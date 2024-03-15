Milli Eğitim Bakanı Tekin Kars\'ta

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir dizi programa katılmak üzere Kars'a geldi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli programlara katılmak için Kars'a geldi. Bakan Yusuf Tekin'i Havaalanında Vali Ziya Polat, Milletvekili Adem Çalkın, 65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Ötüken Senger, kurum ve daire amirleri karşıladı.
Bakan Yusuf Tekin, havaalanından Kars Valiliği'ne geçti. Valilik Şeref Defteri imzaladı. Bakan Tekin Valilik ziyaretinin ardından Atatürk İlkokuluna gelerek burada öğrenci ve öğretmenlerle buluştu. Bakan Tekin'in valilik ve okul ziyaretleri basına kapalı olarak gerçekleşti.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, son olarak Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi'ne geldi. Cumhur İttifakı SKM'de partililere seslenen Bakan Yusuf Tekin, Karslılardan Senger'e destek istedi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, " Türkiye'nin biriken problemlerini çözmek üzere 2 büyük lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türkiye'nin geleceğini inşa etmek üzere bütün siyasi hırsları, bütün siyasi egoları bir taraf bırakarak memleket menfaatleri için bir araya geldikler ve Cumhur İttifakı oluşturdular. Şu an Cumhur İttifakı'nın yerelde 1 adayı var. O da Ötüken Senger, Ötüken hocamıza destek olmak. Burada süreçle ilgili olarak atılacak adımları tespit etmek üzere buradayız" dedi.
Bakan Tekin, "Hani serhat şehir diyorsunuz ya arkadaşlar, serhat şehir kelimesi boş bir kelime değil, şehrin başına koyduğumuz bir ünvan değil. Serhat şehirler dediğimiz şehirler, bu ülkenin sınırlarını koruyan şehirler. Dolayısıyla bu ülkenin sınırlarını korumak sadece topla, tüfekle, askerle olmaz. Bu ülkenin sınırlarını koruyacak şuura sahip öğrenci yetiştirmekle olur. Bunun için okullar yaptık. Biz bundan önce üzerimize düşeni yaptık. Şimdi de buradaki problemleri çözeceğiz. Eğer Ötüken hocamızda belediye başkanı olursa ben de Milli Eğitim Bakanı olarak Kars'ın bütün problemlerinin çözümü için elimi taşın altına sokacağım" diye konuştu.
Bakan Yusuf Tekin, daha sonra 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın MHP'li Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Ötüken Senger'e destek istedi. Bakan Tekin, sonrasında ise Ardahan'a gitmek üzere Kars'tan ayrıldı. - KARS
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