı'nın artık 7'li masaya dönüştüğü somutlaştı." dedi.

Erdem, "6'lı ittifakın en büyük partisi CHP'nin yetkili ağızlarından duyuldu. Yaklaşık bir aydır ısrarla soruyordum. Millet İttifakı'nın içinde olan paydaşlar HDP ile yani PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP ile beraberler mi değiller mi? Evvelsi gün cevabını aldık. Ben cevap veren kişiye de çok teşekkür etmek istiyorum; sağ olsun en azından hepimizi aydınlatmış oldu." değerlendirmesini yaptı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika MHP'li Erdem: '6'lı masa olarak adlandırılan Millet İttifakı'nın 7'li masaya dönüştüğü somutlaştı' - Son Dakika

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