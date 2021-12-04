MHP'nin "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı Konya'da düzenlendi - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) başlattığı "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programlarının Konya buluşması yapıldı.

Bir otelde gerçekleşen toplantıya MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Konya Milletvekili Esin Kara, Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Güzide Çipan, Özer Karakayacı, Davut Haskırış, Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan ile teşkilat başkanları ve çok sayıda muhtar katıldı.

Toplantıda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" temasıyla, şu ana kadar 70 ilde tamamlanan ve bu hafta sonu 81 ile ulaşacak olan faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi. Mustafa Kalaycı, tüm dünyada pandemi kaynaklı olağan dışı gelişmelerin yaşandığı bir dönemden geçildiğini belirterek, "Dünya genelinde var olan ve Türkiye'yi de etkileyen ekonomik sorunların yanında ülkemizi faiz, kur ve enflasyon şeytan üçgeni kıskacına almak isteyenleri de çok net olarak görüyoruz. Son günlerde döviz kurlarında ekonomik gerçeklerle bağdaşmayan oynaklıklar yaşanmaktadır. Bunu ekonomik verilerle izah etmek mümkün değildir, zaten izah edebilen de yoktur. Türkiye ekonomisinin bazı yapısal zaaf ve açmazları olsa da, bunlar dövizdeki tırmanışın bahanesi değildir, olamayacaktır. Dönemsel ekonomik ve sosyal sorunlardan, rektör ataması ve öğrencilerin yurt sorununa, salgın, deprem, orman yangını ve afetlere varıncaya kadar her olaydan sokak hareketi çıkarmak için çırpınan işbirlikçilerin varlığı bilinen bir gerçektir. Geçen hafta kurun yüksek oranda arttığı ilk günlerde, PKK ve FETÖ'nün olağanüstü asıldıkları, marjinal grupların figüranlık yaptığı son sokak provokasyonları, yapılmak istenenleri anlamak açısından ibretlik örnek olmuştur. Türk milleti tezgahlanan oyunu yine görmüş, sokak çağrılarına yine prim vermemiştir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin, herkesi vatan ve millet sevgisi etrafında, siyasi kaygıların üstünde bir gönül birliğine, muhalefeti de iflah olmaz yanlışlarından bir an evvel dönmeye davet ettiğini ifade eden Kalaycı, "Hiçbir siyasi düşünce, hedef, iktidar amacı veya projesi, Türkiye'nin birliğinden, dirliğinden, kardeşliğinden daha önemli, daha öncelikli olamayacaktır" ifadelerini kullandı.

Kalaycı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun randevu alınmadan TÜİK'i ziyaret etmek için gitmesi ile ilgili tartışmalara da değinerek, "Dünden beri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tartışılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK binasına niye gitti, niye içeri alınmadı diyorlar. Devletin bir kurumunu basmak ve şov yapmak da neyin nesidir? 'Verileri nereden aldınız diye soracaktım' diyor. Allah aşkına bunu bir genel başkan mı sorar. Burada bir samimiyet var mı? Amaç farklı, algı operasyonu yapılıyor, vatandaş galeyana getirilmek isteniyor. Kılıçdaroğlu bak mutfak enflasyonu konusunda TÜRKİŞ, DİSK'in rakamları daha düşük. Verileri nereden aldınız diye onlara sor. TÜRKİŞ'i yandaş görürsen DİSK'e sor, verileri nereden aldınız diye. Gerçi fiyatları marketlerden, semt pazarlarından, piyasadan aldıklarını zaten açıklıyorlar. Ayrıca örneğin Avrupa'da da petrol, doğalgaz, kömür ve gıda fiyatlarında yüksek oranda artış var ama açıkladıkları enflasyon rakamları tek haneli. Avrupa ülkelerinin verileri nereden aldığını da soracak mısın" diye konuştu. - KONYA