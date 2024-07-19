MHP Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, AGİT Terörizmle Mücadele Özel Komitesi Başkanı olarak atandı

Politika

1970'li yıllardaki Soğuk Savaş şartlarına diyalog zemini hazırlamayı amaçlayan ve 57 katılımcı ülkeden oluşan Avrupa güvenlik ve işbirliği Teşkilatı'nın 1991 yılında kurulan Parlamenterler Asamblesinin Terörizmle mücadele Özel komitesinin başkanlığına getirilen MHP Erzurum milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın'a, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı başkanı Pia Kauma tarafından kendisine özel olarak gönderilen bir atama yazısıyla yeni görevi tebliğ edildi.

Atama mektubunda Pia Kauma tarafından çalışmalarından dolayı taktir topladığı belirtilen Aydın'a yönelik şu ifadeler dile getirildi:

"Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi'nin Terörizmle Mücadele Özel Komitesi'nin çalışmalarına katılımınızdan dolayı içten takdirlerimi ifade etmek isterim. Meclisimizin bu önemli alandaki çabalarına katkıda bulunma konusundaki sürekli ilginiz ve hazırlığınız taktire şayandır. Bu nedenle sizi Terörizmle Mücadele Özel Komitesi Başkanı olarak atamaktan büyük mutluluk duyuyorum."

Kendisine yardımcı olması için Amerika Birleşik Devletleri'nden Mark Veasey ve İtalya'dan Emanuele Loperfido'nun başkan yardımcıları olarak atandığı belirtilen mektupta, Terörizmle Mücadele Özel Komitesinin parlamenterlerin temel uluslararası meselelerdeki çalışmalarıyla daha fazla ilgi kazandığı ve terörle mücadele alanında büyük ölçüde tanınan ve saygı duyulan bir aktör haline geldiği belirtildi.

Ayrıca Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının Birleşmiş Milletler ve diğer parlamenter asamblelerle hedefe yönelik ve yenilikçi ortaklıkların geliştirilmesinde etkili olduğu ve ilgili çalışmaların, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi'nin Birleşmiş Milletler Terörizmle Mücadele Parlamenter Meclisleri Koordinasyon Mekanizmasının başkanlığına iki dönem üst üste seçilmesine yol açarak, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı bölgesinin çok ötesine geçtiği ifade edildi.

Terörle mücadelede küresel bir aktör haline gelen komitenin başkanlığını sağlam muhakeme yeteneği, uzmanlığı ve öngörüsüyle başarıyla yerine getireceği konusunda Agit başkanı Kauma'nın övgülerini kazanan Kamil Aydın, Daimi Komite toplantılarına ve Kopenhag'daki Büro'nun yıllık bahar toplantısına Terörizmle Mücadele Özel Komitesi başkanı olarak katılacak. - ERZURUM