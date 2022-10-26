Kimyasal silah iftirası CHP ve İYİ Parti arasında kriz çıkardı: Bunu diyen herkesin kanı bozuktur - Son Dakika
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Kimyasal silah iftirası CHP ve İYİ Parti arasında kriz çıkardı: Bunu diyen herkesin kanı bozuktur

26.10.2022 12:16

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti kurmayları arasında 'kimyasal silah' krizi çıktı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kimyasal silah kullandığına ilişkin iddiada bulunurken İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Behçet Saatcı, "Türk ordusu kimyasal silah kullandı diyen herkesin kanı bozuktur" dedi.

Millet İttifakı partileri İYİ Parti ve CHP arasında, TSK hakkında ortaya atılan iddialar nedeniyle kriz yaşandı. İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Behçet Saatcı, son dönemde devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerinin PKK'ya karşı kimyasal silah kullandığı iddialarını dile getirenlere sert çıktı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Saatcı, "'Türk Ordusu kimyasal silah kullandı' diyen herkesin kanı bozuktur" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti ve CHP arasında 'kimyasal silah' krizi: Bunu diyen herkesin kanı bozuktur
Behçet Saatcı

TEPKİSİ CHP'YE YÖNELİK İDDİASI

Bu ifadeleri kullananlar arasından CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun da olması Saatcı'nın tepkisinin CHP'ye yönelik olduğu yorumlarının yapılmasına neden oldu.

İYİ Parti ve CHP arasında 'kimyasal silah' krizi: Bunu diyen herkesin kanı bozuktur
Sezgin Tanrıkulu

SEZGİN TANRIKULU'NUN SÖZLERİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Sezgin Tanrıkulu o açıklamalarında, "Kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin görüntüleri izledim. Kimyasal silah insanlığa karşı bir suçtur. Yarın itibariyle iddialara dayanak olan görüntülerin doğruluğu üzerine soru önergemi Meclis gündemine sunacağım. Bu iddialar karşısında açıklama yapılmamış olması ilginç" demişti.

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Millet İttifakı, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kimyasal silah iftirası CHP ve İYİ Parti arasında kriz çıkardı: Bunu diyen herkesin kanı bozuktur - Son Dakika


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