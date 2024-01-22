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MHP'nin açık hava toplantıları Mersin ve Manisa'da gerçekleştirilecek - Son Dakika
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MHP'nin açık hava toplantıları Mersin ve Manisa'da gerçekleştirilecek

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin düzenleyeceği açık hava toplantılarının tarihlerini açıkladı. İlk toplantı 28 Ocak'ta Mersin'de, ikinci toplantı ise 4 Şubat'ta Manisa'da yapılacak. Yalçın, Türkiye'nin bağımsızlığını ve birliğini koruma azim ve kararlılığının devam ettiğini vurguladı.

MHP\'nin açık hava toplantıları Mersin ve Manisa\'da gerçekleştirilecek
22.01.2024 - 12:02,
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, partisinin ilk açık hava toplantısının 28 Ocak günü Mersin'de, ikincisinin ise 4 Şubat'ta Manisa'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, partisinin düzenleyeceği açık hava toplantılarına dair açıklamalarda bulundu. Yalçın, 31 Mart 2024 yerel seçimlere hazırlık mahiyetindeki ilk açık hava toplantısının 28 Ocak günü Mersin'de, ikinci açık hava toplantısının ise 4 Şubat günü Manisa'da gerçekleştirileceğini aktardı.

Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bugüne kadar büyük badirelerden geçtiğini, milletin ciddi imtihanlarla sınandığını dile getirerek, "Kuruluş yıllarından sonra yaşanan toplumsal çalkantılara, askeri darbelere, vesayet rejimi kurma çabalarına, ülkemizi Batı'nın uydusu konumunda tutma gayretlerine, azgın bölücü eylemlere rağmen; devletimiz bağımsızlığını, milletimiz bütünlüğünü korumayı bilmiştir. Aziz milletimiz; şanlı geçmişinden, sahip olduğu binlerce yıllık tarihi birikimden, köklü bir yönetim ve insan anlayışından beslenen tecrübesini toplum hayatına yansıtarak devletimizi ayakta tutmuştur. Türk milleti; mevcudiyetini hedef alan her türlü iç ve dış tehdidi, sarsılmaz bir azim ve aşınmaz bir dirençle savuşturmuştur" ifadelerini kullandı.

"Bölücü tehdit azalmamış, bilakis şiddetini arttırmıştır"

Türk milletini tarih sahnesinden silmek ve yaşadığı coğrafyayı parçalara ayırmak üzere emperyalist ülkelerin Birinci Dünya Savaşı öncesinde yaptığı gizli ve açık anlaşmaların kapısının hala açık tutulduğunu vurgulayan Yalçın, "Varlığımıza ve topraklarımıza yönelik kirli planlar, bölgede sahneye konulan yeni oyunlar ve vekalet savaşları yoluyla yeniden hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. Bölücü tehdit azalmamış, bilakis şiddetini arttırmıştır. Düşman pusuda, içerideki iş birlikçileri de fesat ve tezgah peşindedir. Ancak hem birlik ve bütünlüğümüzü muhafaza etme, hem de Cumhuriyet'imizi ayakta tutma azim ve kararlığı; Milli Mücadele dönemindeki kadar azametli ve caydırıcı surette maşeri vicdanda yaşamaktadır. MHP, siyasi faaliyetlerini daima bu bilinci diri tutma anlayışıyla sürdürmektedir" açıklamalarında bulundu.

"Türkiye'de siyaset yapan her siyasi parti için Misak-ı Milli kararlarına sadakat bir vecibedir"

Yalçın şu şekilde devam etti:

"Bekasına yönelik bölücü tehdide karşı Türkiye'nin uluslararası hukuka dayanan, meşru askeri operasyonlarını bile sorgulama aymazlığını gösteren, bu uğurda verdiğimiz şehitleri politika malzemesi yapmaya cüret eden siyasi partiler varken bize düşen, kararlılıkla milletimizin yanında olmaktır. Bilindiği üzere, son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde 28 Ocak 1920 tarihinde kabul edilen Misak-ı Milli ile hayat sürdüğümüz topraklardaki egemenlik haklarımızın ve bağımsızlığımızın yılmadan savunulacağı dünyaya ilan edilmiştir. 23 Nisan 1920'de Ankara'da toplanan Birinci TBMM'de ise Misak-ı Milli'yi hayata geçirme kararı alınmıştır. Bu tarihi beyannamede yer alan esaslar, Türkiye Cumhuriyeti'nin ebedi rehberi olmuştur. Türkiye'de siyaset yapan herkes ve her siyasi parti için Misak-ı Milli kararlarına sadakat bir vecibedir. Misak-ı Milli'ye bağlılık, namus borcudur."

"İlk açık hava toplantımız 28 Ocak'ta Mersin'de, ikincisi ise 4 Şubat'ta Manisa'da yapılacak"

Cumhur İttifakı'nı var eden siyasi ilkelerin, Misak-ı Milli'nin günümüzdeki sürümü olduğunu söyleyen Yalçın, "Partimizin mitinglerimizde kullanacağımız seçim sloganlarından birisi de aynı anlayışa paralel olarak 'Cumhur Bizim, Türkiye Hepimizin' şeklinde belirlenmiştir. MHP'nin 31 Mart 2024 tarihli yerel seçimlere hazırlık mahiyetindeki açık hava toplantılarının ilki, 28 Ocak'ta Mersin'de yapılacak ve milli söz birliğimiz dünyaya bir kez daha ilan edilecektir. Cumhur İttifakı anlayışı ile bu güzide ilimizde 'Mersin Bizim, Türkiye Hepimizin' diyeceğiz. Partimizin 'Manisa Bizim, Türkiye Hepimizin' temalı ikinci açık hava toplantısı ise 4 Şubat'ta Manisa'da gerçekleştirilecektir" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA
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