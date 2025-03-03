Milli Savunma Bakanı Güler, TBMM'deki şehit aileleri ve gazilerle iftar programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Milli Savunma Bakanı Güler, TBMM'deki şehit aileleri ve gazilerle iftar programında konuştu Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına ilişkin "Sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına asla müsaade edilmeyecek; temkinli, akılcı bir yaklaşım esas alınacaktır.

03.03.2025 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına ilişkin "Sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına asla müsaade edilmeyecek; temkinli, akılcı bir yaklaşım esas alınacaktır." dedi.

Bakan Güler, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Meclis'te şehit yakınları ve gaziler için verdiği iftar programında yaptığı konuşmada, ramazan ayı dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle bir arada olmaktan büyük bahtiyarlık duyduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin savunma ve güvenliğinin sağlanmasında bugüne kadar elde edilen tüm başarılarda en büyük payın şehit ve gazilere ait olduğunu vurgulayan Güler, "Bugün, vatanımızda huzur içerisinde bir arada yaşıyorsak, ülkemizin her bir köşesinde güvenlik ve istikrar iklimi varsa, bu elbette ki aziz şehitlerimizin ve siz çok kıymetli gazilerimizin eseridir." diye konuştu.

Güler, vatan ve bayrak uğruna mücadelenin en büyük temsilcileri olan şehitlerin ve gazilerin göğsünü siper ederek yazdığı kahramanlık destanlarının hiçbir zaman unutulmayacağını ve milletin vefa dolu gönlünde daima yaşayacağını ifade etti.

Şehit ve gazilerin emsalsiz cesaret ve fedakarlıklarının kendileri için en büyük ilham kaynağı olduğunu belirten Güler, şehit ve gazilerin silah arkadaşlarının da onların bıraktığı mirası gururla taşıdığına, ülkenin ve milletin hak ve menfaatlerini korumak için emsalsiz bir mücadele örneği verdiğine dikkati çekti.

Yaşar Güler, şehitlerin kanının hiçbir zaman yerde kalmadığını ve kalmayacağını vurgulayarak, "İcra ettiğimiz her faaliyette, onlardan devraldığımız mirasa sahip çıkma ve bu kutsal emaneti gelecek nesillere daha müreffeh ve daha güvenli bir şekilde aktarma sorumluluğuyla hareket ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Bu bedelin asıl yükü, şehit ve gazilerimiz ile onların aileleri tarafından yüklenilmiştir"

Milli Savunma Bakanı Güler, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına değinerek, yapılan çağrının dikkatli bir şekilde incelenmesi gerektiğini kaydetti.

"Ateşkes" gibi çağrı metninde yer almayan hususlar gündeme getirilerek kafa karışıklığı yaratılmaya çalışılmaması gerektiğini vurgulayan Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunu çok açık bir şekilde ifade etmek isterim ki, sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına asla müsaade edilmeyecek; temkinli, akılcı bir yaklaşım esas alınacaktır. Şu hususa özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum, bugün önemli bir süreç yaşanıyor ve tarihi bir adım atılacaksa, anlaşmazlıkların çözümü, aldatılmış olanların kazanılması, terörü türlü bahanelerle kendi amaçları doğrultusunda kullananların emellerine bir son verilmesi durumuna gelinmişse, bu, ağır bir bedel karşılığında olmuştur. Bu bedelin asıl yükü, şehit ve gazilerimiz ile onların saygıdeğer aileleri tarafından yüklenilmiştir. Onlara minnettarlığımız bakidir ve kelimelerle anlatılamayacak kadar da derindir."

Bakan Güler, ne yapılırsa yapılsın, şehitlerin ve gazilerin haklarını ödeyemeyeceklerini ifade ederek, "Ancak şehitlerimizin emaneti olan siz kıymetli ailelerimizin ve başımızın tacı gazilerimizin ve ailelerinin daima yanındayız ve sizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Onlar, bugünün güçlü Türkiye'sinin manevi mimarlarıdır." diye konuştu.

"Cefakar bölge halkımıza şükranlarımı sunuyorum"

Milli Savunma Bakanı Güler, böyle güçlü bir maneviyatın Türkiye'yi ilelebet payidar kılacağını; dosta güven, düşmana korku vermeye devam edeceğini dile getirerek, "Bu vesileyle terör olaylarının ülkemize verdiği zararlar karşısında sabırla devletinin yanında yer alan 85 milyon vatandaşımız ile özellikle terör örgütünün yıllardır süren baskılarına boyun eğmeyen, asla devletinin yanında durmaktan vazgeçmeyen ve bu tutumuyla söz konusu girişimlerin boş bir çaba olduğunu gösteren cefakar bölge halkımıza da şükranlarımı sunuyorum." sözlerini sarf etti.

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, dün olduğu gibi bugün ve yarın da ülkesine yönelik her türlü tehdide karşı etkin, caydırıcı ve saygın nitelikleriyle yapılması gereken her bir faaliyeti, kanının son damlasına kadar yerine getirecek, ülkemizin ve asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edecektir." diyen Güler, şehitleri ve ebediyete irtihal eden gazileri rahmet ve minnetle yad etti, hayatta olan gazilere de sağlıklı ve uzun ömürler diledi.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanı, Abdullah Öcalan, Yaşar Güler, Güvenlik, Politika, Terör, İftar, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Güler, TBMM'deki şehit aileleri ve gazilerle iftar programında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:43 Borsa İstanbul’a operasyon: 17 kişi gözaltında Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında
13:38 Beykoz Belediyesi’ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında
13:14 Trump’ın Ukrayna’ya askeri desteği kesmesine Kremlin’den ilk tepki Trump'ın Ukrayna'ya askeri desteği kesmesine Kremlin'den ilk tepki
12:35 İstanbul’da tepki çeken eylem trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi İstanbul'da tepki çeken eylem; trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi
10:57 Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim
20:24 Erdoğan’dan AB’ye: Türkiye’nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa’nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor Erdoğan'dan AB'ye: Türkiye'nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa'nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor
20:18 Beşiktaş, armasını yeniledi Beşiktaş, armasını yeniledi
19:56 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi
19:52 Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi Askeri müdahale imasında bulundu Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi! Askeri müdahale imasında bulundu
19:31 Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor Tepki çeken karar Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor! Tepki çeken karar
19:27 Trump’tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum Trump'tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum
18:59 Bahçeli’den Pervin Buldan’a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor Bahçeli'den Pervin Buldan'a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor
18:55 Trabzonspor’da 40 yıl sonra bir ilk Trabzonspor'da 40 yıl sonra bir ilk
18:48 CHP Milletvekili Nail Çiler’in aracı kaza yaptı CHP Milletvekili Nail Çiler'in aracı kaza yaptı
18:33 Trabzonspor, Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 14:08:21. #7.11#
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Güler, TBMM'deki şehit aileleri ve gazilerle iftar programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.