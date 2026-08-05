Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi TBMM'de

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ni 360'a yakın milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Güler, beraberinde AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, TBMM İdare Amiri Hasan Turan, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım ve AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan ile düzenlediği basın toplantısında teklife dair açıklamalarda bulundu.

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin yürütme ve yürürlük hükümleriyle toplam 12 maddeden oluştuğunu bildiren Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra sürece destek veren siyasi partiler ile milletvekillerine teşekkür etti.

Güler, "Toplama baktığımızda yaklaşık 360'a yakın imzayla teklifimizi Meclis Başkanlığımıza arz ettik. Teklifi daha sonradan İçtüzük kapsamı içinde teknik olarak desteklediklerini, imzaladıklarını ifade edecek milletvekillerimiz de olacaktır." diye konuştu.

Teklifin komisyon sürecine ilişkin Güler, "Adalet Komisyonu Başkanı'mız kendi planlaması çerçevesinde İçtüzük kapsamında 48 saat sonra yani cuma günü öğleden sonra 14.30-15.00 gibi komisyon toplantısı için gerekli davetlerini yapacaktır." ifadesini kullandı.

Güler, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ilk toplantısını 5 Ağustos 2025'te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında yaptığını, sonrasında da yaklaşık 18 toplantı icra ederek 137 kişiyi dinlediğini anlattı.

Komisyonun bu yıl şubatta çalışmalarını tamamlayarak raporunu hazırladığını anımsatan Güler, raporun sürece ilişkin yasal düzenleme önerilerini içeren kısmından bölümler okudu.

Güler, raporda yer alan başlıkların tamamına yönelik uzun zamandır özel bir çalışma yürütüldüğünü söyleyerek, kurumlardan ve uzmanlardan görüşler alındığını, MHP ve DEM Parti ile de çalışmalar yapıldığını bildirdi.

Teklifin geçen hafta belli bir olgunluğa eriştiğini aktaran Güler, pazartesi günü itibarıyla siyasi partilerle istişareler yaptıklarını anımsattı.

"Çok net bir şey söylüyoruz: Kasten adam öldürme suçları hariç"

Güler, teklifin, komisyon raporu doğrultusunda, PKK/KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu Kararı'nın Resmi Gazete'de yayımlanmasını müteakip, yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar ile verilen mahkumiyet hükümlerinin infazının ertelenmesi işlemlerinin ve yapılacak diğer işlemlerin belirlenmesini amaçladığını aktardı.

AK Parti Grup Başkanı Güler, düzenleme kapsamında PKK/KCK terör örgütünü kurma veya yönetme, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçları ile bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'daki suçların bulunduğunu anlattı.

Hazırlanan kanun teklifindeki soruşturma ve kovuşturmanın ertelenmesine ilişkin düzenlemeye değinen Güler, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçu ile 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmaların düzenlemenin kapsamı dışında bırakıldığının altını çizdi. Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok net bir şey söylüyoruz: Kasten adam öldürme suçları hariç. Bunu speküle edecek veya farklı anlamlara gelecek şekilde ifade edecek kişileri de buradan uyararak söyleyelim ki kasten adam öldürme suçları hariç olmak üzere ve yine 2005 öncesi müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası soruşturması ve kovuşturması yürütülenler hariç olmak üzere diğer suçlara yönelik bir düzenleme içeriyor."

"Tekrar eylemler, tekrar farklı çalışmalar içerisinde olmaması bizim esas amacımız"

Güler, teklifle, halihazırda koruma tedbirleri ve kanun yolu incelemesinde bulunan dosyalarla ilgili de düzenleme yapılacağını bildirdi.

Cezası ertelenen örgüt mensuplarının özel bir takip modeliyle doğrudan izleneceğini belirten Güler, bu kişilerin herhangi bir suç işleme durumunda erteleme kararının ortadan kaldırılacağını kaydederek, "İlgili kişi bundan yararlandıktan sonra, topluma entegre olma, uyum sağlama, bütünleşme, toplum hayatında iyi bir vatandaş olma noktasında bir hayatı sürdürmesini de arzu ediyoruz. Tekrar eylemler, tekrar farklı çalışmalar içerisinde olmaması bizim esas amacımız. Olursa da bunun yaptırımının da ne olduğunu açıkça kanun metnine yazmış olduk." diye konuştu.

Teklif kapsamındaki faaliyetlerin uygulanmasının takibi ve değerlendirilmesi için müteşekkil bir kurul oluşturacağını, ayrıca TBMM Başkanlığınca düzenleme kapsamındaki faaliyetleri izlemek üzere İzleme Komisyonu kurulacağını söyleyen Güler, "Bunun sayısıyla ilgili bir durum belirlemedik. Anayasa'mızın 95. maddesi gereğince siyasi parti gruplarının milletvekili sayısınca zaten belli bir sayı anlaşılır. Bu komisyonla da beraber hem aktif olarak hem de yarar sağlayacak, katkı sağlayacak bir sayı da inşallah komisyonumuzda oluşturmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

Güler, silah, malzeme, mühimmat ve diğer malzemelerin kayıt altına alınmasına ilişkin Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarının, diğer kurumların görüşlerini alarak düzenlemeyi uygulayacağını bildirdi.

Kanun kapsamında verilecek görevlerle ilgili olarak da düzenleme yapıldığını belirten Güler, görevini yerine getirecek kişilere hukuki, idari veya ceza sorumluluğu yüklenmeyeceğini kaydetti.

Kanun teklifinin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Güler, bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve kararlı duruşunun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ise yol gösterici, ufuk açıcı açıklamaları ve kararlı duruşunun önemine dikkati çekti.

Sürece olumlu katkısı için DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile DEM Parti heyetine teşekkür eden Güler, şunları kaydetti:

"Bu kendi oluşumu, gerçekliği içinde, uzun uğraşların, komisyonun uzun çalışmalarının geldiği bir nokta. Bu kadarını yapabiliyoruz. Bundan sonra da gerek Kanun'un uygulamasında gerekse de kurulun çalışmalarında çok farklı ihtiyaçlar, farklı durumda ortaya çıkabilecektir. Zaten biz bir Kurul'a yetki veriyoruz. Bu tasfiye sürecinden sonraki aşamada gerek adli gerek idari gerekse de yasal düzenlemeler noktasında her zaman bu çalışmalar ortaya konulabilecektir."

"İhtiyaç duyulması halinde farklı alanlarda gerek yasal düzenleme gerek idari düzenlemeler mutlaka oluşacak"

"Bir de önümüzdeki dönemlerde ihtiyaç duyulması halinde farklı alanlarda gerek yasal düzenleme gerek idari düzenlemeler mutlaka oluşacaktır." diyen Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aziz milletimiz şundan müsterih olsun, çok net bir şey yapıyoruz, bu topraklarda, bu coğrafyada, sadece ülkemizde değil, bölgede, diğer ülkelerimizde de kardeşliğin, barışın, huzurun, güvenliğin sağlanması noktasında biz çalışmalar yürütüyoruz. Biz biliyoruz ki yaklaşık 50 yıldır bu ülkede derin acılar yaşatmış, birçok manada olaylara, derin acılara, saldırılara yol açmış, şehitlerimizin, gazilerimizin bu manada haklarını, hukuklarını ortadan kaldıracak veya zarar verecek bir konumda asla olamayız. Öyle bir hedefimiz olamaz."

Herkesin bu sürece katkı vermesi gerektiğini söyleyen Güler, "Bu topraklarda asla silahın, şiddetin bir daha konuşulmaması lazım. Kim diyorsa açık yüreklilikle, demokratik ortamın zenginliği içerisinde, fikirlerini herhangi bir suç ve suça teşvik olmaksızın paylaşabilir, hedeflerini ortaya koyabilir. Önemli olan aziz milletimizin, ülkemizin daha güçlü olması, sözünün ve kararlılığının dünyada saygı görmesi." şeklinde konuştu.

Meclis'teki siyasi partilere, "samimi destek olunması" çağrısında bulunan Güler, "Eksiği olabilir. Biz 'Dört dörtlük, mutlak manada her şeyi düşünerek bir şey yazdık' demiyoruz. Elbette ortak akılla, samimi çabalarla da desteğe açığız bu konuda. Yıkıcı, bozucu olmamak lazım. Art niyet ve kötü niyet taşımamak lazım. Samimi niyetlerimizle bu sürece sahip çıkmamızı ben bütün parti gruplarından, milletvekillerimizden de hassaten bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız'ın hatırlamada bulunması üzerine Güler, mahkumiyet halinde TCK'nin ilgili hükmü kapsamında hak yoksunluğuna yönelik karar verildiğini anlattı. Güler, "Bizim amacımız entegrasyonu, topluma kazandırmayı ve bütünleşmeyi sağlamak. 5 yıla kadar ertelenenlerde 2 yıl hak yoksunluğu devam edecek. 10 yıl olanlarda da 3 yıl. Bu otomatik devreye giren bir durum değil, doğrudan Kurul burada devrede olacak." ifadelerini kullandı.

Güler, bir mahkumiyet oluşmadan ve hüküm kesinleşmeden hak mahrumiyetinin soruşturma ve kovuşturma safhasında yapılamayacağını kaydetti.

Teklifin kanunlaşması ve yürürlüğe girmesi sonrasında düzenlemeden önceki döneme ait herhangi bir şikayet veya ihbar oluşması durumuna ilişkin Güler, şunları söyledi:

"Bundan 10-15 yıl önce, bilinmeyen, faili meçhul veya soruşturma-kovuşturma dosyası içerisinde bir durum ortaya çıktı, yeni bir delil... Burada başsavcılıklarımız Kurul'dan izin almadan soruşturmaya devam edemeyecek. Çünkü bundan sonraki süreç içerisinde yalan beyanlar, iftiralar, farklı ihbarlar, şikayetler de başsavcılıklarımıza olabilir. Bunun ciddi, toplum ve kamu vicdanını etkileyen, gerçekten delillendirilmiş, şikayetin konumu, durumu iyiyse bu konuda Kurul izin verecek ve soruşturma devam edecek."

"Teyit mekanizması gelişmeden gerek 3. gerekse 6. maddeden yararlanma imkanı yok"

Açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Güler, kanun teklifini Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özet olarak sunacağını söyledi.

Bir soru üzerine Güler, şu yanıtı verdi:

"Koşullu salıverme şartlarımız Ceza ve İnfaz Kanunu'muzda belli. Bugün verdiğimiz rakam yarın değişebilir. Bu, canlı bir dönem. Şu anda şartlar tutmuştur, 30-40 kişi doğal ve haklı olarak tahliye edilebilir. Ama bu süreç uzun bir süreç. Buradaki teyit mekanizmasıdır. Teyit mekanizması gelişmeden gerek 3. maddeden gerekse 6. maddeden yararlanma imkanı yok. Teyit mekanizması tüm silahların teslimi, imhası, örgütün feshi noktasında bir teyit mekanizması önce Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararıyla ilan edilecek sonra 6 aylık süre başlıyor. Henüz işin başındayız, çok erken. Amacımız terörün tamamen bu topraklardan tasfiyesi. Şu anki sayı dediğiniz, 6 ay sonra 4 bindir, 1 yıl sonra 3 bin, bilemezsiniz, sayı üzerine takılmayın."

Güler, PKK'nın yönetici kadrolarıyla ilişkili bir soru üzerine, "Orada açık hüküm var. TCK 765 değişmeden önce 2005 öncesi bu dediğiniz kişileri ihtiva ediyor, bunlar istisna." ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin "6 aylık bir süre öngörmüştünüz. 6 ay geçtikten sonra uzatma yetkisi kime verilecek?" sorusuna Güler, "Tabloyu görelim, çok erken." dedi.

Güler, bir gazetecinin "Öcalan'ın statüsü yok kanun teklifinde, bir özel statü yok" ifadeleri üzerine, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunlar idari düzenlemelerle yapılacak işler. Ceza infaz kurumlarımız belli. Bütün ceza infaz kurumlarının yönetimi, Adalet Bakanlığına ait. Dış güvenlik de Jandarma Genel Komutanlığımıza ait. İdari düzenlemelerle ilgili ailelerin talepleri, süreç açısından Kurul'un izlemeleri, bunlar her zaman rahatlıkla bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olmadan yapılacak işlerdir. Bize sorarsanız, bundan sonraki süreçlerde rahatlıkla belli bir disiplinle, belli kurallara tabi olarak İmralı'da akademisyen, gazeteci ziyaretleri, bu konudaki açıklamalar noktasında gayet idari düzenleme içinde yapılabilir. Bunun için bir yasal düzenlemeye ihtiyaç yok. Statüye de ihtiyaç yok."

Güler, ihtiyaç olması halinde Gazi Meclis'in yasama faaliyetleri kapsamında her türlü güçlü desteği vereceğini söyledi.

"Hiçbir milletvekilinin suç işleme özgürlüğü yok"

Bir gazetecinin belediyelere yönelik görevlendirmelere ilişkin sorusuna Güler, "Bu düzenlemenin içerisinde yer almıyor. Farklı bir durum." yanıtını verdi.

Bir gazetecinin, "Siz muhalefetten bugün imza toplarken dün akşam Özgür Özel aleyhine fezleke açıklaması geldi." ifadeleri üzerine Güler, "Biz bağımsız ve tarafsız yargının işlerine karışmıyoruz. Hiçbir milletvekilinin suç işleme özgürlüğü yok. Ne bileyim hangi milletvekilimiz neye karıştı. Bağımsız, tarafsız yargı kendi çalışmasını yürütüyor. Bununla alakası olan bir durum değil. Herkes kendi işine baksın." sözlerini sarf etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 50 yıldır milletin başına bela olan terör belasının bu düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından tarihin karanlık çöplüğüne gönderileceğini vurgulayarak, teklifin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Yıldız, "Bu, devam edecektir elbette. Bundan sonra Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu ve infaz hukukunda mutlaka değişiklikler yapılacaktır." dedi.