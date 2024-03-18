Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: \'Siz bu sürece ne katkı verdiniz?\'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Eğitim, öğretmenler ve eğitim sistemi gibi konularda dışarıdan ahkam kesmek kolay. Bu konularda ahkam kesen, beylik laflar eden herkese şunu söylemek istiyorum; siz bu sürece ne katkı verdiniz" dedi.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Dr. Ufuk Ege Anaokulu, çocuklara Atatürk sevgisini aşılamak için Atatürk'e Vefa Valizi projesini başlattı. Bu çerçevede proje, Ankara Ticaret Odası Meclis Salonu Fuaye Alanı'nda sergilendi. Serginin açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Atalarımıza, coğrafyamıza, vatanımıza ve milletimize sahip çıkacak nesiller yetiştirmek istediklerini belirterek, "Bizim aslı görevimiz bu. Ülkemizin, milletimizin emniyette olduğu, gelecek kuşaklar açısından güvende olduğunu görmek bizim için dünyaya değer" diye konuştu.
"Siz bu sürece ne katkı verdiniz"
Yaptıkları projelerde kendilerine destek olan paydaşlarına teşekkür eden Bakan Tekin, eğitim sistemindeki eleştirilere ilişkin şunları söyledi:
"Dışarıdan eğitim, öğretmenler ve eğitim sistemi gibi konularda ahkam kesmek kolay. Bu konularda ahkam kesen, beylik laflar eden herkese şunu söylemek istiyorum; siz bu sürece ne katkı verdiniz? Eleştirdiğini şeylerin olmaması için, eksikliklerin giderilmesi için ne tür destekler verdiniz bize? Önce elinizi vicdanınıza, şapkanızı önünüze koyun siz üstünüze düşeni yapıyor musunuz ki öğretmenlerimizi, okullarımızı, eğitim sistemimizi eleştiriyorsunuz."
"Gittikçe genişleyen, büyüyen bir proje"
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Atatürk'e Vefa Valizi projesine ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, " Mustafa Kemal Atatürk'e duyulan vefanın çok güzel bir örneği var bu projede. Biz bu projenin ilk yılına da ev sahipliği yapmıştık. Gittikçe genişleyen, büyüyen bir proje" dedi. - ANKARA
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AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, Şarhöyük Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Yüzügüllü, belediyenin hizmetlerine ilişkin eleştirilerde bulundu ve çözüm odaklı bir belediyecilik anlayışı benimsediklerini vurguladı.
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile bir araya geldi. Görüşmede, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekleyen NATO'ya teşekkür edildi ve Azerbaycan ordusundaki reformlar ile sınır durumu hakkında bilgi verildi. Ayrıca, siber güvenlik, mayın temizleme ve bölgesel güvenlik konuları da görüşüldü.
18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümü nedeniyle Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen anma törenine İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri katıldı. Törende şehitlerin aziz hatırası için dua edildi ve Çanakkale Anıtı'na çelenk bırakıldı. Protokol, törenin ardından şehit mezarlarını ziyaret ederek şehit yakınlarıyla duygularını paylaştı.
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Söğüt, konuşmasında şehitlere olan minnettarlığını dile getirerek, her zaman şehit ve gazi yakınlarının yanında olduklarını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin geleceğine dair önemli mesajlar verdi. Çanakkale Zaferi'nin yüzüncü yılında, Erdoğan, Çanakkale'de yazılan destanın Türkiye'nin geleceği için önemli dersler içerdiğine inandığını belirtti.
CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 5 yıl önceki 'para sayma' görüntüleriyle ilgili çıkan yalan haberler hakkında açıklama yaparak, yasal süreç başlatılacağını duyurdu.
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