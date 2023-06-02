Millet İttifakı'nın Durumu Belirsizliğini Koruyor

Dönem değişiyor ama tepkiler aynı! Meclis açılışında yine bilindik görüntü

Milletvekilliği de gitti! Oturumu locadan takip ediyor

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi bir araya gelerek Millet İttifakı'nı oluşturmuştu. 14 Mayıs'taki milletvekilleri seçiminde CHP 169, İYİ Parti ise 43 vekil çıkardı. CHP ortak listelerinden Deva Partisi 14, Saadet Partisi 10, Gelecek Partisi 10 ve Demokrat Parti 3 vekil çıkardı. 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunda ise Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kaybetti.

"28 MAYIS İTİBARIYLA İTTİFAK BİTMİŞTİR"

Millet İttifakı'nın durumuna ilişkin gelişmeler merak edilirken İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'dan dikkat çeken bir açıklama gelmişti. Poyraz "Tüm ittifaklar seçim ittifakıdır, seçim bittiği zaman tüm ittifaklar ortadan kalkar. Yani 14 Mayıs genel seçimleri bitti, ittifak tamamlandı. Cumhurbaşkanı müşterek adayımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'a kalan ikinci turu için ittifak içindeki partiler mücadelelerini vermiştir, 28 Mayıs itibarıyla da bu ittifak bitmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

"STRATEJİK KARARIMIZI KURULTAYDA BELİRLEYECEĞİZ"

Poyraz'ın bu açıklaması kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, bugün kameraların karşısına geçen İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan ise konuyla ilgili kafa karıştıran bir açıklama geldi. Millet İttifakı'nın bitip bitmediğine yönelik soruya yanıt veren Zorlu, "Yerel seçimlerde ittifakların ortaya koyduğu başarı devam ediyor, stratejik kararımızı kurultayda belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı.