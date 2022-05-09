MHP'li başkandan CHP milletvekiline "kılıçlı" Soylu mesajı - Son Dakika
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MHP'li başkandan CHP milletvekiline "kılıçlı" Soylu mesajı

09.05.2022 22:27
MHP'li başkandan CHP milletvekiline "kılıçlı" Soylu mesajı

MHP'li başkan Talat Uğurlu, CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'u 'kılıçla' tehdit etti. Uğurlu, "Mahalle kabadayılığını size kim öğütlüyorsa bu akılları size kim veriyorsa dikkat edin. Zira seçimlerden sonra akla çok ihtiyaç duyacaksınız, şu yaptıklarımızı unutturmaya çalışmak için. Ama tarih yazar, millet unutmaz! Haddinizi aşmayın, yerinizi hududunuzu bilin" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5 Mayıs'ta göçmen tartışmalarıyla ilgili olarak "Hepimiz buralara geldik bir yerlerden. Nereden geldik? Kim nereden geldi bu coğrafyaya? Taa Moğol steplerinden geldik. İstila olacakmış; kim neyi istila yapacak ya" ifadelerini kullanmıştı.

"KIŞKIRTMALARINA GELMEYECEĞİZ"

CHP'li Engin Özkoç, Bakan Soylu'ya, "Süleyman Soylu: 'Hepimiz buralara geldik bir yerlerden. Nereden geldik? Kim nereden geldi bu coğrafyaya? Taa Moğol steplerinden geldik. İstila olacakmış; kim neyi istila yapacak ya…' Anlattığı göç sonrası Roma imparatorluğu ikiye ayrıldı. Cahil yönetici felakettir! Bugün bir kere daha anladık ki, Türkiye'de fitne, fesat ve iftiranın bir numaralı ismi Süleyman Soylu'dur. Soylu'nun o koltukta oturması ülke için milli güvenlik tehlikesidir! Kışkırtmalarına gelmeyeceğiz!" diyerek tepki göstermişti.

MHP'Lİ BAŞKAN ÖZKOÇ'U 'KILIÇLA' TEHDİT ETTİ

MHP Muğla Menteşe İlçe Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Uğurlu'nun fotoğrafı paylaşılarak "Mahalle kabadayılığını size kim öğütlüyorsa bu akılları size kim veriyorsa dikkat edin. Zira seçimlerden sonra akla çok ihtiyaç duyacaksınız, şu yaptıklarımızı unutturmaya çalışmak için. Ama tarih yazar, millet unutmaz! Haddinizi aşmayın, yerinizi hududunuzu bilin" ifadelerine yer verildi.

MHP'li başkandan CHP milletvekiline 'kılıçlı' Soylu mesajı

"TARİH YAZAR, MİLLET UNUTMAZ! HADDİNİZİ AŞMAYIN!"

Sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verildi, "CHP'li Özkoç denen adı sanı duyulmamış şahsiyet sırf gündeme gelmek için CHP'nin klasik oyunlarından olan Süleyman Soylu'ya sallama oyununu sergilemiş. Sen kim oluyorsun da dolandırıcı diyerek bu ülkenin bakanına dil uzatabiliyorsun? İnsanları kendinizle karıştırıyor, üzerinizdeki çamurları sıçratmaya çalışıyorsunuz.

Ey Özkoç ve aynı zihniyetteki şahıslar üzerinizdeki çamur ona buna sıçratmayla temizlenmez, elinize bulaşan terör pisliği de aklanmaz. Haddinizi bilin, ülke gündemini el birliğiyle değiştirmeye çalışıyor, HDP- PKK ortaklığınızı gizlemeye uğraşıyorsunuz. Mahalle kabadayılığını size kim öğütlüyorsa bu akılları size kim veriyorsa dikkat edin. Zira seçimlerden sonra akla çok ihtiyaç duyacaksınız, şu yaptıklarımızı unutturmaya çalışmak için. Ama tarih yazar, millet unutmaz! Haddinizi aşmayın, yerinizi hududunuzu bilin.!"

MHP'li başkandan CHP milletvekiline 'kılıçlı' Soylu mesajı
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