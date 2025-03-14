Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzincan'da Gençlik İftarı Programında Öğrencilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Politika

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzincan'da Gençlik İftarı Programında Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzincan\'da Gençlik İftarı Programında Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzincan Valiliği'nin düzenlediği Gençlik İftarı programında öğrenci ve öğretmenlerle buluştu. Tekin, Ramazan'ın önemine ve eğitimin değerlerine vurgu yaptı.

14.03.2025 09:22  Güncelleme: 09:24
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzincan Valiliği tarafından düzenlenen "Gençlik İftarı" programında öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Bir tesiste düzenlenen programda konuşan Bakan Tekin, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldiği iftar etkinliği için emeği geçenlere teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak bir taraftan altyapı eksikliği olan yerlerin üzerine çalıştıklarını anlatan Tekin, "Bir taraftan da bizi millet olarak bir arada tutan, bizi birlikte yaşama ruhu ile beraber yaşatan toplumsal değerlerimizi korumak için mücadele içindeyiz." dedi.

Ramazan ayının önemine vurgu yapan Tekin, "Ramazan heyecanını okullarda Milli Eğitim Bakanlığı olarak yaşatmak, öğrencilerimizin, velilerimizin, gelecek kuşaklarımızın bu heyecanı sürekli yaşaması için farkındalık oluşturmak istedik." ifadelerini kullandı.

Tekin, konuşmasına şöyle devam etti:

"Okullarda gönüllü bir ramazan farkındalığı eğitimini başlattık. Sonra birileri karşı çıktı, bizi eleştirdiler. Kim bu eleştirenler? Okullarımızda Cadılar Bayramı kutlamasına müsaade etmediğimiz için 'Niye Cadılar Bayramı'nı yasaklıyorsunuz?' diye bizi eleştirenler 'Ramazan kutlamasını niye yapıyorsunuz?' diye eleştiriyor aynı grup. Biz bütün bunlara göğüs gererek çocuklarımızın, evlatlarımızın, gelecek kuşaklarımızın değerleri, bizi bir arada tutan bu atmosferi yaşatsın diye çaba gösteriyoruz. Sizlerin destekleriyle Allah nice böyle bizi bir arada tutan değerlerin yaşatıldığı iftarda sağlıkla huzurla yaşatmayı nasip etsin."

Programa, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Akın Levent, kurum müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzincan'da Gençlik İftarı Programında Öğrencilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika

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