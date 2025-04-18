MHP'li Belediye Başkanları Bakan Murat Kurum ile Toplantı Yaptı - Son Dakika
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Politika

MHP'li Belediye Başkanları Bakan Murat Kurum ile Toplantı Yaptı

MHP\'li Belediye Başkanları Bakan Murat Kurum ile Toplantı Yaptı

MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Erzurum, Erzincan ve Kars illerindeki MHP'li belediye başkanları ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un bir araya geldiğini duyurdu. Toplantıda bölgenin talepleri ve projeleri görüşüldü.

18.04.2025 16:39  Güncelleme: 16:42
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MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Erzurum, Erzincan ve Kars illerindeki MHP belediye başkanları ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya geldi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan MHP'li belediye başkanlarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile bağlantılı talep ve projelerini görüşmek üzere önce kendi aralarında bir istişare toplantısı yaptıklarını vurgulayan MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, daha sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile faydalı bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Milletvekili Aydın, konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, Doğu Anadolu Bölgesinde Erzurum, Erzincan, Kars illerinde MHP'li belediye başkanlarından gelen istek üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından randevu talepleri olduğunu hatırlatarak, "Bölgenin milletvekili olarak gerekli organizasyonu yaparak belediye başkanlarımızı Ankara'ya davet ettik. Kars, Erzincan il belediye başkanları, Erzurum, Erzincan ve Kars illerimizdeki ilçe ve belde belediye başkanlarımızın katılımıyla Ankara'da bir araya geldik. Ön görüşme ve taleplerle ilgili istişaremizin ardından hep beraber bakanlığa geçtik. Bakanımız Murat Kurum bey yoğun mesaisine rağmen bize vakit ayırdı. Belediye başkanlarımız taleplerini gündeme getirdiler. Yaklaşık 2 saatlik bir görüşmenin ardından mutlu bir şekilde bakanlıktan ayrıldık. Çok verimli bir toplantı geçti" şeklinde konuştu. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP'li Belediye Başkanları Bakan Murat Kurum ile Toplantı Yaptı - Son Dakika

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