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"Millet İttifakı'nın adayı kim olur?" sorusuna Abdüllatif Şener'den dikkat çeken detay: Kazanan ittifak olur - Son Dakika

"Millet İttifakı'nın adayı kim olur?" sorusuna Abdüllatif Şener'den dikkat çeken detay: Kazanan ittifak olur

15.11.2021 07:50

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Şener, seçimleri asıl kazanacak gücün ittifak olduğunu ifade ederek, "Millet İttifakı kazanır. İttifakın kendisi çok önemli bir güçtür. Seçimi alacak durumdadır. İttifak, kazanacak olan doğru adayı ilan edecektir" sözlerine yer verdi.

Yıllarca AK Parti'de siyasete yaptıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi sıralarına katılan ve son seçimlerde Konya Milletvekili olarak Meclis'e giren Eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, Cumhuriyet'ten İpek Öngel'e konuştu. Şener, gündemdeki aday tartışmalarına ilişkin de önemli ifadeler kullandı.

"BEN ŞU ANDA MİLLETVEKİLİYİM"

"Sizin de adınız adaylık için geçiyor" sorusuna yanıt veren Şener, "Ben CHP Konya milletvekiliyim. İşimi iyi yapmaya çalışıyorum. CHP'nin genel başkanı var, ittifakın diğer partileri ve liderleri var. Karar vericilere müdahale, kimsenin görevi değil. Görevimiz, sorumluluk alanımızla meşgul olmak" dedi.

"MİLLET İTTİFAKI KAZANIR"

Şener, Cumhurbaşkanlığı seçiminde önemli noktanın ittifak olduğunu belirterek, "Millet İttifakı kazanır. İttifakın kendisi çok önemli bir güçtür. Seçimi alacak durumdadır. İttifak, kazanacak olan doğru adayı ilan edecektir" ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'nın adayı kim olur? sorusuna Abdüllatif Şener'den dikkat çeken detay: Kazanan ittifak olur

Cumhuriyet Halk Partisi, Abdüllatif Şener, Millet İttifakı, Konya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 'Millet İttifakı'nın adayı kim olur?' sorusuna Abdüllatif Şener'den dikkat çeken detay: Kazanan ittifak olur - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Millet İttifakı'nın adayı kim olur?" sorusuna Abdüllatif Şener'den dikkat çeken detay: Kazanan ittifak olur - Son Dakika
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