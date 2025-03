Milletvekili Ölmeztoprak, iftar programında mahalle muhtarları ile bir araya geldi

Muhtarlarla iftar programında bir araya gelen AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak "Sizler bizlerin yol arkadaşınsınız" ifadeleri ile muhtarların önemini vurguladı. Muhtarların taleplerine duyarsız kalmadıklarını belirten Milletvekili Ölmeztoprak, birlik ve beraberlik mesajları vererek, gelecek nesillere çok daha güzel bir Malatya bırakmak için çabaladıklarını söyledi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztorpak Malatya Muhtarlar Derneği'nin iftar programına katıldı.

İftar sonrası açıklamalarda bulunan Milletvekili Ölmeztoprak, muhtarların mahallelerin sesi, milletin emanetini taşıyan önemli temsilcileri olduğunu belirterek, şöyle konuştu; "İftar sofraları gönüllerimizi, birliğimizi, dirliğimizi büyüttüğümüz anlar. Bu güzel akşamda, Malatya Muhtarlar Derneği Başkanımız Şahin Demirci'nin ev sahipliğinde muhtarlarımızla bir araya geldik. Milletvekilimiz Bülent Tüfenkci, AK Parti il ve Yeşilyurt ilçe teşkilatlarımızın katılımıyla, şehrimizin mahalle mahalle yükselmesi için atılması gereken adımları istişare ettik. Mahallelerimiz bazında tüm ihtiyaçlara, taleplere koşturduğumuz Ramazan-ı Şerif'in manevi ikliminde, sahada her an hemşehrilerimizin yanında olan muhtarlarımızla bir arada olmak kıymetliydi. Muhtarlarımız, mahallelerimizin sesi, milletimizin emanetini taşıyan önemli temsilcileridir. Adeta mahallelerinin kimlik kartını taşıyan, mahalle kültürünün ve toplumsal dayanışmanın taşıyıcılarıdır."

Muhtarların kendilerinin yol arkadaşı olduğunu ifade eden Milletvekili Ölmeztoprak, "6 Şubat depremleri sonrası şehrimizde kalıcı konut ve işyerleri yapımı noktasında çalışmalar hızlı ve kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Ekonomi ve fiyat istikrarı noktasında ise ekonomi politikaları ile ilgili yoğun bir çaba içerisindeyiz. Yapılan her çalışmanın sağlık bir şekilde devam edebilmesi için birlik, dirlik ve huzur içerisinde olmamız gerekiyor. Hepimiz Malatya'nın evladıyız. Bu şehre olan vefa borcumuzu ödemek, onu her yönüyle daha güçlü bir hale getirmek için omuz omuza veriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz, halka hizmeti Hakk'a hizmet olarak gören bir medeniyetin mensuplarıyız" düsturu ile hareket ediyor, şehrimizin her köşesinde hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştıracak projeleri hayata geçirmek için durmadan çalışıyoruz, çalışamaya da devam edeceğiz. Dolayısıyla biz bu memleketi getirebileceğimiz en iyi noktaya getirmek için çabalamalı ve bizden sonraki nesillere "Biz bu vebali sorumluluğu en iyi şekilde taşıma gayreti ve azmini gösterdik diyebilmemiz lazım" ifadelerini kaydetti.

Muhtarların taleplerine duyarsız kalmadıklarını, bundan sonra kalmayacaklarını kaydeden Milletvekili Ölmeztoprak, Her buluşmamızda daha iyiye ulaşmanın yollarını konuşuyor, çözümleri birlikte üretmek için gayret ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki Malatya'mızı hak ettiği yere taşımak, ancak ortak akıl ve birlikte hareket etmekle mümkün. Bu iftar sofrası aynı zamanda bir birliktelik vesilesidir. Sohbetlerimizin derinleştiği, dayanışmanın güçlendiği bir akşamlardır. Rabbim, bu sofraları bereketlendirsin, muhabbetimizi daim kılsın. Yol uzun, sorumluluklarımız büyük; ama azmimiz, inancımız ve beraberliğimiz de bir o kadar güçlü. Bu güzel sofrada buluştuğumuz gibi, Cenab-ı Hak nice hayırlı işlerde, nice güzel sofralarda bir araya gelmeyi nasip etsin" diye konuştu. - MALATYA