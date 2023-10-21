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Miçotakis: "Barış, iki devletli çözüm temelinde mümkün olabilir" - Son Dakika

Miçotakis: "Barış, iki devletli çözüm temelinde mümkün olabilir"

Son Güncelleme: 21.10.2023 17:29

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Kahire Barış Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail ve Filistin için iki devletli çözüm çağrısında bulunarak, "Sürdürülebilir barış, istikrar ve refahın geleceği, ancak barış sürecinin iki devletli çözüm temelinde yeniden başlamasıyla mümkün olabilir.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Kahire Barış Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail ve Filistin için iki devletli çözüm çağrısında bulunarak, "Sürdürülebilir barış, istikrar ve refahın geleceği, ancak barış sürecinin iki devletli çözüm temelinde yeniden başlamasıyla mümkün olabilir. Hiçbir askeri müdahale, uygulanabilir bir siyasi çözümün yerini alamaz." dedi.

MİÇOTAKİS'TEN BARIŞ ÇAĞRISI

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Gazze için düzenlenen Kahire Barış Zirvesi'nde konuştu. Miçotakis konuşmasında, İsrail devletinin yanında bağımsız bir Filistin devletini öngörecek yeni bir barış sürecinin başlatılması çağrısında bulundu.

"REHİNELER SERBEST BIRAKILMALI"

Miçotakis, "Bugünden çıkarmamız gereken en önemli mesaj, hepimizin terörün her türünü kınadığımız ve 7 Ekim'den bu yana İsrail ile Gazze'deki şiddet sonucu yaşanan can kaybından ve masum sivillere verilen zarardan üzüntü duyduğumuz olmalıdır. Her iki tarafta da masum kurbanlar var. Rehin tutulan siviller var ve onlar serbest bırakılmadan barıştan söz edilemez." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL, ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUKA UYMALI"

Miçotakis, "İsrail'in meşru müdafaa hakkı vardır ancak uluslararası insancıl hukuka uygun olmalı. Toplu cezalandırmanın savaş kanunları tarafından yasaklandığını da açıkça belirtmek isterim. Bu yasalar savaşın, yapılması gerektiğinde diğer insanlara verilebilecek zararların sınırlarının olmasını sağlamak için tasarlandı." dedi.

"HİÇBİR ASKERİ MÜDAHALE, UYGULANABİLİR SİYASİ ÇÖZÜMÜN YERİNİ ALAMAZ"

İsrail-Filistin çatışmasına iki devletli çözümün tek geçerli seçenek olduğunu vurgulayan Miçotakis, "Sürdürülebilir barış, istikrar ve refahın geleceği, ancak barış sürecinin iki devletli çözüm temelinde yeniden başlamasıyla mümkün olabilir. Hiçbir askeri müdahale, uygulanabilir bir siyasi çözümün yerini alamaz." şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Yunanistan, Filistin, İsrail, Gazze, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Miçotakis: 'Barış, iki devletli çözüm temelinde mümkün olabilir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Miçotakis: "Barış, iki devletli çözüm temelinde mümkün olabilir" - Son Dakika
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