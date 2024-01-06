 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sivas'ta öğretmenlerle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sivas'ta öğretmenlerle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sivas'ta düzenlenen programda öğretmenlerle bir araya geldi. Bakan Tekin, öğretmenlik mesleğini taçlandıracak kanun teklifi üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirtti ve müfredat değişikliği konusunda da açıklamalar yapacaklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sivas\'ta öğretmenlerle buluştu
06.01.2024 - 18:33,
Abone Ol

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmenler Odası Buluşmaları" kapsamında Sivas'ta tarihi Behrampaşa Hanı'nda düzenlenen programda öğretmenlerle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öğretmenler Odası Buluşmaları programıyla her ayın ilk haftası farklı illerdeki öğretmenlerle bir araya geldiklerini, bugüne kadar ikisi İstanbul'da olmak üzere Ankara, Eskişehir, Konya ve Kastamonu'da gerçekleşen programların 7'ncisini Sivas'ta düzenlediklerini ifade etti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "14 Şubat 2022 tarihinde yürürlüğe giren Öğretmenlik Meslek Kanunu'na yönelik Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararını da dikkate alarak öğretmenlik mesleğini taçlandıracak, mesleğin niteliğini ve toplumsal statüsünü güçlendirecek şekilde gerekli hazırlıklarımız sürüyor" dedi.

"İlgili kanun teklifini Meclis'e sunacağız"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenliği taçlandıracak kanun teklifi hakkında çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "14 Şubat 2022 tarihinde yürürlüğe giren Öğretmenlik Meslek Kanunu'na yönelik Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararını da dikkate alarak öğretmenlik mesleğini taçlandıracak, mesleğin niteliğini ve toplumsal statüsünü güçlendirecek şekilde gerekli hazırlıklarımız sürüyor. Hazırlıklarımız tamamlandığında ilgili kanun teklifini Meclise sunacağız inşallah. Evrensel, milli, manevi ve referans değerlerimizle oluşturulmuş müfredat değişikliği konusunda da gerekli çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Önümüzdeki günlerde müfredat değişikliği konusunda da gerekli açıklamalarımızı yapacağız. Bunun için Bakanlığımızın ihtiyaçlarını gözeten ve gerekli eğitimleri verebilecek insan kaynağına sahip bu akademinin kurulması önemli bir yenilik olacak. Görev başındaki öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimi için merkezi ve mahalli kurumsal kapasite güçlendirilerek iş birliğine dayalı, planlı, erişilebilir, sürdürülebilir, izlenebilir ve mesleki uygulamalar ile bütünleşik bir model geliştireceğiz" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Öğretmenlik Meslek Kanunu, Yusuf Tekin, Sivas, Eğitim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sivas'ta öğretmenlerle buluştu - Son Dakika


18:57
Üniversite öğrencisi Gökçe evinde ölü bulundu Üniversite öğrencisi Gökçe evinde ölü bulundu
17:46
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken görüşmesinden detaylar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken görüşmesinden detaylar
17:25
Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirlerini takipten çıktı Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirlerini takipten çıktı
17:15
Muğla'da yol kenarına atılan küflü sucuklar imha edildi Muğla'da yol kenarına atılan küflü sucuklar imha edildi
16:32
Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor
16:05
Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
16:02
Kavgaya tutuşan sürücüler, birbirlerinin araçlarına balyozla saldırdı Kavgaya tutuşan sürücüler, birbirlerinin araçlarına balyozla saldırdı
16:01
Diyanet İşleri Başkanlığı, Volkan Konak hakkında suç duyurusunda bulundu Diyanet İşleri Başkanlığı, Volkan Konak hakkında suç duyurusunda bulundu

Son Dakika
18:57 Üniversite öğrencisi Gökçe evinde ölü bulundu
17:15 Muğla'da yol kenarına atılan küflü sucuklar imha edildi
17:46 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken görüşmesinden detaylar
17:25 Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirlerini takipten çıktı
16:32 Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor
16:05 Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
16:02 Kavgaya tutuşan sürücüler, birbirlerinin araçlarına balyozla saldırdı
16:01 Diyanet İşleri Başkanlığı, Volkan Konak hakkında suç duyurusunda bulundu
15:53 Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak
15:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 19:44:04. #1.12#
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sivas'ta öğretmenlerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement