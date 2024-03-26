Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: 31 Mart'ta maçın 90. dakikası tamamlanacak - Son Dakika
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Politika

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: 31 Mart'ta maçın 90. dakikası tamamlanacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: 31 Mart\'ta maçın 90. dakikası tamamlanacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adana'da düzenlenen bir iftar programında yaptığı konuşmada, 2023 seçimlerinin bir maçın ilk yarısı olduğunu belirterek, 31 Mart'ta maçın 90. dakikasının tamamlanacağını söyledi. Tekin, Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir de gençleri arkalarına alarak sandığa gidilmesi gerektiğini vurguladı.

26.03.2024 21:12
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "2023 Mayıs'ta yaptığımız seçimler bir maçın ilk yarısı gibiydi, 31 Mart'ta maçın 90. dakikası tamamlanacak." dedi.

Tekin, AK Parti Adana Gençlik Kolları ve Ülkü Ocakları İl Başkanlığınca, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftara katıldı.

İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın yemek duası ettirdiği programda Bakan Tekin, iftara katılan gençlerle fotoğraf çektirdi.

Bakan Tekin, burada gençlere hitaben yaptığı konuşmada, üzerinde yaşadıkları coğrafyanın, jeopolitik açıdan çok kritik olduğunu söyledi.

Her ülkenin jeopolitik açıdan kendisine önemli kıldığı argümanlar olduğunu belirten Tekin, şöyle devam etti:

"Benim en önemli argümanım şu, etrafımızdaki herkes bir tarafından bize zarar vermeye çalışırken, etrafımızda bu kadar düşman varken, rahmetli Turgut Özal söylemişti, 'Türkiye bir gün başkanlık sistemine geçecek ve iki tane siyasi aks olacak, birisi yerli ve milli olanlar bir de yerli ve milli olmayanlar, bu ülkeyi sevenler ve bu ülkeyi sevmeyenler diye ikili bir ayrım olacak.' 15 Temmuz 2016 sonrasında Türkiye'de tam da böylesine bir ittifak zinciri ortaya çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin önderliğinde Türkiye'de yerli ve milli olanlar, ülkesini ve milletini sevenler, ülkesi ve milleti için her türlü fedakarlığı yapanlar bir grup oldu. Dışarıdan bize her türlü düşmanlığı yapan kişilerle işbirliği yapan diğer unsurların hepsi bir cephe oldu. Bu, Cumhur İttifakı'nın oluştuğu senaryonun başlangıç noktası. Bugün beni gururlandıran şey şu, salonda bulunan 5 bine yakın genç, gelecek kuşaklara işte bu milli duygu ve düşünceleri taşıyacak, bu duygu ve düşünceleri gelecek kuşaklara aktaracak bir kitle burada olduğu için çok mutluyum, gururluyum."

Bugün gezdiği Adana'da sokakların kötü durumda olduğunu ifade eden Tekin, "Biraz önce hem Ülkü Ocakları İl Başkanımız hem de AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanımız bazı sözlerine atıfta bulundu. Bir taraftan beceriksiz, bir taraftan da ülkesi ve milleti için birlik ve beraberlik çağrısı yapmak yerine bölücülük çağrısı yapan bir belediye başkanı var. Ben şahsen Adana'ya bunu yakıştıramıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yerel seçimlere işaret eden Tekin, şöyle konuştu:

"Ben inanıyorum ki Büyükşehir Belediyesi ve 15 ilçesiyle beraber Adana'nın tamamını 1 Nisan sabahı Cumhur İttifakı ve ehil belediye başkanlarına teslim edecektir inşallah. 1 Nisan sabahı güzel bir güne uyanma arzusundayım. Bizde genelde yerel seçimler, ikincil öneme sahip seçimler olarak kabul edilir ama 2023 Mayıs'ta yaptığımız seçimler bir maçın ilk yarısı gibiydi. 31 Mart'ta maçın 90. dakikası tamamlanacak. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde aldığımız başarının bir anlamı olabilmesi için lütfen şöyle düşünün, bir 45 dakika oynadık, ikinci 45 dakikayı daha oynuyoruz. 31 Mart sabahı da noktayı koyacağız ve bu işi kapatacağız inşallah."

"31 Mart'ta bu dinamizmimizle, enerjimizle sandığa gideceğiz"

Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir de yerel seçimlere sayılı günler kaldığını hatırlattı.

Gençleri arkasına alanın sırtının yere gelmeyeceğini vurgulayan Kocaispir, şunları kaydetti:

"31 Mart'ta bu dinamizmimizle, enerjimizle sandığa gideceğiz. Allah'ın izniyle 1 Nisan'dan itibaren Adana'da Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere 15 ilçede Cumhur İttifakı'nın hizmete susamış, size hizmet etmek için sabırsızlanan adaylarını ve bu kardeşinizi inşallah göreve getireceksiniz. Sizlerin bu ışıltısı, enerjisi inanın bana çok büyük umut veriyor. Bu mübarek ülkenin geleceği parlak çünkü parıltı sizin gözlerinizde. Allah'ın izniyle bu şehrimiz de bereketli Adana da 1 Nisan'dan itibaren pırıl pırıl bir geleceğe yelken açacak."

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Murtaza Önder Yücel ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Cem Tutsoy'un da konuşma yaptığı programa, çok sayıda genç katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: 31 Mart'ta maçın 90. dakikası tamamlanacak - Son Dakika

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