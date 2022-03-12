MHP Lideri Bahçeli: "Türkiye barış yolunda çok başarılı bir adım atmıştır" - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Her sene artık Antalya'da Diplomasi Oturumu yapılmaktadır. Böyle bir toplantının 9 Mart'ta yapılacağı dönemde Türkiye çok daha başarılı bir adım atmıştır. Barış yolunda atılmış olan bir adımdır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin "Siyaset ve Liderlik Okulu 17. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni"ne katıldı. Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu katılımcıları ve partililerle birlikte bir süre sohbet ettikten sonra basın açıklaması düzenleyerek gazetecilerden gelen soruları yanıtladı.

"Cumhurbaşkanımız bugünkü iki ülke arasında mümkün olduğu kadar hassas ve titiz davranmıştır"

Türkiye'nin Antalya'da düzenlediği Diplomasi Forumu hakkında konuşan MHP Lideri Bahçeli, Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya'yı aynı masada birleştirmesini başarılı bir adım olarak nitelendirerek, "Cumhurbaşkanımız bugünkü iki ülke arasında mümkün olduğu kadar hassas ve titiz davranmıştır. İki ülkeden bir an önce savaşın sonlandırmasını istemiştir. Bu sonlandırmanın yanında iki ülkenin arasındaki barışın temininde Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir adım atmış olmasını arzulamıştır. Bu çerçevede telefon diplomasisi, yakın görüşme çerçevesi içerisinde faaliyetlerini sürdürmüştür. Her sene artık Antalya'da diplomasi oturumu yapılmaktadır. Buraya da çok sayıda bakan, cumhurbaşkanı veyahut başbakan, dışişlerinde görevli şahsiyetler katılmaktadır. Böyle bir toplantının 9 Mart'ta yapılacağı dönemde Türkiye çok daha başarılı bir adım atmıştır. Barış yolunda atılmış olan bir adımdır. Bu adım iki ülkenin yetkililerini bir araya getirerek barışı sağlayabilecek müzakerenin başlangıcını yapmak istemişlerdir. Bunda da başarılı olmuşlardır. Burada önemli olan bir konu iki ülkenin Dışişleri Bakanlarının Antalya'da bir araya gelmelerinin kabulü yanında Türkiye Dışişleri Bakanı'nın da masada olması arzusuyla neredeyse Türkiye'ye bir hakemlik imkanı ve fırsatı tanıyan bir diplomatik üslubu hayata geçirmişlerdir. O bakımdan bu toplantı önemli, başarılı olmuştur" sözlerini kaydetti.

"Türkiye'nin bu konuma gelmesindeki diplomatik başarısını da takdir etmek lazımdır"

Bahçeli, konuşmasına şöyle devam etti:

"15 günden beri devam eden bu çatışmanın oradaki bir toplantıda sonuçlanması mümkün değildir ama bir başlangıçtır. Sonucun elde edilebilmesi için de hayırlı bir adımdır. O bakımdan bazı iç ve dış değerlendirmelerde görüyorum ki Türkiye'de bazı kesimler bu adımları hazmedememektedir. Bu adımların sonuç vermemesini istememektedirler. Bazı basınımızın manşetleri 'barış gerçekleşmedi, barış hayata geçmedi, barış şöyle böyle oldu' şeklinde olumsuz ifadelerle toplumda gelişebilecek olan bir umudu şimdiden söndürmeye gayret göstermişlerdir. Bu kolay bir iş değildir, böyle bir ülkenin bunu yapabilmesi de önemlidir. Türkiye'nin bu konuma gelmesindeki diplomatik başarısını da takdir etmek lazımdır. Bu memleketin evladıyız, savaş çok yakınımızda."

"Yağdan umut edenler Türkiye'nin yarınını karartmıştır"

Türkiye'de son zamanlarda yaşanan ayçiçek yağı ile ilgili problemlere değinen Bahçeli, "Hepimiz gördük, Türkiye'de nelerin yaşandığına şahit oluyoruz. 23 tane gemi Türkiye'ye ayçiçek yağı getirecek, savaş sebebiyle biraz ertelenmiştir. 'Türkiye'de yağ yoktur' diyerek bütün marketlere hücum edilmiştir, basın yoluyla tahrik edilmiştir, yağ kavgası çıkarmaya çalışmışlardır. Yağdan umut edenler Türkiye'nin yarınını karartmıştır. Bu sebepten dolayı bu tür hayırlı adımları millet olarak hangi siyasi partide olursak olalım yürekten desteklemekte yarar vardır. Çünkü bölgenin, Türkiye'nin, dünya barışının yararınadır" diye konuştu.

"MHP'nin genel başkanı imzasız bildirilere, imzasız makalelere, sahipsiz sözlere aldırış etmez"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında çıkan imzasız makale ile ilgili soruyu yanıtlayan MHP Genel Başkanı Bahçeli, "MHP'nin Genel Başkanı imzasız bildirilere, imzasız makalelere, sahipsiz sözlere aldırış etmez. Gerçekçidir, geleceği bu manada değerlendirir. Artık imza attı mı atmadı mı onu 6 ortağına sormak lazımdır" cümlelerine yer verdi.

"Ben de Twitter'da 5 tane soru sordum. Bunların cevabını önce 6'lı masaya anlatsın"

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretini şöyle yorumladı:

"Yanlış bir zamanlama olmuştur. Konuşmalarda barış dillendirilmemiştir ve orada çok aşırı vaatlerde bulunulmuştur. O vaatler karşısında CHP Genel Başkanı özellikle yüksek sesle kararlı bir şekilde 'bana her türlü soruyu sorabilirsiniz, burada her şeyi sizinle konuşabilirim açıklayabilirim. Genel başkan buradaydı, ama benim aklımda da soru vardı soramadım demeyiniz. Ne biliyorsanız sorunuz' demiştir. Ben de Twitter'da 5 tane soru sordum. Bunların cevabını önce 6'lı masaya anlatsın, sonra Türk milletine anlatsın, ondan sonra da vakit bulabiliyorsa dünya barışının nasıl gerçekleşeceğine değinmiş olsun."

"Bu konuda ABD kendisine çekidüzen vermelidir"

Bir gazetecinin, Türkiye'nin Rusya'ya karşı yaptırıma katılması yönünde talepleri nasıl karşıladığıyla ilgili sorusuna karşın MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Doğru bir yaklaşım değil. Savaşan ülkeler arasında sahip olmuş olduğunuz ekonomik imkanlarla savaşa girmeden savaşın öncülüğüne talip olmak, yaptırım yoluyla savaşı tahrik etmek, gelişmesine ve çatışmasına fırsat veren yaklaşımlara dikkat etmemek lazımdır. Bu konuda ABD kendisine çekidüzen vermelidir. Bu milletin ve dünyanın ABD'ye soracağı çok sorular vardır. Bunlardan bir tanesi Irak, Afganistan, Suriye, bir tanesi Türkiye'nin bölünmesi için gayret gösteren terörist faaliyetlerinin arkasındaki silahlandırmadır. Bütün bunları yaparken dünyadan Amerika'ya 'bana ekonomik yaptırım uygulayın, ben bu işten vazgeçeyim' dememiştir" yorumunu yaptı. - ANKARA