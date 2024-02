Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Türkiye Cumhur İttifakı\'ndan Ciddi Kazanımlar Elde Etti

Politika

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin bekası teması üzerine kurulduğunu belirterek, "Türkiye bu anlamda Cumhur İttifakı'ndan dolayı, Cumhur İttifakı'nın bir arada olmasından dolayı ciddi kazanımlar elde etti" dedi.

Memleketi Erzurum'da AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışını gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'a hizmet için Cumhur İttifakı adaylarının desteklenmesini istedi.

Erzurum'da SKM açılışında bulunmaktan dolayı gerçekten mutlu olduğunu ifade eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Sevinçliyim. Beni bağrınıza basıyorsunuz. Sizlere müteşekkirim. Allah sizlerden razı olsun" dedi.

SKM'lerin siyasi parti açısından bakıldığında seçimle ilgili yürütülecek seçimle ilgili yürütülecek çalışmaların ortaya koyulduğu bir karargah olduğunu anlatan Bakan Tekin, "Erzurum'da yaşayan Erzurumlular için SKM başka bir anlam ifade eder, o da şu; Erzurum'da gösterilen adayların, belediye başkan adaylarının Erzurum için, Erzurum ilçeleri için oluşturulacak projelerin hazırlanacağı bir karargah anlamına gelir. Yani sizlerden istirhamımız şu. Erzurum'da ilçelerde şu olsun, şu olmalı diyeceğiniz her ne varsa belediye başkan adaylarımız, büyükşehir belediye başkanımız adayımız burada oturuyor, sizlerin taleplerini bekliyor olacak. Söyleyeceğiniz Erzurum'da şöyle bir şey olursa, halkın şöyle bir ihtiyacı karşılanmış olur, diyeceğiniz her ne varsa, buyurun gelin. Bu SKM'yi beraber işletelim. Benim gözümde senin böyle bir anlamı var. Hep beraber buraya hayat kazandıralım, hep beraber burayı canlı hale getirelim. İstiyorum ki daha sonra şöyle bir şey olmasın. Keşke büyükşehir belediye başkanımız adayımız, ilçe adaylarımız şunları da taahhüt etseydi diyeceğimiz bir şey kalmasın. Gelin sizler burada fikirlerinizi söyleyin. Bizler de oturalım, değerlendirelim. Erzurum'a hep beraber nasıl daha fazla hizmet hep beraber edelim. Benim için SKM'nin anlamı bu. Altını çizmek istediğim ikinci husus şu. Hepimiz belli kamusal görevlere, siyasi görevlere aday olmadan önce beylik laflar ederiz. Deriz ki ben Erzurum'a hizmet etmek için aday oldum. Ben Aziziyeye Palandöken Uzundere'ye Tortum'a hizmet etmek için aday adayı oldum. Nihayetinde Erzurum kazansın istiyorum. Ama başkanımız da söyledi. Nihayetinde bir kişi aday olacak. O zaman aday adayı olan arkadaşlarımızın hepsi madem Erzurum kazansın, ilçemiz kazansın, ilimiz kazansın diyorsak gelin hep beraber ilimizin, Erzurum'umuzun, ilçelerimizin kazanması için taşın altına hep beraber elimizi koyalım. Erzurum'u sevmek, Erzurum'a hizmet etmek böyle bir şeydir. Ben yokum demek sizin açınızdan duygusal bir tepkidir. Ama varsa Erzurum'a katkı verecek bir hizmetiniz Erzurum'un kaybıdır. Siz Erzurum'a bu kaybı yaşatmayın lütfen. O yüzden aday adayı olarak başvuran bütün arkadaşlarımıza bu SKM'yi bir karargah haline dönüştürmelerini ben aday olsaydım şunu taarruz edeceğim dediği her ne proje varsa burada beraber planlayalım. Biz de katkı verelim. Bunu arzu ediyorum" diye konuştu.

"Cumhur İttifakı Türkiye'nin bekası teması üzerine kuruldu"

Cumhur İttifakı'na Erzurumlulardan destek isteyen Bakan Tekin, "Cumhur İttifakı gerçekten 2018, 2019, 2023 seçimlerinde Türkiye'nin bekası teması üzerine kuruldu. Türkiye bu anlamda Cumhur İttifakı'ndan dolayı Cumhur İttifakı'nın bir arada olmasından dolayı ciddi kazanımlar elde etti. Ben Cumhur İttifakı'mızın ortağı siyasi partilere de bir kere daha müteşekkirim. Bu seçimde Erzurum'da hep beraber bütün Erzurumlularla beraber aday adayı olup aday olamayan bütün Erzurumlu hemşehrilerimizle beraber Cumhur İttifakı'na dahil olan bütün siyasi partiyi ve seçmenlerle beraber Erzurum kazansın diye çaba sarf edeceğiz" şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, açılış programında bir grup atanamayan öğretmeni de dinledi. Bakan Tekin'e çiçek verip sorunlarını anlatan öğretmen adayları Bakan'dan sorunlarına destek isteyerek dosya verdi.

SKM açılış programına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanı sıra, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.