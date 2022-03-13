MHP'li Karakaya: "Atatürk hayatta olsaydı tek bulunacağı parti MHP olurdu" - Son Dakika
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MHP'li Karakaya: "Atatürk hayatta olsaydı tek bulunacağı parti MHP olurdu"

13.03.2022 17:08

MHP'li Karakaya: "Atatürk hayatta olsaydı tek bulunacağı parti MHP olurdu" MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Atatürk hayatta olsaydı ve bir partide bulunmak isteseydi, tek bulunacağı parti MHP olurdu" diye konuştu.

MHP'li Karakaya: "Atatürk hayatta olsaydı tek bulunacağı parti MHP olurdu"

ANKARA - MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Atatürk hayatta olsaydı ve bir partide bulunmak isteseydi, tek bulunacağı parti MHP olurdu" diye konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi Çankaya İlçesi Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı düzenlendi. ATO Congresium'da gerçekleştirilen programa MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, Türk Hukuk Enstitüsü Başkanı Cemil Yavuz Aksu, MHP Çankaya İlçe Başkanı Serkan Damar ve çok sayıda partisi üyesi ile davetli katıldı.

"CHP bugünkü siyasal sistem anlayışıyla bir siyasi parti değildi"

Karakaya, CHP'nin Atatürk'ün adını kullandığını ve bunu istismar ettiğini belirterek, "CHP'yi Atatürk kurdu evet. Kurulduğundaki adı Halk Fırkası sonra Cumhuriyet eklendi. Biz bunu kabul ediyoruz ama sahtekarlıklarına karşıyız. CHP kurulduğunda Türkiye'de tek parti vardı. Hatta CHP il başkanlıkları valiliklerle birleştirildi ve devlet organizasyonu olan bir partiydi. CHP bugünkü siyasal sistem anlayışıyla bir siyasi parti değildi. 1945 yılından sonra 1946 yılında çok partili sisteme geçişle bir değişiklik yapıldı. Bu değişiklik yapıldığında Atatürk hayatta değildi. CHP Atatürk'ün partisiydi diyerek istismar ediliyor" dedi.

"Atatürk hayatta olsaydı tek bulunacağı parti MHP olurdu"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk hayatta olsaydı bulunacağı partinin MHP olacağını ileri süren Karakaya, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk hayatta olsaydı ve bir partide bulunma ihtiyacı duysaydı, tek gideceği ve bulunacağı parti MHP olurdu. Bundan zerre şüphemiz yok" ifadelerine yer verdi.

MHP'li Karakaya: Atatürk hayatta olsaydı tek bulunacağı parti MHP olurdu
MHP'li Karakaya: Atatürk hayatta olsaydı tek bulunacağı parti MHP olurdu
MHP'li Karakaya: Atatürk hayatta olsaydı tek bulunacağı parti MHP olurdu

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Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Mevlüt Karakaya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP'li Karakaya: 'Atatürk hayatta olsaydı tek bulunacağı parti MHP olurdu' - Son Dakika


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