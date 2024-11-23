MHP, Öğretmenler Günü'nü 'Fedakarlığın Sesi: Depremde Öğretmen Olmak' temalı programla kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

MHP, Öğretmenler Günü'nü 'Fedakarlığın Sesi: Depremde Öğretmen Olmak' temalı programla kutladı

MHP, Öğretmenler Günü\'nü \'Fedakarlığın Sesi: Depremde Öğretmen Olmak\' temalı programla kutladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü çerçevesinde Fedakarlığın Sesi: Depremde Öğretmen Olmak' program düzenlendi.

23.11.2024 17:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü çerçevesinde Fedakarlığın Sesi: Depremde Öğretmen Olmak' program düzenlendi.

Türk milliyetçiliği ve Türk demokrasi tarihi başta olmak üzere birçok alanda eğitim veren MHP Siyaset ve Liderlik Okulu tarafından MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin katılımıyla 24 Kasım Öğretmenler Günü çerçevesine 'Fedakarlığın Sesi: Depremde Öğretmen Olmak' program düzenlendi. Program çerçevesinde deprem bölgesinde çalışan öğretmenlerin yaptığı fedakarlıklar ve çalışma şartlarının zorluğu gibi konulara değinildi.

Program çerçevesinde bir açılış konuşması gerçekleştiren MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin eğitim alanında da çok büyük hasarlara yol açtığını söyledi. Topçu, Depremin üstünden yaklaşık 2 sene geçmesine rağmen vefakarlıklarını, vatan sevgilerini ve ülkeleri için yaptıklarıyla hafızalara derin izler çizen öğretmenlerin emeklerini şükranlar ve minnetler anmak için biz de bu yılın Öğretmenler Günü temasını 'Fedakarlığın Sesi: Depremde Öğretmen Olmak' olarak belirlediklerini açıkladı.

"Tüm öğretmenlerimiz bizim için kutsaldır"

Türkiye'de Milli Eğitin Bakanlığı'na bağlı eğitim tesislerinin yaklaşık yüzde 21'inin depremin yaşandığı 11 ilde yer aldığını bilgisini paylaşan Topcu, " Hatay'da 377, Kahramanmaraş'ta 278, Adıyaman'da 137, Gaziantep'te 98, Osmaniye'de 31, Şanlıurfa ve Adana'da 16, Malatya'da ise 7 öğretmen, bu felaket, yedi şehirde 960 öğretmenimizi aramızdan, çocuklarından, eğitim camiasından aldı ve şehit olarak kutsal makamlara defnedildiler. Üniversitelerimizde de durum çok acı vericiydi. Depremde 1605 üniversite öğrencimiz vefat etmiştir. Bunlardan 121'i uluslararası öğrenciydi. Toplam 1609 öğrencimiz de hastanelerde tedavi edilmişlerdir. Ailesinde deprem nedeniyle vefat bulunan öğrenci sayısı ise 21 bin 341'dir. Evi hasar gören öğrenci sayısı ise 102 bin 916'dır. 960 personelimiz vefat etmiştir. Görevi başındayken kaybettiğimiz öğretmenlerimizin acısı henüz dinmiş değildir. Hangi birisini söyleyelim, hangi birisinin isminden bahsedelim? Tüm öğretmenlerimiz bizim için kutsaldır. Onların birinin adını bile eksik söylemek bize acı verir. Burada, ismini paylaşamadığımız aziz deprem şehitlerimiz bizleri affetsin" açıklamasında bulundu.

Bütün öğretmenlerin gününü kutlayan Topcu, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin vatan toprağının her yerinde haykırdığı 'Derdiniz derdimizdir ve memleketimizin dertleriyle hemhal olduğumuz gibi sizlerin sorunlarına çözüm getirmek de bizim boynumuzun borcudur.' ifadesinin arkasında olduğunu bilmenizi isteriz" ifadelerini kullandı.

Programda, Türk Eğitim-Sen tarafından getirilen ve 11 deprem ilinde çalışan öğretmene MHP Lideri Bahçeli tarafından plaket takdim edildi. Bahçeli, öğretmenlere verdikleri destek ve gösterdikleri cesaretten dolayı da teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Öğretmenler Günü, Öğretmenler Günü, Politika, Deprem, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP, Öğretmenler Günü'nü 'Fedakarlığın Sesi: Depremde Öğretmen Olmak' temalı programla kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:06 Rusya yeni füzesine çok güveniyor: Dünyada kimsede yok, Avrupa’da her yeri vurabiliriz Rusya yeni füzesine çok güveniyor: Dünyada kimsede yok, Avrupa'da her yeri vurabiliriz
15:55 Fırat Sarı’dan çelişkili ifadeler Bebek ölümlerini sordular konuyu değiştirdi Fırat Sarı'dan çelişkili ifadeler! Bebek ölümlerini sordular konuyu değiştirdi
15:47 Alanya’da bir zincir market şubesi mühürlendi Alanya'da bir zincir market şubesi mühürlendi
14:32 Dışişleri Bakanı Fidan: Nükleer savaş riski var, bu bir şaka değil Dışişleri Bakanı Fidan: Nükleer savaş riski var, bu bir şaka değil
13:18 Bahis operasyonunda tutuklanan fenomenlerden paylaşım başına dudak uçuklatan kazanç Bahis operasyonunda tutuklanan fenomenlerden paylaşım başına dudak uçuklatan kazanç
00:37 Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara’ya çağırdı Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara'ya çağırdı
23:17 DEM’li eş başkandan Tunceli’de ayaklanma çağrısı: 1938’deki gibi işgal ettiler DEM'li eş başkandan Tunceli'de ayaklanma çağrısı: 1938'deki gibi işgal ettiler
23:16 Kayyum kararının ardından Tunceli ve Elazığ için ’Yasak’ kararı Kayyum kararının ardından Tunceli ve Elazığ için 'Yasak' kararı
23:00 Ordu’da Bıçaklı Kavga: 16 Yaşında Öğrenci Hayatını Kaybetti Ordu'da Bıçaklı Kavga: 16 Yaşında Öğrenci Hayatını Kaybetti
21:45 THY, İstanbul Havalimanı’ndan 38 seferini iptal etti THY, İstanbul Havalimanı'ndan 38 seferini iptal etti
21:41 Tunceli ve Ovacık Belediyelerine Kayyum Atandı Tunceli ve Ovacık Belediyelerine Kayyum Atandı
21:31 Görevden uzaklaştırılan başkandan provokatif açıklama Görevden uzaklaştırılan başkandan provokatif açıklama
21:27 Bakan Memişoğlu’nun Yenidoğan Olayı Hakkındaki Açıklamaları Bakan Memişoğlu'nun Yenidoğan Olayı Hakkındaki Açıklamaları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 17:52:00. #1.13#
SON DAKİKA: MHP, Öğretmenler Günü'nü 'Fedakarlığın Sesi: Depremde Öğretmen Olmak' temalı programla kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.