MHP'li Kalyoncu: "Sizin fikriniz, zikriniz bu kadar karışıkken fikirlerinizi hanginizin sözleri yansıtmaktadır?" - Son Dakika
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MHP'li Kalyoncu: "Sizin fikriniz, zikriniz bu kadar karışıkken fikirlerinizi hanginizin sözleri yansıtmaktadır?"

23.02.2022 16:51
MHP'li Kalyoncu: "Sizin fikriniz, zikriniz bu kadar karışıkken fikirlerinizi hanginizin sözleri yansıtmaktadır?"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, "Milli bütünlük fikrini ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisini taşımaktan aciz ama lafa gelince Atatürk'ün partisiyiz diyen CHP yönetimine ve Atatürk'ü sevmeyen bir il başkanına soruyoruz: Sizin fikriniz, zikriniz bu...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, "Milli bütünlük fikrini ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisini taşımaktan aciz ama lafa gelince Atatürk'ün partisiyiz diyen CHP yönetimine ve Atatürk'ü sevmeyen bir il başkanına soruyoruz: Sizin fikriniz, zikriniz bu kadar karışıkken fikirlerinizi hanginizin sözleri yansıtmaktadır?" dedi.

MHP Milletvekili Kalyoncu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili bir açıklama yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bakmakla görmek arasındaki farkı ortaya koymak için 6 ve 9 rakamlarından yola çıkarak benzetme yaptığını belirten Kalyoncu, "Genel Başkanımız, CHP'nin yaşadığı ideolojik değişim sonucu Atatürk'ün ilkelerinden uzaklaştığını, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesine bağlı 9 ışık doktrininin milletin ufkunu aydınlattığını, MHP'nin elinde Türk milliyetçiliği ideolojisinin ilelebet baki kalacağını söylemiştir. Atatürk'ün partisinde İstanbul İl Başkanlığı yapıp Atatürk'ün adından bile haz etmeyen Canan Kaftancıoğlu, kendisinin ve partisinin teröristle kucak kucağa olduğu ifşa olunca iç dünyasını kaplayan pisliği açığa vurmuştur. Bu hanımdan aldığı sufle ile onların sözcüsü yandaş/candaş gazetenin elemanları da koroya katılmışlardır" diye konuştu.

"Edep ve haya yoksunları da sosyal medyada bir bir dökülmüştür" diyen Kalyoncu, "6 ile 9'un farkı ve baktığında ne görülen bu kadar açıktır. Üzerine oturdukları pislik dolayısıyla yuvarlak masanın altı, üstü ve çevresi pis kokmaktadır. Milli bütünlük fikrini ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisini taşımaktan aciz ama lafa gelince Atatürk'ün partisiyiz diyen CHP yönetimine ve Atatürk'ü sevmeyen bir il başkanına soruyoruz: Sizin fikriniz, zikriniz bu kadar karışıkken fikirlerinizi hanginizin sözleri yansıtmaktadır?" açıklamasında bulundu. - ANKARA

MHP'li Kalyoncu: Sizin fikriniz, zikriniz bu kadar karışıkken fikirlerinizi hanginizin sözleri yansıtmaktadır?

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Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Milli Bütünlük, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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