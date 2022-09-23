Bakan Özer, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin "Kültürel Miras Günü" resepsiyonuna katıldı Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Özer, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin "Kültürel Miras Günü" resepsiyonuna katıldı Açıklaması

23.09.2022 21:24
Bakan Özer, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin "Kültürel Miras Günü" resepsiyonuna katıldı Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Ukrayna'dan tahıl koridorunun açılmasını sağlayan İstanbul Mutabakatı ile Afrika'nın gıda güvenliğine katkı sunmaktan memnuniyet duyuyoruz.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Ukrayna'dan tahıl koridorunun açılmasını sağlayan İstanbul Mutabakatı ile Afrika'nın gıda güvenliğine katkı sunmaktan memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Özer, Güney Afrika'nın kültürel farklılıklarının ve birlikteliğinin kutlandığı "Ulusal Miras Günü" dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı.

Özer, resepsiyonda yaptığı konuşmada, bu yıl Güney Afrika Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının ve Kültürel Miras Günü'nün bir arada kutlandığını belirterek, Nelson Mandela ve Afrika Ulusal Konseyi liderliğinde Güney Afrika halkının "Apartheid"i yıkmak üzere gösterdiği mücadele ve kararlılığın tarihe iz bıraktığını anlattı. Özer, "Özgürlük, eşitlik, demokrasi ve ayrımcılığın her türünün reddi gibi, Güney Afrika halkının mücadelesinde müdafaa ettiği değerler, daha iyi bir dünya için kılavuz görevi gören evrensel değerler haline geldi." ifadelerini kullandı.

Güney Afrika'nın bağımsızlığı ve demokrasisinin tüm ülkeler için bir ilham kaynağı olduğunu vurgulayan Özer, şöyle devam etti:

"Güney Afrika örneğini daha değerli ve daha örnek kılan husus, verilen uzun ve çetin mücadelenin ulusun zengin ve farklılıklar içeren kültürel mirasını kucaklamaya mani olmamasıdır. Bu çerçevede, Güney Afrika ve Türkiye'nin birbirini tamamlayan iki ülke olduğuna ve bu hususun dost ülkelerimiz arasında yakın bir iş birliğinin zeminini teşkil ettiğine inanıyorum. Bu bağlamda, Güney Afrika Cumhuriyeti'ni Afrika'da ve ötesinde kilit bir ortak olarak görüyoruz."

Geçen 20 yılda, Türkiye ve Afrika'nın karşılıklı saygı temelinde çok boyutlu bir iş birliği modeli geliştirdiğini aktaran Özer, geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen "III. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi"nin, Afrika'yla ilişkilerin ulaştığı stratejik seviyeyi ortaya koyduğuna dikkati çekti.

Böylece Türkiye'nin Afrika politikasının artık olgunlaştığını ve yeni döneme girdiğini vurgulayan Özer, "2002'de Afrika'da sadece 12 büyükelçiliğimiz mevcutken bugün 44 büyükelçiliğimiz bulunmaktadır. Bu sayıyı önümüzdeki dönemde 49'a çıkarmayı hedefliyoruz. Ankara'daki Afrika ülkeleri Büyükelçiliklerinin sayısı da 2008'de 10 iken 2022 itibarıyla 38'e ulaşmıştır. Kıtayla ticaret hacmimiz, 2003 yılında 5,4 milyar dolar seviyesindeyken bugün 34,5 milyar doları bulmuştur." bilgisini verdi.

Türkiye'nin Afrika'da yüklendiği projelerin toplam değerinin 80 milyar doları aştığını belirten Özer, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl 2 milyar doların üzerinde bir ticaret hacmi yakaladığımız Güney Afrika, Sahra Altı Afrika'daki en büyük ticaret ortağımız olmuştur. Yine de bu miktarın iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım potansiyeli düşünüldüğünde mütevazı bir seviyede kaldığına inanıyorum. Karma Ekonomik Komisyon (KEK), bütün bu alanlarda ileriye doğru yeni adımlar atılması için uygun bir platform teşkil etmektedir. Türkiye-Güney Afrika KEK Eşbaşkanı olarak önümüzdeki dönemde dördüncü toplantımıza ev sahipliği yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Küresel meselelere dair ortak vizyonumuz, Türkiye-Afrika ilişkilerinin ilerletilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda, Afrika ülkelerinin etkin çoğulculuğa dair temel beklentilerini paylaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Ukrayna'dan tahıl koridorunun açılmasını sağlayan İstanbul Mutabakatı ile Afrika'nın gıda güvenliğine katkı sunmaktan memnuniyet duyuyoruz."

Resepsiyona AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hasan Ünsal da katıldı.

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Kaynak: AA

Güney Afrika, İstanbul, Ukrayna, Afrika, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Özer, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin 'Kültürel Miras Günü' resepsiyonuna katıldı Açıklaması - Son Dakika

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