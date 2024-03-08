Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Uzundere'de Cumhur İttifakı adayına destek istedi - Son Dakika
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Politika

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Uzundere'de Cumhur İttifakı adayına destek istedi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Uzundere ilçesinde Cumhur İttifakı adayı Sinan Aydın'a destek istedi. Bakan Tekin, esnafın sorunlarını dinledi ve vatandaşlara hitap etti.

08.03.2024 19:24  Güncelleme: 19:51
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin baba ocağında cumhur ittifakı adayına destek istedi

ERZURUM - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin baba ocağı Uzundere ilçesinde Cumhur ittifakı adayı seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti, esnafın sorunlarını dinledi.

Beraberinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, AK Parti Milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat, Fatma Öncü, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve MHP İl Başkanı Adem Yurdagül ile birlikte Uzundere'ye çıkarma yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hemşerilerinden cumhur ittifakı adayı Sinan Aydın'a destek istedi.

SKM önünde vatandaşlara hitap eden Bakan Tekin Cumhur ittifakı her yerde kendi adayları ile seçime giriyor. Uzundere'de de bir adayımız var o da Sinan Aydın'dır. Sinan benim de akrabam. Oy birliği ile kendisini başkan seçmenizi istiyorum. Türkiye'de örnek gösterilecek bir oy oranı ile başkan seçileceğine inanıyorum. Büyükşehir'de Mehmet Sekmen abimize destek istiyoruz" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın da konuşmasında "Cumhur ittifakının iki lideri de kutlu yolda yürümeye devam ediyor. Merkezi hükümetin daha hızlı hizmet getirebilmesi için yerelde de bu desteğe ihtiyacımız var" diye konuştu.

Bakan ve milletvekilleri daha sonra ilçe merkezinde esnafı ziyaret ederek 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur ittifakı adayına destek istediler.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Uzundere'de Cumhur İttifakı adayına destek istedi - Son Dakika

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