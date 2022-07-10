MHP'li Karakaya: İYİ Parti'ye oy verecek kesim rahatsız (2) - Son Dakika
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MHP'li Karakaya: İYİ Parti'ye oy verecek kesim rahatsız (2)

10.07.2022 14:45
MHP'li Karakaya: İYİ Parti'ye oy verecek kesim rahatsız (2)

CHP İLE BAYRAMLAŞMACHP Parti Meclisi Üyeleri Pınar Uzun, Deniz Demir, Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Aliye Ersever ve Gençlik Kolları MYK Üyesi Dilara Şule Dalbudak'tan oluşan CHP heyeti, MHP'ye bayram ziyaretinde bulundu.

CHP İLE BAYRAMLAŞMA

CHP Parti Meclisi Üyeleri Pınar Uzun, Deniz Demir, Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Aliye Ersever ve Gençlik Kolları MYK Üyesi Dilara Şule Dalbudak'tan oluşan CHP heyeti, MHP'ye bayram ziyaretinde bulundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, pandemi yüzünden tedarik zincirlerinin kırıldığını ve manipülasyonlar yüzünden de tüm dünyada ciddi fiyat artışları olduğunu söyledi. Karakaya, Türkiye'nin 40 yıldır PKK ile mücadele ettiğini dile getirerek, "PKK canımızı aldı, şehitler verdik. Ama biz şehidi musalla taşına uzattığımızda canımız giderken ekonomiyi konuşmadık. Can giderken malın derdine düşmedik. Ama 40 yıldır Türkiye Cumhuriyeti ekonomisine PKK'nın verdiği zararı da konuşmamız lazım. Birileri çıktığı zaman kürsüye, teröre destek verenleri kastediyorum; gençlik işsiz, tarım sıkıntılı diyor. Destek verdikleri PKK terör örgütünün bu milletin ekonomisine, toplum kesimlerinin ekmeğine etkisinin ne olduğunu, buranın büyük bit kara delik olduğunu söylememiz lazım" diye konuştu.CHP Parti Meclisi Üyesi Pınar Uzun da "Hangi terör örgütü olursa olsun, PKK terör örgütü için de FETÖ için de bunların siyasi ayaklarını da araştırmak ve bunun hesaplaşmasını da gerçekleştirmek gerekir. Bir ülkenin küresel gelişmeler karşısında kırılganlığının artması değil azalması için, aynı zamanda ülkenin üreten bir ekonomiye sahip olması için adımlar atılması lazım. İktisadi anlamda rasyonel politikaların tez elden uygulanması lazım" ifadelerini kullandı.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Pınar Uzun, gençlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'li Karakaya: İYİ Parti'ye oy verecek kesim rahatsız (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP'li Karakaya: İYİ Parti'ye oy verecek kesim rahatsız (2) - Son Dakika
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