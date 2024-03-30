Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan\'a tepkiler büyüyor

AK Parti ile ittifak yollarını ayıran Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a milli görüşçüler tarafından tepkiler çığ gibi büyüyor. Necmettin Erbakan döneminde Sakarya İl Gençlik Kolları Başkanlığı yapan Numan Mert, ittifakın yeniden kurulması, partinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayını geri çekilmesi gerektiğini söyledi. Mert, "Bizim gözümüzde ittifakın bozulması demek yerel seçimlerde özellikler İstanbul'da CHP'nin adayının desteklenmesi demektir. Yeniden Refah Partisi'nin aday çıkartması demek CHP'nin seçimi kazanması yönünde bir adım demektir ve bunu Saadet Partisi yaptı ve geldiği yeri gördük" dedi.
2023 yılında yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı'na katılan ve daha sonrasında ittifaktan ayrılarak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Mehmet Altınöz'ün gösterilmesi sonrasında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a milli görüşçüler tarafından tepkiler çığ gibi büyüyor. Bu çerçevede 23'üncü Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan' döneminde kapatılan Refah Partisi'nin Sakarya İl Gençlik Kolları Başkanı olan Numan Mert, ittifakın yeniden kurulması, partinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayını geri çekilmesi gerektiğini söyledi. Mert, ittifakın bozulmasını kendi nezdinde İstanbul'da CHP'nin adayının desteklenmesi olduğunu söyledi.
"İttifakın bozulması demek CHP'nin adayının desteklenmesi demektir"
23'üncü Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan' döneminde kapatılan Refah Partisi'nin Sakarya İl Gençlik Kolları Başkanı olan Numan Mert, "Bir sene önce Cumhur İttifakı'na katılmıştık. Şuan önümüzde bir belediye seçimleri var. Fatih Erbakan, AK Partiye belediye adayını geri çekmek için bazı şartlar sundu. Erbakan hocam sağ olsaydı hiçbir zaman Recep Tayyip Erdoğan'a şart koymazdı, her zaman hayra motor, şerre fren olurdu. Hocam kesinlikle hele böyle bir mahali seçimde İstanbul'da asla şart koymazdı. Bizim gözümüzde ittifakın bozulması demek mahali seçimlerde özellikler İstanbul'da CHP'nin adayının desteklenmesi demektir, bu halkın gözünden kaçırılamaz, buna halkımız inanmaz. Yeniden Refah Partisi'nin aday çıkartması demek CHP'nin seçimi kazanması yönünde bir adım demektir ve bunu Saadet Partisi yaptı ve geldiği yeri gördük. Bir an evvel bu yanlıştan dönülmesi lazım çünkü siyasette böyle durumlar vardır. AK Parti'ye şart koyuyorsan aynı şartları CHP'ye de koyman lazım" dedi.
"Fatih Erbakan'ın bunu bilmemesi mümkün değil"
Fatih Erbakan'ın İBB adayı geri çekmesi için AK Parti'ye şart koyduğunu belirten Mert, "Yıllarca Erbakan hocanın yanında, arkasında dimdik duran insanlar olarak ben de Fatih Erbakan'a kendisine bir soru sormak isterim. Uzmanlar bunu söylüyor önümüzde ihtimal dahilinde olan büyük bir İstanbul depremi var. CHP'ye, "Böyle bir depremde İBB Başkanı, halkının yanında olmak yerine dejavu yapıp tatile mi çıkacak? Yoksa Murat Kurum gibi deprem bölgesinde evine dahi gitmeden halkının yanında mı olacak?" böyle bir soru sordu mu acaba. Fatih Erbakan ayrıca İsrail ile ilgili ticaretin sonlandırılmasını gerektiğini söylüyor. Şuanda Gazze'ye yapılan yardımlar bile İsrail gümrüklerinde geçmek zorunda Fatih Erbakan'ın bunu bilmemesi mümkün değil bunun yerine CHP'ye şu soruyu sorabilir mesela kar yağdığında İBB Başkanı bu sefer balıkçıda veya et lokantasında mı olacak yoksa kar yağdığında işinin başında, çizmeleri ayağında kar küreme çalışmalarını yönlendiren bir başkan mı olacak? Biz bunu sormasını isterdik. AK Parti'ye bunları sormak çok kolay aynılarını CHP'ye de sorması lazımdı aday çıkarırken. Terör örgütü bizim üs bölgelerimize saldırdı, biz bir operasyon düzenleyeceğiz bu operasyona CHP şimdiye kadar olduğu gibi hep karı çıktı. Şimdi ben de soruyorum Fatih Erbakan'a bu operasyonlara karşı çıkan CHP adayını destekleyerek bu operasyonlara karşı çıkacaksın?" diye konuştu.
"Kendi kendini inkar ediyor"
Yeniden Refah Partisi'nin genel seçimlerde ittifakta duran ve yerel seçimlerde ittifaktan ayrılması hakkında konuşan Mert, "Kendi kendini inkar ediyor. 8 ay önce beraberdiniz biz ittifaka katıldık peki o zaman 8 ayda ne değişti? Bu aslında çok büyük bir soru. 8 ay önce Cumhur İttifakı'na katılarak Cumhurbaşkanımız yüzde 52 oy aldı. Şimdi ise 8-9 ay sonra ne değişti belediye seçimlerinde? Bu kendini inkar etmek gibi bir şey ve bu iş böyle devam ederse aynı Saadet Partisi'nin düştüğü duruma düşecek iş onu gösteriyor" şeklinde konuştu. - SAKARYA
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