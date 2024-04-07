Yerel seçimlerde Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki belediye başkanlığı seçimlerini AK Parti kazandı. Yıldırım Belediyesi'nde önceki gün gerçekleşen mazbata töreninde ise kavga çıkmıştı. MHP'li Alpaslan Karaaslan, zafer işareti yaptığı gerekçesiyle 76 yaşındaki CHP'li Belediye Meclis Üyesi Zülfikar Bal'a kafa atarak burnunu kırmıştı. Olayın görüntüleri ortaya çıktı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen mazbata töreninde AK Parti listelerinden Meclis Üyesi seçilen MHP'li Alpaslan Karaaslan sahnede bozkurt işareti yaptı. Buna karşılık CHP'li Belediye Meclis Üyesi Zülfikar Bal da sahneden inerken zafer işareti yaptı.
Karaaslan, zafer işareti yapan CHP'li Bal'a kafa atarak saldırdı. Olaydan sonra Zülfikar Bal, hastaneye sevk edildi. Bal'ın aldığı darbe nedeniyle burnunun kırıldığı öğrenildi.
Mazbata töreninde yaşanan olay büyük tartışmalara neden olurken, Karaaslan'ın saldırı anı görüntüleri ortaya çıktı. İnternete düşen videoda MHP'li ismin 76 yaşındaki Bal ile bir süre konuştuğu ve ardından yüzüne kafa attığı görülüyor.
Son Dakika › Politika › Yıldırım Belediye Başkanı Seçilen AK Partili Karaaslan, CHP'li Meclis Üyesine Saldırdı - Son Dakika
Karabük Valisi Mustafa Yavuz, bayram tatili için şehre gelen ve başka şehirlere giden sürücüleri karşılayarak trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Vali Yavuz, sürücülere emniyet kemerini takmalarını ve aşırı hız yapmamalarını istedi. Ayrıca çocuklara meyve suyu, çikolata ve düdük dağıttı. Karabük'te trafik hareketliliğinin yoğun olduğunu belirten Vali Yavuz, emniyet ve jandarma teşkilatının bayram süresince tedbirlerini aldığını ve denetimlerini sürdürdüğünü söyledi. Vali Yavuz, vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını ve güvenli bir şekilde sevdiklerine kavuşmalarını beklediğini ifade etti.
Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehirler arası yollarda sıkı denetimler gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı talimatı doğrultusunda yapılan denetimlerde, trafik güvenliğine dair bilinçlendirme faaliyetleri de sürdürüldü. Ekipler, havadan trafik denetimleri, hız, emniyet kemeri ve motosiklet denetimlerini sıklaştırdı. Ayrıca, yolcu otobüslerinde seyahat eden yolculara emniyet kemeri kullanımının önemi ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri yapıldı. Denetimler bayram tatili boyunca devam edecek.
Ankara'da bağımsız aday olan Lokman Cengiz, seçimlerde 224 oy alınca pusulada isminin küçük harfle yazılması nedeniyle oy kaybettiği iddiasıyla YSK'ya başvuru yaptı. Savcılığa da suç duyurusunda bulunan Cengiz "Karşıma Mansur Yavaş'ın çıkması adil değildir. Ülkem için sonuna kadar mücadele ettim. Ülkemi Amerika'ya karşı korudum ve savundum. Dış güçler tarafından ele geçirilmeye çalışıldım" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve partililer, Hatay'da sonuçlar kesinleşmeden mazbatanın AKP'nin adayına verilmesini protesto etmek için YSK önünde toplandı. Yapılan basın açıklamasında, ölü seçmenlerin nasıl oy kullandığının tespit edilmesi ve seçimin iptal edilmesi talep edildi. CHP yetkilileri, çifte standartların çözülmesi ve Hatay halkının iradesinin korunması gerektiğini vurguladı.
Adana'da Kozan Belediye Başkanı seçilen Mustafa Atlı, mazbatasını aldıktan sonra itiraz üzerine başkanlığı düşürülen Nihat Atlı'nın mezarını ziyaret etti ve gözyaşlarına boğuldu.
MHP'den Kozan Belediye Başkanı seçilen Mustafa Atlı, göreve başladı. Atlı, mazbatasını İlçe Seçim Kurulunda düzenlenen törende aldı. Törenin ardından Atlı, hayatını kaybeden kuzeni Nihat Atlı'nın mezarını ziyaret etti ve dua okudu.
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